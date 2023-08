El retrato de... Carmen María Martínez Salazar

A Carmen, sin embargo, no la conozco mucho en persona; quiero decir que solo he podido hablar con ella unas cuantas veces, pero con el poco tiempo que nos hemos tratado, siento por ella un cariño muy especial. Y es que Carmen es una de estas personas que son claras como el agua, que desde el primer momento percibes su interior simplemente a través de su mirada y, claro, eso se traduce inmediatamente en una confianza mutua. La conocí primeramente subida a los escenarios, como folclorista, como cantante de un grupo musical llamado Mujeres con raíz y que actuaban con motivo de las fiestas de julio en Santo Ángel o en las noches del Malecón. Después, también la vi en alguna que otra fiesta de Las Pelotas de Patiño, lugar al que acude junto al grupo folclórico de esta población. Y aunque uno no entiende demasiado de cantes populares, viéndola cantar y bailar es inevitable no quedar atrapado con su fuerza, con su ritmo y su sentido del compás. Es más, cuando coge las castañuelas y comienza a repiquetearlas, no hay alma humana que pueda dejar de danzar y de vibrar al mismo tiempo.

No recuerdo muy bien cómo llegué a contactar con ella para hacerle unos retratos, pero lo que no se me olvida es la prevención y el cierto nerviosismo que yo sentía antes de que viniera a aquella primera cita. Claro, tener delante de ti a alguien que previamente has idealizado, coarta, por mucho que uno haya aprendido que este tipo de prejuicios solemos tenerlos con todas aquellas personas que son conocidas por su actividad pública. El caso es que, mientras hablábamos de ciertos temas personales durante la sesión, aquella persona que uno había percibido sobre los escenarios con esa solidez apabullante, comenzaba a resquebrajarse, diríamos que a humanizarse, acaso con la misma rapidez con la que antes la habías elevado. Y tanto me impresionó su sensibilidad y su cercanía, que después de conocerla estoy convencido de que las cumbres solo lo son porque antes fueron llano.