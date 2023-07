El retrato de... Antonio Ballester Pérez

Lo mismo que el valor se le supone al soldado, pues así sucede con los hermanos mayores, que llevan como grabado a fuego el cargo y la responsabilidad que les otorga esa condición de haber llegado al mundo un poco antes que los demás. En mi caso, aunque tengo dos hermanos mayores que yo y tres menores, es Antonio –el más veterano–, el que desde siempre ha ejercido esa inexcusable función, entre disuasoria y ejemplarizante. Disuasoria porque, de alguna manera, al ser la avanzadilla, era también el primer damnificado del modo de ejercer la autoridad de nuestros padres; y ejemplarizante, porque todos los demás comprobábamos, en carne ajena, lo que suponía transgredir aquellos límites paternos.

Y no sé si lo que voy a decir les sucederá a otros, pero cada día que pasa estoy más convencido de que si conocemos poco a alguien, es, precisamente, a nuestros propios hermanos. Acaso sea por la misma ceguera que produce toda cercanía, o quizá por una especie de desinterés que suele aparecer cuando algo es muy nuestro, pero, a día de hoy, todavía me suelo sorprender cuando en determinadas ocasiones lo miro y me encuentro con alguien que siento no conocer aún. Claro, no es que uno no sepa quién es, pero sí que sientes como una especie de sorpresa al individualizar a alguien que hasta ese momento representaba para ti un concepto de pertenencia que te sobrepasaba. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes viajamos juntos a Estambul. Una noche, cuando estábamos cenando en el hotel y sin que se diera cuenta, me estuve fijando en cómo comía, en el tono de voz que ponía cuando hablaba con otro amigo que tenía enfrente, en su mirada, sus silencios, sus gestos… Setenta años lo tengo de hermano y parecía que lo estaba viendo por primera vez, aunque ahora que lo pienso, ¿no será que fue la primera vez?, ¿no será que todo eso que creemos que es la realidad, no es más que una idealización originalmente asumida?