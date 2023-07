Creo que a Joaquín Cánovas no es necesario presentarlo demasiado, que todo el mundo sabe de su estrecha relación personal y profesional con el cine a través de la Universidad y, sobre todo, de su magnífica aportación a través de la Filmoteca Regional de Murcia. Sin embargo, sí me gustaría aprovechar que lo he convocado hoy para contar un detalle que tuvo con nosotros, allá por 2002: mi hijo Gonzalo estudiaba entonces Comunicación Audiovisual en Murcia y acababa de hacer un corto titulado Mujtar, corto en el que adaptaba una obra de Oscar Wilde a una historia interpretada en árabe por unos inmigrantes marroquíes del Campo de Cartagena. Se trataba, lógicamente, de su primer acercamiento práctico al mundo del cine con actores noveles. Cuando se lo presentó a uno de sus profesores, éste casi no lo miraba, atendiendo la mayor parte del tiempo a otros asuntos, y, al finalizar, se limitó a darle las típicas palmaditas de compromiso que todo el mundo sabe interpretar como lo que son. Ni que decir tiene que llegó a casa totalmente desmoralizado y con la decidida intención de abandonar aquellos estudios y aquella vocación. Me acordé entonces de mi amigo Joaquín Cánovas y le enseñé el trabajo. Pues bien, no solo le gustó bastante, sino que inmediatamente quiso conocerlo, surgiendo desde entonces una amistad entre ellos y, lo que es más importante, se ha dedicado todo este tiempo a animarlo para que siga en ese tan interesante como complicado mundo audiovisual.

Desde luego, ya sabe uno que citar como algo positivo de otro el que te haya apoyado personalmente, resta en credibilidad hacia esa alabanza, pero, más allá de protocolos y peloteos, necesitaba contarlo, necesitaba agradecérselo públicamente, porque creo que no fue tanto por la ayuda personal en sí –que también, claro–; fue, sobre todo, por su interés y pasión hacia el mundo en el que se había especializado, así como por su enorme y exquisita sensibilidad humana. Por cierto, una sensibilidad que no ha dejado de demostrar en todo lo que hace.