La Manga del Mar Menor será testigo este mes de agosto de una de las citas más esperadas del verano para los amantes de la fiesta y música pop. Y lo hará, además, con un cartel de artistas reconocidos dentro del panorama nacional y que durante los últimos meses han dado mucho que hablar.

El concierto de Los 40 Summer Live 2023 traerá la música de cantantes y grupos como Álvaro de Luna, Vicco o Marlon. Fiel a su cita anual, todas las canciones resonarán entre los dos mares la noche del próximo domingo 20 de agosto.

El principal reclamo será el sevillano Álvaro de Luna y su legión de fans -tanto los de la Región como los que vendrán de otros lugares para ver su actuación- podrán disfrutar de su música. Y, cómo no, de su último éxito, Todo contigo, y de otros más consolidados, como Juramento eterno de sal.

También habrá oportunidad de bailar uno de los hits del verano y, por qué no decirlo, de todo 2023: Nochentera. La catalana Vicco es uno de los reclamos más importantes del concierto de este año. La cantante, tras el enorme éxito que tuvo su tema tras pasar a principios de año por el Benidorm Fest, tampoco se dejará en el tintero otros temas, como Todo me da igual o Me muero x ti.

Por su parte, la banda asturiana Marlon pondrá el toque ‘rockero’ con sus reconocidas canciones, entre las que no faltarán seguramente las más demandadas: De perro o Con uñas y dientes.

Aparte de estos tres ‘cabezas de cartel’ también pasarán por el escenario otros artistas, como Paula Cendejas, César AC, Mar Lucas, Charlie USG, Hilario y Polo Nández. Además, el DJ Set estará a cargo de José M. Duro y Ramsés López.

Desde la emisora nacional aseguran que la sensación que tendrán todos los presentes una vez que estén en La Manga «es la misma que la de encontrarse en una isla: mires hacia donde mires solo ves mar. Por eso se trata de una de las citas más especiales de la gira Summer Live 2023. Y es que antes de que arranque el concierto, los artistas y el público podrán disfrutar de una de las puestas de sol más fantásticas del Mediterráneo».

En concreto, el gran concierto, que fue presentado este miércoles en el Ayuntamiento de San Javier, se celebrará a partir de las diez de la noche en el kilómetro 12 de La Manga del Mar Menor, en la zona del polideportivo. Por supuesto, la entrada será gratuita.

En el acto de presentación, Joaquín Guillen, coordinador de emisoras musicales, hizo un repaso de todos los artistas asistentes a la esperada cita. Por su parte, el director de la Cadena Ser de Cartagena, Antonio Rosa, agradeció al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y a la concejala de Juventud, Isabel Madrid, «el empeño, el trabajo y la disposición, tanto por la parte de responsabilidad política como a la de los funcionarios del ayuntamiento de San Javier, por hacer posible este evento».

El director general de Juventud de la Región, José Manuel López, remarcó que el acceso al recinto será gratuito, sin necesidad de ningún tipo de entrada ni física ni digital. También resaltó «la importancia de realizar este tipo de eventos en el enclave en el que se plantea, ya que aportan un valor añadido turístico a La Manga del Mar Menor ofertando, además, actividades de ocio y tiempo libre en un espacio seguro y controlado para los jóvenes».

Por último, la edil Isabel Madrid agradecía a la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia por apoyar todas las actividades y eventos que se proponen desde San Javier, e invitó a asistir «a todos los vecinos de San Javier, La Manga del Mar Menor y a todos aquellos que nos visitan en la temporada de verano».