Desde que Galería Léucade abrió sus puertas a finales de 2013, cada mes de julio acoge exposiciones para visibilizar al colectivo LGBTIQ+. La primera edición fue, a su vez, la primera exhibición de arte en una galería murciana que abordó esta temática: No te dejes domesticar, de la artista Noelia Muriana. Según relata la galerista, Sofía Martínez Hernández, "hubo gente que pegaba golpes en el cristal, que insultaba. Daban miedo los comentarios que hacían. Ahí me di cuenta de que hacía falta que se hiciera todos los años".

La dueña de Galería Léucade, y también de la Galería el Punto Rojo, inauguró la iniciativa de títulos numéricos en 2017: "Empecé con el 72, que era en ese momento el número de países en los que estaba penada la homosexualidad. En 2021 hice otra que era 69, esta es 67... la idea es que ojalá llegue un momento en el que sea cero". Este año, la cifra a combatir es Sesenta y Siete, y el arma es una exposición colectiva que se inauguró hace unas semanas y que se puede visitar hasta el 16 de septiembre. Pero no se trata de una simple cifra. "Como bisexual, hay países en los que me matarían si supieran mi orientación", explica. Concretamente, en once países podrían aplicar la pena capital, y en otros nueve, cadena perpetua.

Las exposiciones siempre cuentan con una parte informativa. En esta ocasión, se trata de una serie de noticias de actualidad sobre censura y leyes que se quieren derogar, con las que se pretende que "la gente entienda por qué está pasando todo esto, que gran parte de culpa la tienen los discursos de grupos políticos que dan validez a ideas homófobas. Ese odio está creando una lucha mayor de la que tendríamos que estar soportando", señala la curadora de arte. Reivindicar al colectivo se ha convertido en un acto político. En este sentido, señala: "Hacer exposiciones así me cierra muchísimas puertas a nivel político o de convocatorias para subvenciones, pero, para mí, mis principios están por encima de todo".

Uno de los 10 creadores que forma parte de la muestra es el artista Luis Guerrero, nacido en Cali, Colombia. Él considera que el arte es un medio de denuncia más efectivo que las redes sociales o los mensajes en las calles, pues su valor reside en "que la gente se pare, observe y se informe". La pieza que expone en Galería Léucade, To exist is to survive unfair choices, o 'Existir es sobrevivir a elecciones injustas', una obra en acuarelas inspirada en un personaje de la serie The OA que, realizada "punto a punto, con un solo pincel", nos habla de la perseverancia.

Amigas complacer es un acrílico sobre tabla con el que Paula García Nieto, de Totana, pretende "representar el placer y también reivindicar toda la discriminación sexual hacia la mujer". La artista murciana denuncia que "cuando dos hombres pasean de la mano, al margen de los comentarios homófobos, se les concibe como pareja. Sin embargo, a las mujeres que pasean de la mano se las ve como amigas". Lo mismo ocurre con el placer: a los hombres no se les cuestiona el deseo o placer sexual, pero "cuando son dos mujeres, sí, incluso en pleno siglo XXI hay frases lapidarias como: '‘son lesbianas porque no han probado una buena polla'", y sentencia que "la concepción del lesbianismo como algo incompleto es la base del pensamiento lesbofóbico, le dice a la masculinidad hegemónica que no lo van a amar ni a desear, y eso cuestiona el sistema de una forma profunda".

En la segunda edición en la que participa, Manel Ros Nofre, de Barcelona, ha seleccionado un tríptico de collages, acompañados de la frase: ‘Siempre a contracorriente’. El autor trata de "generar una poética visual", que invita al diálogo interior a través de algún "punto de unión y, a veces, de conflicto".

Otra de las piezas que forma parte de la exposición es Rebuild, o ‘Reconstruir’, una fotografía de Ana H. Reyero, de Madrid, inspirada en "un amigo que nació mujer y ahora se ha decidido a iniciar su transición". Con esta pieza, Reyero muestra "la reconstrucción que tiene que hacer una persona, tanto de sí misma como de lo que muestra a su entorno". Según la autora, el arte, al no estar tan politizado, "es una forma de llegar a las personas sin ponerte una bandera en la frente".

Evangelina Palacios, originaria de Mendoza, Argentina, participa con el díptico La diosa de la noche, dos fotografías en las que inmortaliza a un amigo estadounidense en "sus dos personalidades: de día es Pepe, el estilista; por las noches o en fiestas importantes, se monta su make-up, tacones y ropa ajustada, jugando con su alter ego".

Para Iván V. Seoane, de Langreo, Asturias, "el arte es el mejor medio de denuncia, de expresión, a través del cual puedes plasmar cómo te sientes y llegar a la gente para contar cosas que no se pueden expresar bien mediante la palabra". Su obra, No tengas miedo de mostrar tu hálito multicolor, realizada con acuarelas y tintas, nace de un hecho reciente: una agresión a una pareja de chicas por darse un beso en un parque público en Alicante. Según el artista, "tienes que basarte en lo que quieres reivindicar. Además, en el colectivo muchas veces se sufre un doble acoso, también por la xenofobia". Por otro lado, agradece la labor de galeristas como Sofía Martínez Hernández, pues arriesgarte a hablar de estos temas con tu propio negocio demuestra "una valentía salvaje".

La exposición se completa con las obras de Ginés Pedreño, Laura Replinger, Ainara Torrano y Paloma Jover, y con una iniciativa interactiva denominada Cosas que me han dicho, una pizarra donde cualquiera puede plasmar los comentarios que ha recibido por su condición u orientación sexual. En palabras de Luis Guerrero, "es una forma de decir: 'esto está pasando y hay que combatirlo'", de hacer visibles estas situaciones a las que, como señala Ana H. Reyero, "no se le dan importancia, porque la discriminación está tan normalizada que no te das cuenta". Según advierte Paula García Nieto, "creemos que son casos aislados que vemos en las noticias, pero está a la orden del día".