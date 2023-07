Jacobo Serra, que estuvo al frente de los murcianos Yer Soul, vuelve con su obra más personal e imaginativa hasta la fecha, Doce (2023): un elepé conceptual con reminiscencias al Hollywood de los años cincuenta, al gran musical de Cole Porter o a los Beatles más experimentales de la era Sgt. Peppers, pero también con ecos de la música electrónica ambiental más contemporánea, que toma como inspiración el contraste de las cuatro estaciones para reflexionar sobre toda una vida. Jacobo Serra asumió las labores de producción y unió sus fuerzas a la Liverpool Jazz Orchestra, formada por músicos de jazz y profesores del LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), que fundó sir Paul McCartney.

En Liverpool, Serra trabajó codo con codo con el arreglista británico Danny Miller confeccionando el atrezo orquestal del álbum, y la grabación de esta parte se realizó en los míticos estudios Parr Street (Coldplay, The Smiths, Rihanna o Elbow, entre otros) con el ingeniero Tony Draper. No obstante, cuenta Serra que «uno de los momentos más alucinantes de la producción del disco fue poder viajar con él –con Draper– a Abbey Road Studios para finalizar las mezclas y masterizar el disco con el maestro Alex Wharton».

El resultado de aquella aventura llega hoy a Cartagena en las mejores condiciones. Y es que su paso por La Mar de Músicas será muy especial, ya que Serra estará acompañado de una orquesta de cámara compuesta por músicos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad portuaria, además de su propia banda; será la primera vez que lleve este disco al directo de esta manera.

Doce parece un disco muy de estudio. ¿Lo has trabajado mucho en casa? ¿Has necesitado aislarte en el estudio?

Sí, totalmente. Doce es un disco de estudio, el disco que siempre quise hacer. Un trabajo en el que he experimentado muchísimo.

¿Te has preparado de alguna manera a la hora de acometer este disco?

Creía que estaba preparado para este disco cuando viajé a Liverpool con mis nuevas canciones, pero ahora diría que han sido las circunstancias las que me han preparado y me han ido esculpiendo para realizar este trabajo, como artista y productor.

¿Dónde nació el proyecto? ¿Cómo fue su desarrollo? ¿Eres muy de conceptos? El disco ha tenido una larga gestación. ¿Algún atasco creativo o de cualquier otro tipo?

El proyecto nació originariamente con una idea que me vino a la cabeza durante un viaje a Inglaterra, que aproveché para visitar a mis amigos de la Liverpool Jazz Orchestra. Se me ocurrió hacer un disco homenajeando a Cole Porter. Sin embargo, al sentarme al piano, empezaron a venirme millones de ideas y canciones nuevas, y me di cuenta de que debía hacer un disco con mis canciones, novedoso y ambicioso; un trabajo que ha requerido de muchísimo tiempo: las canciones, el concepto, la producción… Todo ha necesitado de un proceso largo. Además, es un disco cuya grabación tuvo que convivir con la pandemia, lo cual alargó y complicó mucho todo.

¿Dónde y con quién lo has grabado? Para la parte orquestal del disco has contado con el LIPA. ¿Qué te sugerían estas canciones para revestirlas con ese sonido?

La parte orquestal del disco fue grabada en los estudios Parr Street de Liverpool, junto a la Liverpool Jazz Orchestra (una orquesta formada fundamentalmente por músicos y profesores de LIPA, la universidad de McCartney). El resto ha sido grabado en Madrid (casi todo por mí, aparte de las baterías, por G. Maestre) en mi estudio. Yo quería ayudarme del poder único que tiene la orquesta para poder contar mi historia y para poder describir esos estados emocionales y ese contexto climático, las estaciones, del que estaban impregnadas mis canciones.

Supongo que habrá sido un sueño cumplido lo de grabar en Abbey Road. ¿Qué sensaciones viviste?

Fue increíble e inolvidable poder trabajar en Abbey Road, además junto a profesionales como Alex Wharton (ingeniero de Apple, el sello de los Beatles) y Tony Draper, que mezcló el elepé con maestría. Es difícil describir lo que sentí con palabras, fue algo mágico.

Asumes las labores de producción. ¿Has madurado como productor?

Supongo que sí. He aprendido a lidiar con el Jacobo artista y con el Jacobo productor, dos personajes a veces antagónicos. Es un trabajo en el cual la producción juega un papel muy importante.

¿Y cómo has sobrevivido todo este tiempo? ¿Has vuelto a ejercer el Derecho o eres rentista?

Desgraciadamente, no soy rentista [Risas]. Sigo ejerciendo como abogado, estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, y compagino el ejercicio con la música.

¿Lo de Doce, aparte del concepto, es por haber ido de una en una? ¿Has tenido en cuenta el almanaque?

Es un concepto que tenía claro desde antes de componer las canciones incluso. He utilizado los meses del año para hablar del transcurso de toda una vida. Es un viaje a través de los años. Los meses y las estaciones simbolizan las diferentes edades, las aventuras y desventuras de toda una vida…

El tono del disco es de una melancolía atractiva, romántica. ¿Es lo que te inspira?

Sin duda alguna.

¿Tiene mucho de autobiográfico este disco (aunque recurras a la tercera persona)?

Es un disco totalmente autobiográfico; quizás mi trabajo más personal. Aunque también hay referencias literarias, cinematográficas y artísticas.

¿Doce es más que una declaración de intenciones? ¿Qué has querido contar?

El disco está cargado de simbología, pero supongo que la lectura más importante está en el viaje en sí mismo; es ahí donde yace la respuesta.

¿Qué significado tiene para ti este ‘viaje’ vital?

El disco está concebido en clave circular, como en el mito del eterno retorno. El disco empieza por el final, por la muerte, con Enero - La búsqueda de lo imposible.

¿Crees que pueda existir alguna relación entre Doce y la Odisea? ¿Hasta que punto ha influido la literatura en la creación de este disco?

Muchísimo. Sin la Odisea de Homero no hubiera escrito este disco. Doce es mi propio viaje homérico hacia la transformación, hacia la ‘búsqueda de lo imposible’… El álbum está impregnado de referencias literarias, por ejemplo, en Septiembre - Muerte en Venecia.

Una de las referencias en este disco es Cole Porter. ¿Hay más de él que de los Beatles?

Puede que sí, hay mucho de ese jazz lírico popular de Porter. Aunque los Beatles siempre están presentes en mi obra, inevitablemente.

¿Cómo tienes previsto defender este disco en directo en La Mar de Músicas?

Va a ser un concierto muy especial. Interpretaremos el disco íntegramente, y lo haré acompañado de una orquesta de cámara compuesta por músicos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, además de mi propia banda. Es la primera vez que llevaré el disco en directo de esta manera, y estoy muy emocionado. A mí me hizo mucha ilusión estar en este festival; siempre digo que es uno de mis favoritos. Hace unos años tuve el honor de presentar aquí mi primer disco, Don’t give up (2014), y siempre destaco aquella actuación como algo memorable para mí. La verdad es que me parece un escenario perfecto para mi música.

¿Estas canciones se pueden cantar en la ducha?

Al final son canciones que funcionan sin arreglos, al piano y a la voz o con una guitarra solamente; así las compuse. Son canciones perfectas para la ducha.