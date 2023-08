David Martínez, concejal de Cultura de San Javier, afronta a partir de este viernes una nueva edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de la localidad; o, lo que es lo mismo, la enésima cita estival del municipio con las artes (después de los encuentros de folclore y jazz que han protagonizado la agenda de ocio durante las última semanas). Pero es que así son los veranos en San Javier, intensos y cargado de cultura; y lo son y lo seguirán siendo porque el edil está convencido de que las representaciones en el Parque Almansa –y en las calles, porque siempre hay conciertos y funciones gratuitas– ayudan a «sanar el alma» y a hacer «más felices» a los espectadores. Y también porque estos festivales forma ya parte «de nuestra identidad colectiva, de nuestro ADN».

¿Cómo está, David? Para muchos políticos, los meses de verano son relativamente tranquilos; incluso para la mayoría de sus homólogos en las concejalías de Cultura de otros municipios. Pero, desde luego, no es su caso...

Desde luego que no. En San Javier la actividad cultural en verano está más viva que nunca. Abrimos temporada estival a finales de junio con el Festival Internacional de Folclore y no echamos el telón hasta finales de agosto con el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Entre ambos Jazz, Magia…

No obstante, lo de estas semanas no es más que la culminación de un proyecto que se van cocinando poco a poco a lo largo del año. Así que supongo que son días de mucho trabajo de representación, pero también de satisfacción por la labor realizada, ¿no?

Sin duda alguna. El verano supone la materialización de un proyecto emocionante que realizamos junto a un maravilloso equipo de trabajo con el que tengo la suerte de compartir todo un año de trabajo. Apenas hay tiempo para vacaciones. Acaba el verano y sin darnos cuenta ya estamos trabajando en la programación del siguiente...

Me consta que es un gran apasionado de la Cultura. ¿Consigue desconectar y disfrutar de sus festivales? Quiero decir: cuando se sienta en su localidad del Parque Almansa, ¿consigue quitarse el traje de concejal y asistir como un aficionado más, o siempre hay algo que le obliga a estar pendiente de su posición?

Me cuesta mucho, pero lo intento. Más que el hecho de ser concejal, lo que me impide relajarme del todo es el hecho de ser el responsable directo de los festivales de Jazz y de Teatro, Música y Danza. Antes de que comience cada actuación hay que supervisar muchas cosas, asegurarse de otras tantas y estar pendiente por si en un momento hay algún problema y se requiere mi presencia. También me encanta recibir a los espectadores cada noche, escucharlos, sentir que han sentido en cada uno de los espectáculos… Las noches de festivales en San Javier son noches de intenso trabajo, pero hacemos todo lo posible por disfrutar también de las actuaciones.

Lo decía antes, los festivales de San Javier no dan tregua: acabamos de cerrar una nueva edición del Jazz y, ahora... Teatro, Música y Danza. ¿Cuál es el objetivo? Al final, hablamos de festivales que abarcan prácticamente un mes cada uno...

El objetivo del Ayuntamiento de San Javier con sus festivales no es otro que fomentar la riqueza cultural de nuestro pueblo y, al mismo tiempo, potenciar el atractivo turístico del municipio en verano. Y, para ello, ofrecer experiencias en directo únicas e irrepetibles, protagonizadas por las más destacadas figuras del teatro, la música y la danza. En definitiva, sanar el alma de nuestros espectadores a través de la cultura e intentar hacerles un poco más felices.

Por cierto, el Jazz San Javier acumula 25 ediciones, pero la historia del festival que ahora nos compete es todavía mayor: alcanzamos ya la quincuagésimo tercera. Como es obvio, usted no ha estado detrás en todas ellas, pero, según su experiencia... ¿cómo se mantiene vivo un proyecto así durante tanto tiempo? No es normal tener dos festivales tan longevos...

Con mucho empeño por parte del Ayuntamiento y apostando por la calidad en todas y cada una de sus ediciones. Es fácil trabajar por la cultura en una ciudad que la lleva en las venas como San Javier... El apoyo del público también es otro motivo de la longevidad de nuestros festivales: sin ellos difícilmente éstos seguirían tan vivos como el primer día.

Supongo que para usted, como concejal de Cultura y director, estar al frente de ambos es toda una responsabilidad. ¿Impone enfrentarse a dos proyectos de esta magnitud?

Da vértigo, pero cuento con un alcalde que confía mucho en mí, un gran equipo de técnicos municipales a mi lado, grandes colaboradores del ámbito privado… De modo que se hace más fácil estar al frente de las grandes naves de la cultura en San Javier. La clave del éxito está en hacer equipo, ilusionar a los tuyos y, juntos, contagiar la ilusión por lo que hacemos a todos nuestros seguidores.

¿Y cómo lo hace? ¿Cómo afronta cada nueva edición?

Con más ilusión que la anterior y, como te decía, apoyándome en un gran equipo humano.

Ese equipo de técnicos de la Concejalía es clave... Algunos cuentan ya con una gran experiencia en estas lides.

Son la clave del éxito de este proyecto. Mi principal labor es la coordinación general, la programación y la comunicación, pero, sin ellos, sin los responsables económicos, los directores técnicos, los responsables de producción y tantos otros técnicos del Ayuntamiento de San Javier, no estaríamos hablando hoy de dos de los grandes festivales de la Región de Murcia.

Oiga, y ¿cómo lo viven los vecinos de la localidad? ¿Cómo los sienten (estos festivales)? Porque al final ya es algo que es un poco ‘suyo’, que es parte de sus vidas y de sus veranos desde hace más de medio siglo.

Con mucho entusiasmo y alegría. Se sienten muy orgullosos de nuestros festivales. De hecho, los han hecho suyos, forman parte de la identidad colectiva de San Javier como pueblo; están en nuestro ADN. El sanjaviereño ya no entendería un verano sin jazz o sin teatro.

Entremos de lleno ya en la que se nos viene encima durante las próximas semanas: catorce noches de teatro –con el permiso de Yamato y la Szeged Contemporary Dance Company– con algunas de las obras más destacadas de la nueva temporada. ¿Qué nos recomienda David Martínez? ¿Qué no podemos perdernos? ¡Mójese, que es verano!

¿Acaso un padre se decanta por alguno de sus hijos? [Risas] Pues a mí me pasa igual con los espectáculos programados cada verano. Todos son igual de interesantes, pero diferentes. Además, si, como se suele decir, ‘para gustos, los colores’... ¡nosotros los tenemos casi todos! Hay grandes producciones que llegarán del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida (La comedia de los errores y Salomé), de lo mejor del teatro independiente español heredero de aquel de los años setenta (La Zaranda), buenas historias cercanas al público como La ilusión conyugal, grandes espectáculos internacionales de música (Yamato) y danza (Szeged Contemporary Dance Company), teatro para crear conciencia social (En mitad de tanto fuego), una coproducción de nuestro festival con la joven compañía murciana Agosto del 36 (Bodas de sangre), nuestro Grupo de Teatro San Javier, que desde el año 69 forma parte de la programación de este festival…

Una de las claves para entender esta programación quizá sea que, como es habitual, se ha apostado por el teatro contemporáneo, pero también por obras clásicas; eso sí, estas últimas, actualizadas, reinterpretadas. ¿Con la modernidad por delante?

¡Eso es! Apostamos por el teatro contemporáneo; es una de nuestras señas de identidad. Pero nunca damos la espalda a los clásicos, tan vivos hoy como entonces. Eso sí, con nuevas versiones firmadas y dirigidas por grandes dramaturgos y directores del momento en nuestro país.

Una de estas obras clásicas modernizadas es La comedia de los errores, que ocupará el cartel de una de las noches más especiales de esta edición: la que rendirá homenaje a Pepón Nieto con la entrega del premio del festival. ¿Por qué él?

Por toda una vida dedicada al teatro, al cine, a la televisión y a hacernos más felices. Además, es ya un clásico entre los actores de nuestro festival. El público de San Javier cae rendido a sus pies cada vez que aparece sobre las tablas del Auditorio Parque Almansa.

Y no quiero dejar de preguntarle por un apartado que a veces pasa desapercibido pero que seguramente sea capital en esa supervivencia del festival que comentábamos anteriormente: la programación gratuita. ¿Cuál es su misión? Porque sí, acerca el festival a todos los vecinos, pero, sobre todo, la sensación es que también busca captar al público del futuro...

¡Efectivamente! Acerca el teatro a otros públicos y empieza a crear ese vínculo necesario entre el festival y los espectadores del mañana. La programación de calle cumple una importante labor divulgativa y educativa que tiene como fin último despertar el interés del ciudadano por el teatro o las artes escénicas.