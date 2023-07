Ximo Tebar no es un músico cualquiera para el Jazz San Javier. No lo puede ser, si tenemos en cuenta que es uno de los guitarristas más solicitados (internacionalmente) de la escena nacional. Pero también porque es amigo, porque ha pasado en infinidad de ocasiones por el Auditorio Parque Almansa con proyectos propios o colaboraciones históricas (con Luis Salinas, Dennis Rowland o Rosa Passos, entre otras). Y porque ha estado ahí desde el principio, literal: desde el primer concierto de la primera edición, hace ya 25 años. Así que, cuando el festival cumple un cuarto de siglo de vida, parece lógico -y merecido- que en su nueva visita, la enésima, sea homenajeado; y qué mejor forma de hacerlo que con el Premio Jazz San Javier que otorga la organización.

Así que la doble sesión de esta noche, en la que Ximo será protagonista, será especial. Además, el agradecimiento del festival a uno de sus músicos fetiche no puede ser más completo, ya que el valenciano se presentará con dos proyectos distintos. En el primero de los dos conciertos previsto en el ‘Auditorio de los Sueños’ a partir de las 22.00 horas, el hábil guitarrista capitaneará al grupo The New Champs en un concierto dedicado a la memoria del genial organista Joey DeFrancesco. Junto a él estarán el baterista Byron Landham -colaborador habitual tanto del homenajeado como de su padre, Papa John- y el teclista Pat Biachi, que formó parte del cuarteto de Lou Donaldson y del grupo de Pat Martino. Además, como invitado especial, contarán al saxo tenor con otro reconocido músico español, Josvi Muñoz.

Será al término de esta primera actuación cuando el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Cultura y director del Festival, David Martínez, le entregarán el mencionado galardón, una escultura realizada por el artista Manuel Páez que representa a un grupo de músicos de jazz en plena acción. Seguro que el público de San Javier, entendido y generoso con un artista que hace tiempo que es parte de la familia jazzística del municipio, le dedica una gran ovación. Pero no de despedida, pues el trabajo del valenciano en esta vigésimo quinta edición todavía no habrá terminado cuando eso ocurra.

Tebar volverá al escenario poco después para el segundo concierto de la noche, que protagonizará junto al también guitarrista y cantante brasileño Gladston Galliza y su Brazilian Jazz Project. El respetado músico latinoamericano ya visitó la localidad dentro del programa del desaparecido festival Músicas del Alma, con un proyecto que compartía con Antonio Serrano, y dejó un muy buen recuerdo en San Javier que, por fin, volverá a encontrarse con él durante un show que es, a su vez, perfecto para entender la influencia y el reconocimiento a su socio. Porque Galliza pondrá el acento brasileño, pero Tebar hará lo propio con el mediterráneo, y su capacidad para abanderar este ‘son’ tan nuestro es otro de los motivos para que se le conceda el premio de esta edición. Si no saben a qué nos referimos, escuchen su disco Aranzazu (1988).