Ximo Tebar recibió este jueves el Premio del Jazz San Javier en su vigésimo quinto aniversario. El guitarrista valenciano actuó en la primera edición, en 1998, y ha pasado por el festival en varias ocasiones; esta vez hizo doblete: la primera parte del programa era un homenaje al organista Joey DeFrancesco, y en la segunda compartió protagonismo con el cantante y guitarrista brasileño Gladston Galliza dentro del Brazilian Jazz Project.

Tébar, que formó parte del grupo original The Champs junto al propio DeFranceso e Idris Muhammad, dirigió a The New Champs en este concierto, In memoriam Joey DeFrancesco, junto al baterista Byron Landham –colaborador habitual tanto del homenajeado como de su padre, Papa John– y el maestro del Hammond Pat Biachi, que formó parte del cuarteto de Lou Danaldson y del grupo de Pat Martino. Además, como invitado especial, contó también con el reconocido músico español Josvi Muñoz al saxo tenor.

DeFrancesco fue un músico talentoso, con un swing que entusiasmaba a las audiencias y un estilo pleno de líneas melódicas veloces, resbaladizas, que colaboró con un sinnúmero de artistas, entre ellos Ray Charles, Miles Davis y George Benson. Considerado el gran exponente del órgano Hammond, creó el denominado sonido ‘Filadelfia’ en el Hammond, un estilo fresco pero embellecido por sus feroces improvisaciones y profundas líneas de bajo, con los pedales del órgano que transmitían un contagioso swing. Lo pudimos comprobar hace unos años en Jazz San Javer; era imposible dejar de moverse por la emoción que generaban Joey y sus colegas.

Difícil empeño el de Tebar y sus compañeros, que se unieron para honrar la memoria de su admirado colega. El diálogo que se estableció fue enormemente fluido, y del mismo modo intercambiaron réplicas con admirable generosidad: con el mismo swing.

The New Champs supone cierto cambio respecto a precedentes tríos, porque Ximo Tebar, por primera vez, no firma ninguna composición, pero aquí todo fueron temas firmados por él, como 48º a la sombra (oportuno título). Se divirtieron e hicieron disfrutar al público con sus descargas de notas tocadas vertiginosamente y jugando a improvisar. Batería y organista y demostraron que tienen mucha música en su cabeza, y que saben expresarla, como ocurrió con el standard Autumn leaves.

Tras recibir el premio de manos del concejal de cultura y su equipo, Tebar volvió al escenario, con otra indumentaria (antes de negro, ahora de blanco), y se supone que recuperado del sofocante calor, para el segundo concierto de la noche, junto al también guitarrista y cantante brasileño Gladston Galliza, que ya pasó por el desaparecido festival Músicas del Alma y dejó muy buen recuerdo.

El Brazilian Jazz Project es un proyecto de acentos brasileños y mediterráneos. Ximo Tebar a la guitarra, acompañado por Will Martz al piano, Juan San Martín al bajo, Josvi Muñoz al saxo, Fernando García en la percusión y Valentín Iturat a la batería, mezclaron el jazz con el aroma mediterráneo, interpretando un repertorio plagado de matices y un virtuosismo instrumental apabullante en el que sonaron melodías como la breve e improvisada versión en cadencia de blues del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo; hubo bastante de ese ‘son mediterráneo’ suyo, mezclado con el groovie jazz que aportó especialmente el mencionado teclado de Martz. Mediado el concierto apareció en el escenario el cantante y guitarrista ciego Gladston Galliza, cuya voz auténtica y superafinada se ha comparado con la de grandes artistas brasileños (como Milton Nascimento o Djavan). Entre sonrisas y anécdotas («no ve na»), interpretó temas de su nuevo trabajo, Gladston Galliza 5.2, y varias versiones de clásicos brasileños.

El ritmo y las armonías características de la música brasileña fueron la tónica del concierto. Cuando Ximo Tebar funde su música y sus guitarras con esos ritmos y armonías, los muestra con toda su fuerza y personalidad. Él y Galliza son músicos reconocidos mundialmente por su capacidad interpretativa y de improvisación.

Galliza, concentrado en las cuerdas de su guitarra y preciso en su interpretación, cantó junto a Tebar un par de versiones, sorprendentemente adaptadas, de clásicos de la música brasileña, como Bebado e a equilibrista, de Joao Bosco, y Drao, de Gilberto Gil, para luego interpretar en solitario algunas canciones del nuevo disco.

«La caló no perdona los instrumentos», se lamentaba Gladston mientras afinaba su guitarra antes de acometer Eu não gosto de samba, una pequeña broma sobre una frase de Dorival Caymmi –«Al que no le gusta la samba no es un buen sujeto»–, y dio más pruebas de su buen humor bromeando sobre su ceguera. Tebar aludió a la esencia del jazz y la espontaneidad. «No estaba prevista, pero le he pedido a Gladston que nos toque una canción del gigante de la música brasileira», y se lanzaron a tocar Começar de novo, de Ivan Lins. Otro samba, Fascinio, sirvió para rendir homenaje al defensor de la Amazonía, Chico Mendes, que fue asesinado por su activismo. Luego Galliza tiró de un tema propio, Instante, rumbita o son, según se mire, muy ketamera, entre el flamenco y la música cubana, que puso rumbo al final del concierto con un bis que se me antojó improvisado y comenzó con una notas de Entre dos aguas, de Paco de Lucía, a la que luego sumaron unas frases del Spain, de Chick Corea, en otro homenaje a los ausentes. «Salud y felicidad a Carlos Alcaraz»: así terminó despidiéndose el cantante brasileño.

Si algo identifica a Ximo Tebar, que se muestra en un momento magnífico, es su atrevimiento a la hora de explorar y fusionar los estilos más diversos. La propuesta que presenta es un combinado donde se citan el jazz de maestros como Jim Hall, el smooth jazz, las sonoridades de Pat Metheny y gotas de bosa nova y flamenco. Y todo funciona, encaja con elegante seguridad y firmeza. Ayer sudó y se ganó su premio.