Diario apócrifo: mediador

Ayer me llegó un libro publicado en España en el que se habla de mí. Le he echado un vistazo rápido. Estos periodistas de despacho es que no tienen ni puta idea. Me juzgan desde una altura moral que no sé yo quién coño les habrá dado y me acusan con mucho desprecio de ser un comisionista. Un comisionista es otra cosa, hombre, es un señor que recibe una comisión por lo que vende. Yo nunca he sido un comisionista. No me he dedicado a las ventas. Yo he sabido ver lo que muchos ni siquiera han olido.

España empezó a industrializarse sin que nadie se parara a pensar que no teníamos ni una gota de petróleo en nuestro territorio. Y que para garantizar que esa industria funcionara realmente, lo primero que hacía falta era tener garantizado el suministro de petróleo estable y con pocas fluctuaciones de precio. Y fui yo quien vio esa necesidad y quien supo hacer eso posible. Establecí las relaciones con las monarquías del Golfo que nadie más que yo podía establecer. Ellos me veían a mí como un igual. Si ellos eran jeques, yo era el rey de España, su semejante, su hermano, hablaba su mismo idioma. Y no me refiero al árabe. Pero no solo eso. Yo me di cuenta de que, con el dinero del petróleo, iban a convertir un desierto con camellos, jaimas y algún que otro oasis en unos espacios ultramodernos con unas infraestructuras, unos edificios y un lujo únicos en el mundo. Yo tenía el conocimiento, por un lado, de la idiosincrasia y las necesidades de esos países. Y por otro, conocía a los patrones de las empresas españolas que podían trabajar aquí. Hubo firmas que supieron hacer grandes negocios, empresas de infraestructuras que gracias a las obras que hicieron en el Golfo crecieron y llegaron a convertirse en multinacionales muy competitivas. Sin mí, nada de eso hubiera estado a su alcance, que parece que se han olvidado mis servicios a España. Y lo que yo cobraba no eran comisiones, y, además, recibía siempre mucho menos de lo que merecía. Claro que a los que eran tacaños no les volvía a dar bola. Así se enteraban de lo que valía mi mediación.