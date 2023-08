La banda británica Simply Red, dirigida por Mick Hucknall, regresó esta primavera con nuevo álbum de estudio, Time. Embarcados en una larga gira que les trae de nuevo a la Plaza de Toros de Murcia este viernes, formarán parte de los actos de celebración del 90º aniversario de Radio Murcia.

Time, producido en Londres por el veterano Andy Wright, contiene 12 nuevos que mezclan soul, pop, funk, R&B y blues, tocados con la habitual banda de músicos de Hucknall, en la que ya no está el teclista, Dave Taylor, que les dejó hace unos meses.

«Cuando estábamos confinados, me dije: ‘Cielos, ¿quién soy yo en realidad? ¿Qué me hace funcionar? Y me di cuenta: eres un compositor. Entonces, ¿por qué no escribes algunas canciones sobre quién eres?’. Esa es realmente la esencia de este álbum», confiesa Mick Hucknall, el pelirrojo de Mánchester, de ahí el nombre de la banda a la que despidió en 2010 para emprender carrera en solitario, pero luego debió pensárselo mejor, y ahí sigue, aunque con una discografía a la que quizá sobren algunos títulos, pero con un indiscutible número de hits. Su carrera abarca 12 álbumes de estudio como Simply Red (cinco de ellos, número 1), dos álbumes en solitario y unos 60 millones de LPs vendidos.

Mick está listo para el próximo capítulo del viaje, que comenzó en los 70 con Frantic Elevators, un grupo punk que formó poco después de ver a los Sex Pistols en directo en Mánchester, lo cual le impactó enormemente. El punk cambió su vida, aunque pronto se dio cuenta de que simplemente no encajaba con una voz melódica, y se arrojó en brazos del denominado ‘soul de ojos azules’.

La prensa británica se apropió de la expresión ‘soul de ojos azules’ para aplicarla a todos esos músicos que dulcificaron el tono y eliminaron toda la sangre de R&B correoso que había en las gargantas añejas de Van Morrison, Joe Cocker o Eric Burdon. Impulsados por la agitación de la música disco, Alison Moyet, Rick Astley o Spandau Ballet buscaron el ámbito pop en los ochenta. Simply Red reinaron en la segunda mitad de los ochenta y en los noventa como una de las formaciones más reconocidas y populares de ese soul ojiazulado.

Sorprendieron a propios y extraños desde su primer álbum, Picture book, acercándose decididamente más a la música negra americana que ningún otro grupo inglés hasta entonces.

Simply Red, convertidos prácticamente en el proyecto en solitario de su vocalista y compositor Mick Hucknall, trabajan a un ritmo ciertamente más relajado en los últimos tiempos; en la actualidad abarcan pop, funk o soul, pero sus inicios fueron puros. Canciones como The right thing o Infidelity permitieron que Mick ‘Red’ Hucknall y sus compañeros lograran consolidarse como uno de los grupos de soul más importantes.

En directo, Simply Red no ofrecen demasiadas sorpresas. Su funky-soul blanco suena estilizado y prolijo, sus canciones de amor los han provisto de hits, y Mick Hucknall tiene una dicción impecable y una de las voces más potentes que el género puede ofrecer hoy en día en el ámbito de ese pop de consumo que, ribeteado en negro y funk, alcanza el corazoncito de los blancos sobre los ritmos entrecortados de canciones lujosas, acolchadas, satinadas y perfumadas, para ser bailadas sin ápice de sudor.

La banda conserva su gancho en directo, mantiene la reputación de ser más fuerte y expresiva que en disco. Si además ofrecen sus éxitos, el show está asegurado.