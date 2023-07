Esta noche, la Plaza de Toros de Caravaca -escenario de la Semana de Teatro de la localidad, que arrancó ayer de la mano de PupaClown– recibe al equipo artístico de El inconveniente, obra protagonizada por la veterana actriz malagueña Kiti Mánver, bien escoltada por Cristóbal Suárez y Marta Velilla. El texto en el que está basada esta obra, 100 m2, fue representado por primera vez en 2009, en el Teatro 8 de Miami (Estados Unidos), y desde entonces ha ‘pisado’ escenarios de todo el mundo: México, Argentina, Italia, Alemania, Suiza…, así, hasta un total de catorce países. Dado su éxito, en 2020 se estrenó una adaptación cinematográfica bajo el título de El inconveniente que, dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por lapropia Mánver, obtuvo numerosos reconocimientos, entre los que destacan tres nominaciones a los Premios Goya, otras tantas en el Festival de Málaga, un par en los Feroz y una en los Forqué. Pues bien, en todos estos certámenes, la intérprete que hoy retoma el personaje de Lola figuraba entre las candidatas a Mejor Actriz, y en casa, incluso, triunfó. Hablamos con ella.

Pongamos al lector en situación: El inconveniente es una comedia en la que Luis, interpretado por Cristóbal Suárez, busca piso en un barrio bien, pero ‘el inconveniente’ es que en dicho piso vive Lola, que vivirá allí hasta que se muera. Y las cosas... no van a ser como Luis se las imaginaba.

Sí. Pero bueno, en esta obra pasa una cosa muy hermosa y es que, después de una serie de rifirrafes entre ambos –con una dialéctica muy antagónica, además–, al final consiguen escucharse y llegar a acuerdos; incluso establecen una relación de afecto. Y es una relación entre una persona muy mayor y otra mucho más joven y triunfadora. Es una obra muy esperanzadora.

Comencemos por el principio: 100 m2, el texto en el que se basa esta obra, fue estrenado en 2009 y hace tres años llegó a la gran pantalla ya con usted en el papel de Lola. Pero... ¿qué impronta han querido darle en esta ocasión, en esta versión teatral de Juan Carlos Rubio?

Es el autor de la obra también. Es la segunda vez que la dirige y sí, hay una sutil diferencia (y que creo que es un valor añadido): en la película, la coprotagonista es una mujer –interpetada por Juana Acosta–, mientras que en esta obra es un hombre, Cristóbal Suárez. Esto provoca que las discusiones del principio sean más potentes. Quizá es un montaje más duro, pero al tener al público en directo la función se convierte en una sinfonía de carcajadas. Bueno, y también alguna lagrimilla que se le cae al espectador en algún momento de la obra.

Aquella película, dirigida por Bernabé Rico, obtuvo numerosos reconocimientos; incluso tuvo tres nominaciones a los Premios Goya.

La verdad es que quedamos muy contentas con el trabajo realizado. Porque, además de las nominaciones, El inconveniente ganó cinco premios en el Festival de Málaga, luego otros dos de interpretación en otro festival de Toledo, tuvimos el premio del Público Joven –que no sorprendió mucho, porque estábamos saliendo de la pandemia y nos alegró ver que tenía buena aceptación entre el público más joven–... La pandemia nos hizo ver lo que es la soledad, y esta obra es la historia de casi tres soledades, sumando el personaje que hace Marta Velilla (una actriz joven con una vis cómica absolutamente maravillosa). Y que también representa a la gente joven que está buscando su hueco en esta vida. En fin, que estamos muy felices de poder recuperar esta historia, de hacer esta función en los teatros.

¿Qué dijo cuando le llamaron para hacer la obra de teatro, después de la película?

Fue otra casualidad, porque en realidad estábamos preparando otra obra (que no se pudo hacer porque uno de los actores tuvo un problema médico bastante importante). El caso es que, como ya había una inversión realizada que se iba a perder, el productor de la obra, que es el director de la película, Bernabé Rico, tomó la decisión de mantener el reparto y hacer una obra con los tres actores. E inmediatamente dije que sí, claro, porque ya la había hecho en cine y la experiencia fue maravillosa. Pero debo decir que, a pesar de los años que llevó en esto, se me olvidó que el teatro son palabras mayores... Aún así, estoy muy contenta de cómo está saliendo todo.

¿Qué tal es trabajar con Cristóbal Suárez y Marta Velilla?

Es una maravilla. Además, en este mundo, si a un buen reparto le añades química entre ellos, es como que la exposición es total. Esa situación, cuando es en pantalla, traspasa la pantalla, y cuando es en teatro pasa batería de una manera impresionante. He tenido la suerte de poder juntarme con ellos, porque conciben la profesión de una manera bastante parecida a la mía, a pesar de que somos de tres generaciones diferentes. Y esa química el público la percibe. Es una suerte.

Kiti, usted tiene una carrera muy dilatada, pero podemos decir que con la obra Seis personajes en busca de autor fue como un punto de inflexión.

Quise dedicarme a ser actriz desde que aprendí a hablar, pero la certeza de que este era realmente mi mundo no la tuve hasta que hice ese montaje con Miguel Narros, que me dio el empujón definitivo para tirarme a la piscina con todas las de la ley. Antes, por miles de razones, no tenía todavía esa confianza. Aquello me hico crecer muchísimo.

Luego llegaría Almodóvar. ¿Cómo es trabajar con uno de los grandes?

A Almodóvar lo conozco desde su primera época y ya entonces se le notaba que iba a ser un grande. Todos los que estábamos a su alrededor percibíamos que era un ser creativo y osado, pero a la vez con un rigor increíble para trabajar, sabiendo muy bien lo que quería contar. En concreto, lo conozco desde Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), que fue como una cooperativa y fue una suerte que el destino me pusiera en aquel lugar.

¿Qué otros proyectos tiene en marcha, Kiti?

Pues en breve aparecerá la segunda parte de Todos mienten, en la que entró a realizar el personaje de la madre de Irene Arcos y Juan Diego Botto. Ha sido un rodaje increíble con Pau Freixas, que ha sido un descubrimiento genial, junto con todo su equipo: con gente como ellos te das cuenta del talentazo que tenemos y de lo bien que se hacen las cosas en nuestro país. Por otro lado, a finales de octubre estrenaremos Mamacruz, de la directora venezolana Patricia Ortega, que es una maravilla trabajar con ella. Es una película que está teniendo un recorrido por festivales muy importante.