Caminar junto a Joaquín Salmerón es como pasear al lado de una enciclopedia Larousse con piernas. Como esos nuevos programas que incorporan los teléfonos móviles que permiten saber las plantas y árboles acercándolos a las hojas, o las estrellas y constelaciones colocándolos mirando al cielo. Con él basta señalar con el dedo índice y se encarga de ir desgranando la historia de los monumentos que visitamos, la clase de piedra que encontramos en la naturaleza y hasta en la acera por la que deambulamos. Lo de Joaquín es un conocimiento enciclopédico de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestros antepasados, pero también del arte, de nuestras circunstancias y hasta de sus vecinos ciezanos. Y de los artistas. Y..., podría decirse que nada de lo humano le es ajeno, como dijo Terencio hace 2.200 años, quedándose tan a gusto, porque cuando uno dice una frase que van a citar 22 siglos más tarde, se ve henchido por una tranquilidad supina.

Con él, he dirigido cursos, bicomisariado exposiciones y unas cuantas cosas más. Algo que no tiene nada de raro, ya que, estoy convencido de que no existen muchas personas en la región –más bien una o ninguna– que pueda dinamizar la cultura como él. En menos que canta un gallo, si su interlocutor no se anda atento –y si lo está también–, te monta un ciclo de conferencias y te mete en él.

Como director del Servicio de Museos y Patrimonio del Ayuntamiento de Cieza, su labor por el patrimonio de la ciudad ha sido ingente, tanto en lo referente a antaño, como a hogaño, ya que la cultura, tanto en su faceta de conocimiento del pasado, como en el de la más rabiosa actualidad, son temas que le interesan y en los que pone todo su tesón y capacidad de trabajo.

En 1987, siendo aún un joven veinteañero, recién licenciado por la Universidad de Murcia, fue nombrado director del Museo Municipal de Cieza, y doce años más tarde director del Museo Siyasa, la niña de sus ojos arqueológicos, en la que ha conseguido mostrar la historia de Cieza a través de la recreación de una casa musulmana, entre cuyos muros y arcos se puede estudiar y conocer lo más importante de la antigüedad de su querido pueblo, y que cuenta con 20.000 visitantes anuales.

El arte, tan fecundo en Cieza, debe mucho a Joaquín Salmerón, que desde hace décadas ha puesto todo su esfuerzo en dar a conocer la obra de numerosos paisanos creadores, hasta el punto de promover, junto a la UMU, una iniciativa que, bajo el título ‘Qué pinta Cieza’, tuve el privilegio de comisariar junto a él en los comienzos de la centuria.

La recuperación del poblado musulmán de Medina Siyasa le debe mucho, ya que fue director de excavaciones durante 17 años de este poblamiento árabe que constituyó el antiguo asentamiento de Cieza, formado por 750 casas. Conseguir musealizar y hacer visitable este paraje ha sido otro de sus anhelos profesionales, al igual que la cueva de la Serreta, situada en el cañón cárstico de Almadenes, descubierta en 1972, en la que trabajó en los años 90, y que atesora la mayor concentración de Arte Rupestre de la Región de Murcia, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Y todo se originó en los años 70, cuando un Joaquín Salmerón niño visitó la Alhambra y el guía lo introdujo en un mundo que lo fascinó y que le hizo tomar la determinación de ser arqueólogo. Hoy es él mi guía preferido para retrotraerme al pasado.