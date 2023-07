Nuevas manos sujetan el Melón de Oro de Lo Ferro desde el pasado sábado. El linarense Francisco Javier Heredia se hizo con el galardón en una gala final «muy reñida», según cuenta, en la que jugó sus «mejores cartas». Soleá, tientos y granaína y media le confirmaron que, como dice el popular refrán, a la tercera va la vencida.

Antes de nada: ¿cómo se siente tras haber ganado el Festival de Cante de Lo Ferro?

Estoy que no me lo creo aún. Cansado, pero también más tranquilo e ilusionado, muy contento.

No era la primera vez que se presentaba a este certamen.

No, este ha sido el tercer año que me presento y, como se suele decir, a la tercera va la vencida. Se ha cumplido el refrán.

Siendo de Jaén, ¿cómo conoció el festival?

Empecé a cantar en 2016, así que conocí el concurso por internet. Vi las bases y pensé «voy a intentarlo». Tuve la suerte de que ese mismo año, aunque estaba solo empezando, llegué a la final y me llevé uno de los premios básicos. El año pasado, me pasó igual. Y este año, he ganado.

Para la final interpretó soleá, tientos y granaína y media. Hábleme sobre su elección.

Como no se puede repetir cante con lo que hagas en la semifinal, quise jugar bien mis cartas, como aquel que dice, y escogí esos cantes. También sopesé la malagueña y la taranta, pero he visto que, cuando voy por tientos, soleá y granaína, suele gustar mucho a la gente, así que quise escoger esos cantes para la gala final.

¿Cómo es el proceso de preparación para presentarse a un certamen como este?

Cuando vas a un concurso con tanto prestigio, con cantaores tan buenos, siempre tienes que ir muy preparado. Por ejemplo, tienes que llevar más cantes preparados por si hubiera algún imprevisto. Tienes que estudiar para enfrentarte a una final tan reñida como la del sábado. Yo soy purista, a mí me gusta aprender de lo antiguo, de lo puro. Cuando llevo un cante a un concurso, me gusta llevarlo muy bien preparado para poder matizarlo.

También fue finalista del Cante de las Minas el año pasado. ¿Es muy diferente preparar uno y otro?

A pesar de que sean parecidos, sí que es diferente.

Ha dicho que empezó a cantar en 2016. Relativamente tarde, ¿no?

Siempre me he dedicado a cantar para Dios, pero yo no tenía pensamiento de ser cantante. Una vez me escuchó mi padre, que es cantaor, en una grabación del móvil y creyó que era él mismo. Me animó a ir a la peña para escucharme, y su cara era increíble. Faltando solo dos meses para el concurso de tarantas de Linares, me presenté. Nunca había cantado con público y estaba nervioso, pero conseguí un segundo premio.

¡Siendo la primera vez! Se nota que lleva el flamenco en la sangre, entonces.

Exactamente. Mi abuelo y mis tíos también cantaban, así que lo he escuchado desde chico, pero no lo había puesto en práctica hasta hace unos años.

Y ahora se dedica profesionalmente al flamenco.

Llevo una racha muy buena. Estoy en festivales con grandes artistas reconocidos.

También ha estado en tablaos flamencos.

Trabajaba en tablaos con un grupo que tenía, pero pasé a dedicarme a cantar solo, y estoy viendo que la gente valora lo que hago. Estoy muy contento con estos últimos años.

¿Son muy diferentes el flamenco andaluz y el murciano?

No hay tanto cambio. En Murcia se vive el flamenco con mucha pasión. El flamenco andaluz y el murciano no tienen nada que envidiarse entre sí.

¿Qué planes de futuro tiene tras haber ganado el Melón de Oro?

Tengo muchos festivales este verano, pero mi proyecto, ahora mismo, es prepararme y presentarme el año que viene al festival de La Unión. Tengo esa espina clavada, así que a ver si podemos sacarla.