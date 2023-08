Para los que entendemos la fotografía como una forma más de estar en la vida, es decir, como un instrumento que, más allá del resultado documental obtenido, te permite tener vivencias, conocer gente o estar en el mundo, los fotógrafos de prensa nos han provocado a menudo cierta envidia. Eso de verlos siempre en primera línea de todo, sea lo que sea, en manifestaciones, crímenes, inauguraciones, actos políticos, en entrevistas a personajes conocidos… es como un ideal para el fotógrafo documentalista. Sin embargo, una vez que los conoces, no sé por qué, pero todos ellos aparentan como una especie de escepticismo vital, como un distanciamiento emocional con cualquier cosa que tengan delante. Es posible que, como le sucede a los médicos forenses con los cadáveres, el ejercicio diario de cualquier actividad te inmuniza frente a las emociones que esa actividad te ocasionaba al principio. Vamos, que te fotografían al Papa con la misma rutina que lo harían al fotografiar a cualquier pedáneo de pueblo.

A Marcial Guillén, por ejemplo, lo estoy siguiendo desde hace muchos años, seguramente desde aquellos lejanos tiempos en donde los dos estábamos unidos a través de este periódico, yo como crítico de arte, toros y flamenco, y él como fotógrafo, pero de aquellos míticos fotoperiodistas de carrete y laboratorio. Y aunque la labor del periodista gráfico les exige unas determinadas condiciones narrativas, las imágenes de Marcial las suelo reconocer porque siempre intenta la mirada más extravagante, el ángulo imposible o la toma más impactante y llamativa. Lo he llegado a ver tirado en el suelo de la calle para fotografiar a unos músicos callejeros desde abajo, siendo esa, precisamente, la ‘esclavitud’ que menos me interesa de esta especialidad documental. Quizá por eso se les adivine a todos esa especie de insatisfacción que indicaba anteriormente, porque una cosa es necesitar llamar la atención del mayor número posible de personas y otra muy distinta contar un suceso desde tu particular punto de vista.