La obra Trash! llega esta noche a la plaza de toros de Caravaca en la tercera jornada de la Semana de Teatro de la localidad. Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a un espectáculo «vital y energético» sobre las posibilidades del reciclaje y que tiene como pilares principales la percusión, el movimiento y el humor. La obra, cuyo director adjunto es Jony Elías, se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a los desechos que les toca manipular, haciéndonos reflexionar también sobre lo perjudicial del consumismo exacerbado que impera en nuestra sociedad. De todas formas, a los protagonistas de Trash! les vale todo: bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura…, cualquier cosa puede ser el origen de un número cargado de ingenio. Y... ¡cuidado!, que su alocado talento es contagioso.

Jony, llegan a Caravaca con Trash!

Sí. esta noche montaremos en la Plaza de Toros una enorme planta de reciclaje en la que trabajan cuatro divertidísimos operarios a los que les encanta hacer música con cualquier objeto. Y, en esencia... eso es Trash!, una obra que pretende hacer reír, bailar, cantar y..., ya de paso, reflexionar sobre aquello que tiramos a la basura y sobre la cantidad de desperdicios que generamos.

Una obra con mucho ritmo, pero también con mucho humor.

Por supuesto. Cuenta con el sello inconfundible del humor gestual de Yllana, una compañía que lleva más de treinta años haciendo reír al público de medio mundo. Pero merece la pena destacar que, en esta ocasión, hablamos de una coproducción con Töthem, que acumulan dos décadas de trayectoria haciendo música con objetos reciclados. La conjunción de ambas es infalible.

¿Cómo nace el proyecto?

Nace del amor mutuo que sentimos ambas compañías. Nos conocíamos desde hace mucho tiempo y siempre que nos cruzábamos en teatros o eventos varios hablábamos de hacer algo juntos (porque estábamos seguros de que nuestras ideas iban a casar muy bien). Y hasta que llegó el día y decimos ponernos manos a la obra. Era cuestión de encajar las cosas, pero teníamos todos muchas ganas porque, ya te digo, tenemos una forma muy similar de entender las artes escénicas, y, en especial, la comedia y la música. Así que, después de unos cuantos meses encerrados en el local, probando sketches e inventando instrumentos –y pasándonoslo muy bien, todo sea dicho–, surgió Trash!, que esta dando además muy buenos resultados.

Además, es una obra que va creciendo función tras función.

Sí. Es un espectáculo que está totalmente vivo y en constante evolución. Además, el público nunca es igual en un teatro y en otro –cambia dependiendo de la ciudad o incluso el espacio donde pongamos en escena la obra–, así que hay cosas que vamos modificando, adaptando... Y luego hay que tener en cuenta que nosotros siempre estamos abiertos a la improvisación y, claro, a escuchar lo que el público tenga que decir. Si vemos que hay algo que no funciona, le damos una vuelta o lo quitamos.

El teatro gestual siempre ha estado muy vinculado a la improvisación...

Sí. Pero bueno, también es por la forma en que entendemos nuestras obras. Siempre hemos pensado que nuestros espectáculos están vivos, y que, por tanto, tenemos que estar atentos por sí sucede algo o hay alguna risa contagiosa que podríamos utilizar a nuestro favor. O un ruido externo: cuando hacemos funciones en el exterior, a veces se cuelan sonidos a los que intentamos sacar siempre algún provecho.

Y también intentan hacer reflexionar al público. En esta ocasión, en torno a dos conceptos: energía y reciclaje.

Creemos que son dos cosas que hay que tener en cuenta en nuestro día a día. La comedia, reírse y pasárselo bien, es algo muy necesario; necesitamos una dosis de comedia al día. Por otro lado, el reciclaje es algo que se ha puesto en primera plana, sobre todo con esto del cambio climático. Ahora vemos como en los colegios cada día se enseña con mayor dedicación el valor del reciclaje a los más pequeños, y cómo se pone el foco en la importancia de reutilizar si queremos cuidar el planeta. Nosotros, con este espectáculo –apto para toda la familia– queremos poner nuestro granito de arena a la causa.

De hecho, entre su público hay grandes y pequeños, y alguno que fue ‘peque’ y que ahora regresa a Yllana de adulto.

Y eso para nosotros es una alegría muy grande. Es uno de los mejores piropos que te pueden decir en esta profesión, de hecho. Y si no lo han hecho, si todavía no han regresado, esta es una buena ocasión, porque sabemos que la gente se lo va a pasar muy bien con Trash!, que va a reír, a cantar e incluso a bailar; en definitiva, que va a disfrutar de lo lindo. Por cosas así, nos gusta pensar que sembramos una semilla en la gente cuando nos ve, y que por eso vuelve tiempo después recordando lo bien que se lo pasaron de pequeños. Tenemos muchos seguidores que nos dicen que: «La primera vez que os vi tenía 10 u 11 años y ahora llevo ya muchos años que no me pierdo ninguna de vuestras funciones».

Por cierto, Jony, ¿cómo se enroló en este proyecto?

Yo llevaba en Yllana desde el año 2001 siendo actor en la mayoría de espectáculos de la compañía. Pero hace cinco años me convertí en el director artístico de Töthem, así que justo estaba metido en ambas compañías cuando nació este trabajo tan bonito con David Ottone, que es el director artístico de Yllana. Entre las dos familias hemos hecho una conjunción preciosa.

¿Qué próximos proyectos tienen en mente?

Ahora mismo estamos a punto de estrenar otro espectáculo en Madrid, que después seguirá de gira por América. Y con Trash! seguiremos recorriendo la geografía española e, incluso, daremos el salto a París a final de año. Así que hay música reciclada para rato.