Os propongo ir a cazar tantas especies diferentes de peces como podáis. ¿Os animaríais a ello? Y si tuvieseis que estudiar su comportamiento y hábitat para facilitar su captura, ¿lo haríais?

No pongáis el grito en el cielo, no es lo que pensáis. Se trata de una disciplina de la Federación Española de Actividades Subacuáticas llamada cazafotosub, un deporte exigente ya que aglutina varias modalidades en una sola: la fotografía, la apnea y la biología. Llevando una boya para marcar nuestra posición, equipados con traje, aletas, gafas y tubo y con nuestra cámara de fotografía submarina, nos metemos en el agua para ‘cazar’ (fotográficamente) peces, solo peces.

Después de haber practicado la pesca submarina hace algunos lustros, me decanté por el buceo y regalé el equipo de ‘pinchota’; creí tener alguna ventaja por ello, pero nada más lejos de la realidad, ahora os cuento…

Este deporte se practica en apnea, es decir, nos sumergimos en el mar sin más aporte vital que el aire que podamos contener en nuestros pulmones, por lo que el tiempo para fotografiar peces es limitado. Se necesita una continua preparación física previa a las competiciones (que duran de cuatro a cinco horas), así que, si pensamos estar a la altura siendo un cazafotosub dominguero, mal vamos, os aseguro que los participantes terminamos exhaustos.

En mi caso, pasé de no tener ni idea de cómo usar una cámara, a devorar manuales de fotografía para intentar mejorar en cada toma, porque no es nada fácil ‘cazar’ un pez en continuo movimiento, en busca de la pose y el encuadre perfecto, sin dejar de lado la luz y el entorno. Total, que al principio se me amontonó la faena, así que me apliqué el cuento y seguí los consejos de Platón: «El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra».

Pero ahí no acaba la cosa. Después del bañito, me espera una tarde de consulta de libros y búsqueda de especies en internet, porque a cada especie hay que asignarle su nombre científico. Después de un tiempo incluso se les coge cariño y cada uno elige su pez preferido: el mío es el Tripterygion Tripteronotum, buscadlo si sentís curiosidad.

Una opción muy interesante esto del cazafotosub; me parece una oportunidad inmejorable para ir al mar en busca de peces, pero no con la voluntad de llevarlos a la mesa, sino para atrapar sus colores, su belleza y hacer nuestro propio photobook de cada salida. Ya os veo clasificando vuestras fotos de peces en carpetas con nombres en latín. En serio, esto engancha.