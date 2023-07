La Mar de Músicas afronta hoy su penúltima jornada de conciertos y lo hace con dos platos fuertes: el primero, un homenaje a Víctor Jara por el cincuenta aniversario de su muerte que reunirá en el patio del antiguo CIM a una cuidada selección de artistas nacionales e internacionales en torno al cancionero del legendario autor chileno, y, el segundo, en el Auditorio Paco Martín, un encuentro entre tres amigas de diferentes latitudes, la brasileña Maria Gadú, la argentina Liliana Herrero y la española Sílvia Pérez Cruz. Conciertos a los que hay que sumar los del cartegenero Fernando Rubio & The Inner Demons en la plaza del viejo Cuartel de Instrucción de Marinería, que será con el que la música arranque de nuevo en la ciudad portuaria (19.00 horas); el de la albaceteña Karmento en la Plaza de España (20.00 horas), y el del inclasificable AfrotroniX, en el Castillo Árabe, para cerrar la noche (23.59 horas).

Yo no canto por cantar –así es como se ha titulado el homenaje a Víctor Jara– está programado para las 21.30 horas. No será hasta septiembre cuando se cumpla medio siglo del asesinato del músico en Santiago de Chile por fuerzas del ejército golpista del dictador Augusto Pinochet, pero en La Mar no han querido perder la oportunidad de recordar a un artista que tanto ha influido a tantísimos de los cantautores que, a lo largo de su historia, han pasado por el festival; algunos de los cuales vuelven para este concierto. En concreto, quienes harán suyas canciones como Manifiesto, Cuando voy al trabajo, Vientos del pueblo, Te recuerdo, Amanda y El derecho de vivir en paz serán Valeria Castro, Isaac et Nora, Muerdo, Club del Río, Luis Pastor, Emilia y Pablo y Luis Barría.

También tendrá algo de tributo Territorios, el show de Pérez Cruz, Gadú y Herrero. Y es que se trata de un espectáculo «íntimo y preciosista» en el que estas tres artistas recorrerán obras fundamentales de compositores como Caetano Veloso, Atahualpa Yupanqui, Fernando Cabrera, Federico García Lorca y Leonard Cohen, Milton Nascimento, Fito Páez… «entre tantas otras piedras preciosas del repertorio popular». El concierto arrancará a las 23.00 horas.

Por su parte, Fernando Rubio presentará su último disco, 20th Century (2022), con el apoyo de Joaquín Talismán (guitarra), Roman García (bajo), Carlos Campoy (teclados) y Paco del Cerro (batería y voces), y Karmento mostrará en Cartagena su particular mezcla de tradición y folclore con ritmos modernos. Ambos serán gratuitos, no así el de AfrotroniX, un extraño personaje de inspiración futurista cuyo estilo se define como electro-blues sahariano, en un nuevo reflejo del multiculturalismo que reina en el país invitado de esta edición.