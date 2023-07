Dice Laura Piñero, periodista cartagenera, que lo que más le atrapó de DRO fueron "los personajes secundarios". También habla de la "libertad, valentía, rebeldía e imaginación" que les llevaron a darle (podría decirse que sin querer) una vuelta de campana a la industria musical. Tanto le fascinaron que empleó un lustro en hilar la historia del nacimiento, apogeo y desencanto de DRO a través de los ojos y recuerdos de 70 de sus participantes. Lo que narra en Aquellos Años Accidentales es el retrato agridulce de unos jóvenes que no encontraban un lugar para su música y consiguieron ser la casa de las canciones que marcaron el país desde los años 80.

Es la mayor experta que tenemos, ¿podría explicar qué es exactamente Discos Radiactivos Organizados y por qué recordamos sus cuarenta años?

Fue una de las primeras discográficas independientes de nuestro país y se convirtió en el sello independiente más importante de la historia de España al unirse a otros de la época con el mismo espíritu. En sus cuarenta años han publicado a bandas tan diversas como Siniestro Total, Hombres G, Duncan Dhu, Nacha Pop, Extremoduro y un largo etcétera de artistas que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Dieron lugar a un fenómeno musical sin precedentes, cambiaron el panorama musical y plantaron cara a las grandes compañías. Representaba a nuevas generaciones que demandaban otras tendencias artísticas y querían disfrutar de su libertad tras el fin de la dictadura. Eran jóvenes sin experiencia ni presupuesto, pero con creatividad, talento y pasión.

¿Por qué lo hicieron? ¿No conseguían la atención de las grandes discográficas, o no estaban cómodos con ellas?

Las discográficas tradicionales rechazaban o maltrataban a los nuevos grupos porque no creían en la música que hacían. No tuvieron más remedio que autoeditarse, crear una pequeña infraestructura y apoyar el lanzamiento de grupos amigos, siguiendo el ejemplo de sellos europeos que admiraban. Nacha Pop y Los Secretos, por ejemplo, habían trabajado con las grandes, pero se refugiaron en estos sellos buscando libertad artística y dinámicas de trabajo más acordes con su manera de entender la música.

Aunque esté construido a base de entrevistas, el libro es más que un compendio de declaraciones y hay una narrativa. ¿Cómo ha sido dar forma a este proyecto?

Barajé la idea de hacer ficción con toda la historia porque tiene mucho potencial novelesco y cinematográfico, pero me dio pudor al tratarse de personajes vivos, algunos de los cuales aún siguen activos profesionalmente. No podía dejar de lado los datos y detalles históricos. Encontré un género intermedio muy particular donde la realidad y las entrevistas son la base del relato, pero recurro a la ficción para recrear algunas situaciones y trasladarlas al lector. No quería hacer un libro de entrevistas, mi objetivo es conseguir que quien lea este libro visite aquellos años maravillosos de creación.

Ha hablado con más de setenta personas durante cinco años. ¿Cómo afrontó ese volumen de trabajo? Parece un proyecto que puede ser todo lo extensivo que uno quiera...

Fue una locura. Son casi cuarenta años de historia. Algunos de estos personajes estaban desconectados del sector y tuve que llamar a la puerta de sus recuerdos. Al principio, me obsesioné con incluir aún más voces, pero era imposible y fui reduciendo para quedarme, como advierto en el libro, con una muestra bastante representativa. Dentro de cada historia hay otras: se podrían escribir varios libros del libro.

"Terminé siendo periodista porque quería ser escritora, al final ambas profesiones tienen que ver con las historias"

Usted aún no había nacido cuando se fundó DRO, ¿qué fue lo que le atrapó de esta historia?

Los personajes secundarios, fascinantes, que nunca o casi nunca habían sido protagonistas. Que fueran capaces de crear desde la nada su evolución creativa y empresarial, y cómo fueron cambiando: sus sueños, fracasos, traiciones, el trabajo en equipo, la red que unía a empleados, artistas e industria musical de la época, etc. Era como si militaran en sus sellos, sentían los colores con una pasión admirable. Esta historia es como nuestro sueño americano y viene bien recordar, en un momento en el que creo que estamos obsesionados con las metas, que hay que dejarse llevar. Admiro la libertad, rebeldía, valentía e imaginación que tenían para suplir la falta de presupuesto y medios.

Siendo periodista, ¿cómo ha sido pasar al formato largo y con pinceladas de ficción, aunque sea una historia real?

Ha sido un proceso muy enriquecedor y complicado al mismo tiempo. En la radio siempre estamos contando historias y jugamos con la recreación, pero esto era contar desde otro prisma. Tenía que quitarme los vicios del lenguaje de la radio, volver a lo escrito y encontrar una voz distinta para hilar todo. Hacer este libro me ha cambiado y me ha vuelto a picar el gusanillo de la ficción, género que practicaba con frecuencia de joven. Terminé siendo periodista porque quería ser escritora, al final ambas profesiones tienen que ver con las historias.

¿Hay alguna entrevista que se le quedara en el tintero?

Me quedó mucha gente pendiente de entrevistar, pero era imposible abarcarlo todo. Me habría encantado charlar con Robe Iniesta y con personajes que habrían resultado muy interesantes como Pito Cubillas, uno de los managers más importantes de estos años, pero no conseguí localizarlo. Tampoco conseguí que Saúl Tagarro, expresidente de Warner Music –que compró DRO a principios de los noventa–, me concediera una entrevista. Según me contaron, no le apetecía recordar el pasado...

¿Fue por la compra por Warner por lo que los cabecillas de DRO la abandonaron?

La marcha de Servando Carballar y Marta Cervera, dos de los creadores de DRO, fue antes de la venta a Warner, en 1988. Como en todo, hay dos versiones de la misma historia. Ellos cuentan que se marcharon porque sentían que la independencia artística estaba desapareciendo y se empezaba a primar el interés comercial. Los compañeros que se quedaron lo niegan y aseguran que continuaban con los mismos principios, pero teniendo en cuenta el volumen económico que ya manejaban en esos años.

El libro también pone el foco en las mujeres de esta historia, pioneras pero invisibles. ¿Qué podemos aprender de lo que cuentan?

A quitarnos el maldito síndrome de la impostora de una vez y confiar de verdad en nosotras mismas. Ellas se hicieron camino en un panorama mucho más complicado que el nuestro y gracias a ellas estamos aquí; son inspiradoras y hay que reivindicarlas, tomarlas como referencia. La historia las ha colocado en un segundo plano con respecto a sus compañeros y fueron fundamentales. Me encanta la historia de Maribel Schumacher, que fue directiva de Grabaciones Accidentales cuando ninguna mujer alcanzaba puestos directivos en la industria, y consiguió grandes acuerdos internacionales para su sello, pionero en licenciar a grupos extranjeros independientes en España.

Ahora comienza a haber estudios sobre industria musical, pero ellos lo hicieron sin saber. ¿Qué tenía DRO para conseguir tanto desde la inexperiencia?

No habían llegado a ninguna parte sin las canciones y el talento de los músicos. También fue muy importante cómo desarrollaron, desde la inocencia, estrategias para entrar en los grandes círculos mediáticos y empresariales para llegar hasta el público, que se pusieran metas altas a pesar del riesgo y el sacrificio personal que eso implicaba. Porque alternaban sus trabajos o estudios con las labores del sello, trabajaban gratis toda la semana, a todas horas, movidos por la pasión. Pasó bastante tiempo hasta que pudieron vivir de ello.

Aunque no seamos conscientes, ¿qué cosas no serían así si no fuera por DRO?

La industria actual se ha construido sobre su legado. Muchos sellos independientes y multinacionales de la actualidad los tienen como referencia. Sin ellos, muchos de nuestros discos favoritos no habrían podido materializarse y la realidad musical de España habría tardado mucho más en cambiar: revolucionaron el panorama. Además, dejan como legado discos impresionantes que forman parte de nuestro relato colectivo.

En las páginas de este libro detalla que no quiere que sea "un ejercicio nostálgico musical, sino una fuente de inspiración en presente". ¿Cómo ve el panorama en la actualidad?

Estamos en un momento creativo muy interesante y diverso –aunque la música urbana acapara los grandes números–, donde no hace falta tener un gran apoyo comercial ni discográfico para abrirse camino, pero a la vez me asusta lo efímero que resulta todo, las nuevas formas de consumo, tan fragmentadas. Todos sufrimos el exceso de contenido, no somos capaces de asimilarlo. Artistas y discográficas se rompen la cabeza para llegar al público y, sobre todo, para perdurar. Hace falta más apoyo mediático; en la época de estos sellos había muchos más espacios musicales.

¿Recordar la historia de DRO puede remover inquietudes en las nuevas generaciones?

Creo que artistas, sellos y cualquier persona en general puede recuperar la ilusión por emprender sin apoyos leyendo este libro. Todo es posible cuando se afronta con ilusión y trabajo; parte del éxito de la vida es intentarlo.

Se habla del 'Gen DRO', ese nosé qué que tenía en su espíritu: creatividad, valentía... ¿Qué proyectos musicales recogen el testigo de ese gen?

Bandas como Vetusta Morla o La M.O.D.A., que apostaron por ellas mismas cuando nadie lo hacía y que hacen una música muy personal con total libertad artística. Festivales como Sonorama o La Mar de Músicas, que nacieron por el impulso particular de sus creadores y fueron creciendo, dando lugar a los proyectos consolidados que son hoy. También reconozco el gen en sellos y oficinas como Son Buenos –que llevan años apostando por bandas de la Región sin importar los números y ahora están viviendo el boom de Arde Bogotá–, Madame Vodevil o Sonde3, creadas por locos soñadores que se dejan llevar por la intuición.