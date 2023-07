El cantante, compositor, músico --y ahora-- creador de contenido Jason Derulo, mundialmente conocido desde que irrumpió en las listas de éxitos en 2009 con su sencillo Watcha Say, que constituyó en su momento todo un fenómeno de masas, se subirá este viernes al escenario del Morriña Fest, en A Coruña, para demostrar a sus fans que todavía le queda mucha guerra que dar en la industria musical. Antes de prepararse para su actuación de esta noche en el Muelle de la Batería, conversa con LA OPINIÓN DE A CORUÑA, del grupo Prensa Ibérica, sobre la vida, el éxito, los aprendizajes de la industria musical y sus planes de futuro.

Es la segunda vez que visita Galicia en dos meses. La primera, en el Son do Camiño, en Santiago de Compostela. Hoy, en el Morriña Fest. ¿Qué le gusta de este lugar?

Sí. Sabes, la gente aquí es tan apasionada por la música y le encanta bailar. Me encanta actuar aquí porque siempre la pasamos bien.

¿Tendrá tiempo de visitar A Coruña?

Literalmente acabo de llegar aquí anoche, así que todavía no, pero espero que sea hoy. Justo ahora estaba planeando ir a ver el agua y estar en la playa.

Su primer éxito, Watcha Say, aquí fue una auténtica revolución. Se convirtió en la canción del verano durante varios veranos. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

Yo era un niño y mi primer hit fue algo así como hace 14 años, así que creo que la mayor parte de mi vida ha sido después del hit, no antes, porque ahora tengo 33 años. Sí, honestamente, fue un momento crucial. A menudo recuerdo quién era ese niño, porque es ese hambre que tenía fue lo que me llevó a donde estoy hoy. Trato de mantener ese mismo hambre y mantener ese mismo fuego hasta el día de hoy. Pero en términos de crecimiento, siento que he crecido mucho como artista. He crecido como hombre y me he convertido en algo totalmente diferente por la vida y por poder trabajar en mis habilidades.

¿Qué ha aprendido en todo este tiempo sobre la industria musical?

La industria de la música está en constante cambio, por lo que no se aprende solo una cosa. Siempre está cambiando y transformándose y convirtiéndose en algo diferente. Cuando comencé, los tonos de llamada eran algo... enorme. Entonces, vendías cierta cantidad de canciones, pero luego vendías la misma cantidad de tonos de llamada. Así que eso fue un gran negocio. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, dejas de ver álbumes en la tienda. Ya no hay álbumes. Recuerdo cuando empecé, y fui a Japón y me dijeron, "Oh sí, no tenemos ningún álbum. No vendemos álbumes". Y yo estaba como, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Y luego, lentamente, comenzó a suceder en Estados Unidos y en el resto del mundo. Los álbumes ya no se venden en las tiendas, todo se volvió digital. Y luego el mundo volvió a cambiar con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en la vanguardia, y la radio se ha convertido en algo secundario. Parece que TikTok se ha convertido en el gatekeeper de la música, por así decirlo. Así que creo que el poder está más en manos del consumidor. El público está decidiendo cuáles creen que son las mejores canciones, y no es un director de programa de un lugar determinado. No es un sello discográfico. Es el público el que decide si esto es un éxito o si no lo es.

De hecho, además de cantante y compositor, usted es una celebridad de TikTok, con una de las cuentas más seguidas en todo el mundo.

Sí. Sucedió durante la pandemia. Me propuse aprender un poco sobre las redes sociales antes de eso, era terrible, no sabía qué hacer, era como... "música, música, música" y luego claro, durante la pandemia, pensé que era el momento de resolver ese tema. Afortunadamente, tras muchas pruebas y errores pude descubrir qué es lo que hace que la audiencia apreciara una publicación, qué consigue que no lo hagan, qué consigue que dejen de hacer scroll y se paren en tu publiación. De repente, estaba publicando seis veces al día lo que era mucho, y pude aprender qué cosas lo estaban haciendo bien y por qué.

¿Algún consejo para prosperar en redes sociales?

Publicar, publicar, publicar, publicar, publicar.

¿Y no hay peligro de saturar a su audiencia y que sea demasiado?

No no, de hecho hay que publicar demasiado. Publicar demasiado. De lo contrario, no aprenderás. Así le pasa a la mayoría de las personas, que dicen "no sé por qué no estoy creciendo, no estoy aprendiendo, no sé cómo hacerlo". Eso es porque no están publicando lo suficiente, cuando cuanto más publicas, más posibilidades tienes de que la gente te vea, más posibilidades tienes de que la gente se enamore de ti. Si estás publicando una sola vez a la semana, simplemente no vas a crecer nunca, a menos que suceda algo muy loco.

Estuvo ocho años sin publicar un álbum, desde Everything is 4. Antes, había sacado a la luz cuatro discos en cinco años. Ahora está trabajando en un nuevo proyecto. ¿A qué se debió ese parón?

Estos cambios en la industria musical son algunas de las razones. Los álbums son menos importantes ahora. Quiero decir, en este período de tiempo he tenido toneladas de sencillos multiplatino. No en álbumes en absoluto, conoces canciones realmente importantes, pero no los proyectos. También tuve diferencias con el sello en el que estaba y no confiaba en ellos para tener un álbum mío con ellos. Maldita sea, si voy a crear un álbum, quiero asegurarme de que sea algo diferente y que pueda impactar al mundo de una manera diferente y darle algo, darle a la gente algo diferente y no solo el álbum típico normal, así que decidí crear una experiencia de audio diferente. Es un programa de televisión de audio donde mi música es el telón de fondo. Hay miles de personas que están en su coche todo el día, atrapados en el tráfico, o que pasan tiempo en el gimnasio. Creo que debería haber otra opción además de la música, ¿no? El mundo está cambiando, hay mucho más contenido que puedes consumir. Pero si no estás en posición de poder ver algo, no hay muchas opciones aparte de la música para entretenerte. Decidí crear un programa de televisión con audio y la música será el telón de fondo del programa de televisión. Es un proyecto con actores increíbles. Lo producen los productores de Crepúsculo. Es un proyecto realmente genial que creo que finalmente es lo que tengo que hacer, estoy satisfecho. Creo que es algo nuevo, nunca se ha hecho antes.

¿Qué diferencia al Jason Derulo de los comienzos del de hoy, con todo ese aprendizaje?

Personalmente he crecido como hombre. Ahora siento que tengo mi vida resuelta y puedo vivir mi vida más feliz. Y entiendo el mundo mucho mejor. Así que sí, puedo moverme y controlar la situación, ser yo mismo, y todo parece ser mucho más fácil ahora. Cuando era ese niño, solo pensaba "tengo que llegar allí, tengo que lograrlo". Todo estaba muy cargado de emociones. Y es difícil, es difícil ser tu yo más feliz en momentos como ese. Estoy agradecido por ese tiempo, porque sin ese tiempo, no sería quien soy hoy. Así que es diferente desde ese punto de vista. Y profesionalmente, he mejorado mucho con el tiempo. Siento que soy mucho mejor cantante, mejor bailarín, mucho mejor compositor que nunca. Y eso sucede con el tiempo y el trabajo. Le he puesto muchas horas. Simplemente cambié y me transformé como artista, como creador, como animador. Siento que mi visión del mundo y el espectro de entretenimiento no dejan de crecer y expandirse. Siento que, en aquel entonces, solo era música. Ahora es más. Siento que tengo el dedo pulsando el centro del entretenimiento en 2023, contando también las redes sociales y la música.

Este año, además, ha publicado un libro autobiográfico: Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream. ¿Qué es lo que quería contar?

Sí, estoy realmente feliz. Empecé a escribir el libro porque pensé que ojalá hubiera tenido algún tipo de manual cuando era aquel niño. Como dije, estaba muy cargado emocionalmente y me caí un millón de veces, porque estaba tratando de encontrar mi camino. Sabes, y si tuviera algún tipo de manual, algún tipo de libro de reglas que me indicara el camino, creo que habría cometido muchos menos errores y las cosas habrían sido un poco más fáciles. Así que decidí escribir el libro para esas personas del futuro que tienen un sueño, y que mucha gente les dice que es imposible llegar hasta él. Afortunadamente está siendo un éxito de ventas. No esperaba eso en absoluto. Pero sí, a la gente parece gustarle mucho, mucho. Es simplemente increíble.

De esas 15 reglas hacia el éxito, ¿cuál diría que es la más importante?

No hay una más importante que otra. Creo que todos funcionan de la mano porque tener una pieza del rompecabezas no hace que todo funcione. Tienes que unirlas todas. Ya fue bastante difícil reducirlo a 15, así que reducirlo a uno, no creo que pueda. Pero solo para darte un dato: tus palabras son realmente poderosas y las cosas que dices sobre ti mismo son realmente poderosas. Tienes un billón de células en tu cuerpo y tu cuerpo realmente escucha lo que dices Así que tu cerebro debería ser el jefe: si es hora de levantarte por la mañana, deberías decir: vamos a levantarnos. Creo que con demasiada frecuencia permitimos que la forma en que se siente nuestro cuerpo o la propia fatiga dicten lo que deberíamos estar haciendo en nuestras vidas. Y si permites que tu cerebro sea el jefe, es como "Vale, esto es lo que tenemos que hacer hoy". Sigue esa rutina todos los días, y tu vida literalmente cambiará en un mes.