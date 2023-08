Vacaciones en el infierno

Un día estás haciendo planes para celebrar la Fiesta de la Luna Llena en Tailandia y al otro estás descuartizando a un amigo en la bañera del hotel.

Daniel Sancho, un joven chef, guapo e hijo de actor nos ha dejado la noticia de las vacaciones.

Lo tiene todo: tórrido verano, un país exótico y una quedada que sale mal y acaba con un inocente desmembrado y abandonado entre en el vertedero de Koh Phangan y las aguas del Golfo de Tailandia. Es carne de cine de tarde de Antena 3 y por eso nos encanta.

Que dicen los familiares de la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, que eran amantes, aunque Daniel se hace ahora el estrecho y lo niega. Tú no compras un cuchillo jamonero y te pasas toda la tarde fileteando a un amigo cualquiera.

«Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó. Me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. (…) Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio», declaró Daniel tras ser detenido. El guion no es bueno pero nos vale.

Según su versión, la noche del suceso recibió en su habitación la visita de Edwin, que tenía ganas de meneo. Que no, que no, que te he dicho que no y ¡pum! Empujón y Edwin se da un golpe en la cabeza con la bañera. Adiós, Edwin.

Con el follón montado en tu habitación, corre a un 24 horas y compra lo que cree que pueda necesitar para deshacerse de un cadáver. Yo, sinceramente, creo que me entrego antes de ponerme a hacer cachitos, pero claro, yo no soy cocinero y Daniel sí.

La pelvis y los intestinos, en una bolsa. Dos trozos de pierna, en otra. La cabeza, que aún no se sabía dónde la dejó, apareció ayer. Al final, acaba y piensa: «¿Que me voy a perder la Fiesta de la Luna Llena?».

A saber cuándo iba a volver a Koh Phangan. Y acaba yendo a la fiesta con dos chicas que ha conocido en el hotel. Hace amigos rápidamente, este Daniel.

No sé si pensaría que no le iban a pillar o simplemente se fue a disfrutar de la que seguro es la última fiesta de su vida. El caso es que le acaban arrestando porque denuncia la desaparición de su amigo al mismo tiempo que comienzan a aparecer trozitos de Edwin por la isla.

Ha tardado poco en confesar y sabemos que la policía tailandesa lo está tratando bien. Bueno, tampoco eso: «Nadie me ha pegado ni me ha hecho daño». También sabemos que cuando se declaró culpable no se sintió «cómodo».

A ver, Daniel, que te estaban interrogando, no era Sálvame Deluxe.