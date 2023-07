Durante esta próxima madrugada (del viernes a sábado), el programa El último peldaño llevará a cabo la edición número XXXIII de La Gran Noche de los Ovnis, la experiencia de vigilancia organizada del cielo más importante de la Región de Murcia y una de las más importantes de todo el mundo, a la búsqueda de objetos anómalos, que el veterano programa de Onda Regional de Murcia convoca desde 1991.

Su artífice es el ingeniero Joaquín Abenza, cada día más popular por sus numerosas intervenciones en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio. El último peldaño cuenta con miles de seguidores en todo el mundo, seguidores que se multiplican cada año cuando tiene lugar La Gran Noche de los Ovnis, que este año contará con la participación de las personalidades más ilustres del mundo de la ufología.

Por cierto, en esta ocasión el evento se celebra una semana antes de su fecha tradicional –que es el último viernes de julio–, y por ello hemos querido preguntarle a Abenza (entre otras cosas).

¿En qué medida afectará a la convocatoria?

No es la primera vez que cambiamos la fecha ‘tradicional’. La primera edición se hizo el 14 de agosto de 1991 y, en 2020, por causa de la pandemia, se realizó el 25 de septiembre. Este año tenemos una buena razón y es que vamos a acabar la temporada con una muy grata sorpresa para todos nuestros oyentes: una entrevista muy especial a una figura internacional que anunciaremos durante la emisión de La Gran Noche de los Ovnis. No creo que adelantar la fecha una semana con respecto a lo que viene siendo habitual en los últimos años afecte negativamente al evento; de hecho, el número de participantes que ya nos han comunicado sus datos está en línea con los de años anteriores, incluso sigue creciendo. Asimismo, la nómina de invitados de primera magnitud que ya nos han confirmado su participación supera incluso al del año pasado.

¿Cómo surgió la idea de organizar La Gran Noche de los Ovnis y qué la hace especial en comparación con otros eventos similares?

Como te digo, la primera tuvo lugar el 14 de agosto de 1991 y, como esta, estuvo convocada por el programa El último peldaño, de Onda Regional. El experimento suponía la continuación de las Alertas Ovni llevadas a cabo por primera vez en la radio por Antonio José Alés, y un año antes por la mítica revista Mundo Desconocido. En ambos eventos estuvimos presentes colaborando activamente y representando a la Región de Murcia a través del CIFE (Centro Investigador de Fenómenos Extraños). Así que, cuando comenzamos la andadura del programa El último peldaño, en la radio pública regional, decidimos continuar la idea de convocar cada verano a los interesados en la ufología que quisieran vigilar el cielo por unas horas en una noche cualquiera. Este es un año más, en el que por trigésimo tercera vez miraremos al cielo y nos sentiremos «un poco más unidos», como dice el tradicional llamamiento que sonarán, gracias a la magia de la radio, en la voz de nuestro querido y ya desaparecido compañero Jesús Sancho.

¿Cuáles son las cifras de este año (grupos participantes, países, provincias…)?

El número de grupos de observación que está previsto que participen superará los doscientos. Una parte de ellos estará en comunicación directa con la emisora y conectaremos telefónicamente para que comenten su participación en antena. El grueso de los participantes está en España (repartidos por toda la península, Baleares y Canarias), pero también contaremos como en ediciones anteriores con participantes en países de América (Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos) y Europa (Reino Unido, Italia y Francia). A estos grupos es posible que en el tiempo que resta hasta el viernes se unan mas participantes procedentes de otros lugares. La experiencia nos dice que en las fechas previas se incrementa considerablemente el grado de participación.

Háblenos de la diferencia de la convocatoria de este año a las de hace treinta años…

Cuando comenzamos con esta actividad en 1991 todo era muy distinto. La gran facilidad de comunicación que tenemos hoy era prácticamente inexistente. En la actualidad, con los smartphones, redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, etc., todo ha cambiado. Hace tres décadas las conexiones se vertebraban fundamentalmente sobre los radioaficionados, que con sus emisoras portátiles se desplazaban a zonas de buena visibilidad desde las que conectaban con nuestra unidad móvil, que normalmente se situaba en lo alto de la Sierra del Carche, estableciendo un puente de conexiones con los estudios de Onda Regional que nos permitían cubrir toda la Región de Murcia y grandes áreas de las provincias de Albacete, Alicante, Almería y Granada. En la actualidad la conexión es total e inmediata con las unidades de vigilancia en cualquier parte del mundo. Las fotografías y vídeos nos llegan en tiempo real y las podemos ofrecer a los oyentes por nuestras redes sociales o la emisión en streaming complementaria al programa de radio. Es una verdadera maravilla que no podíamos imaginar hace treinta años. Así como que nos pudieran escuchar por Internet, no solo ya en cualquier punto de España, sino también en todo el mundo.

¿Cuáles son las novedades para este año?

En la presente edición nos vamos a centrar en el posible origen de estos objetos extraños que en ocasiones se dejan ver en los cielos; esa será la cuestión central que plantearemos a los invitados expertos con los que conectaremos a lo largo de la emisión. Personalidades del mundo de la investigación, la divulgación y el periodismo especializado, como Iker Jiménez, Miguel Blanco, Javier Sierra, Nacho Ares, Pablo Villarrubia, Miguel Pedrero, Mercedes Pullman, Miguel A. Pertierra, Carlos Largo, Carlos A. Iurchuk, Francisco Barrera y Alfonso Ferrer, entre otros, responderán a la llamada.

También queremos hacer un esfuerzo por acercar de inmediato a los oyentes y a todos los participantes cualquier documento gráfico que se pueda obtener, y para ello, además de los comentarios en redes sociales, vamos a enlazar por videoconexión con los protagonistas de los posibles avistamientos. Lo retransmitiremos todo por la web de Onda Regional de Murcia, con las fotografías o vídeos obtenidos.

¿Cuántas personas conforman la organización?

La realización de La Gran Noche de los Ovnis requiere del esfuerzo perfectamente coordinado de un equipo humano muy experimentado. En los estudios del Onda Regional de Murcia una docena de personas hará posible la realización de esta experiencia y recogerá toda la información que se genere para que llegue a todos los oyentes. Una parte de ese equipo gestionará las conexiones con los participantes e irá dando paso a todos los que sea posible durante el tiempo de emisión. Otros compañeros estarán pendientes de los avistamientos registrados y buscarán posibles explicaciones a los mismos, antes de catalogarlos como ‘no identificados’. También contaremos con quien coordinará a los radioaficionados que un año más va a participar y que cuando todo falla son la última herramienta de comunicación que permanece activa. Por supuesto será vital el trabajo de los técnicos de emisión, sonido e informática que harán posible que programa y la emisión en streaming lleguen a todos los oyentes.

¿Cuál ha sido el avistamiento más impactante registrado en estos 33 años?

Sin duda el caso más interesante fue uno ocurrido en 2011, en el que un objeto que por sus características no parecía ser un avión, ni ningún otro objeto conocido, fue avistado desde Italia volando en dirección oeste y unos minutos más tarde grupos de la costa del mediterráneo denunciaban la presencia de una luz de similares características, con trayectoria también hacia el oeste. Varios observadores del interior de la península confirmaron el vuelo de aquel objeto al que se le perdió la pista cerca de la frontera de Portugal.

¿Y cuál el año que más avistamientos se registraron?

Los primeros años fueron los más prolijos en avistamientos, pero eso tiene una buena explicación. Al principio cualquier luz que se veía en el cielo era catalogada como ‘Objeto Volador No Identificado’ por los observadores. Con el paso de los años los participantes (que han sido bastante fieles a la anual convocatoria de nuestro programa) han aprendido a distinguir los diferentes objetos que pueden ser vistos en el cielo cada noche, gracias a los comentarios de los expertos que analizaban los avistamientos. Ahora es normal que los grupos de observación informen de avistamientos de satélites, aviones, la Estación Espacial Internacional, o de fenómenos astronómicos o meteorológicos. Además, desde hace unos años, gracias a la colaboración del pintor Antonio Tapia, disponemos de un catálogo infográfico de tipos de avistamientos y una ficha de recogida de información, a disposición de los participantes en el blog del programa (elultimopeldano.blogspot.com), así como de aplicaciones y herramientas de información sobre aviones, satélites y fenómenos naturales.

No debemos perder de vista que por encima de todo el objetivo de La Gran Noche de los Ovnis es que los oyentes aprendan a identificar todos los objetos y fenómenos que se pueden ver en el cielo, de modo que cuando se observe algo verdaderamente extraño podamos tener la seguridad de que no se trata de una confusión y podamos recabar la información más veraz sobre el mismo.

¿Cuáles son tus expectativas y deseos para La Gran Noche de los Ovnis de este año y qué mensaje te gustaría transmitir a los asistentes y aquellos interesados en el tema?

Esperamos que La Gran Noche de los Ovnis continúe siendo un evento que, a través de la participación y cierta labor didáctica de dar a conocer las maravillas de la observación celeste en toda su magnitud, ayude a difundir la realidad de un fenómeno que posiblemente es tan antiguo como la humanidad, la presencia en el cielo, en el espacio (y a veces también en el mar) de unos extraños objetos de los que a día de hoy ignoramos su origen, pero que han sido (y son) vistos por muchas personas.

Por eso, a todos los que les interese este misterio y quieran pasar una noche especial observando el cielo, escuchando a los grandes expertos en la materia y, sobre todo, experimentando una actividad de comunicación a través de la radio, les invitamos a que el próximo viernes [hoy], a partir de las 22.05 horas, participen en la Alerta Ovni 2023 y vuelvan a vivir a través del programa El último peldaño, la aventura de la radio de cada verano.