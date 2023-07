Andrés Calamaro y saber caer de pie. No hará ni cuatro meses, unas declaraciones descomunales sobre su salud alertaron sobremanera a los seguidores del músico argentino. Solo por el detalle de que alguien por amor a su arte se embarque en una gira para no ver el final, merece el respeto por parte de los muchos que ayer salieron de su concierto en La Mar de Músicas despotricando con argumentos irrisorios (acepto otros; si pesan más, han ganado).

Pero yo vi a cinco músicos salir con ganas (si me lo permiten, Martín Bruhn el que más). Parecía ‘Andrelo’ no querer protagonismo y dejó que su avatar comenzase la función. Apenas tuvo el público derecho a réplica y ahí sonaban los primeros acordes de A los ojos, con la elegancia que merece ser tocada esa canción. A sus pies, aquí no se brinda en vano. Y de ahí nos abrieron paso a unas Verdades afiladas que levantaron al respetable para que el baile comenzase. Daba gusto ver un escenario sin más ornamentación que unas austeras y nada molestas luces; la penumbra fue el desenlace de casi todo el bolo, comedido en estridencias.

Pero se torció todo: cuando las lágrimas casi brotaban de los más románticos al verse tarareando después de demasiado tiempo la atemporal y preciosa La parte de adelante, el bonaerense no tuvo mejor ocurrencia que saltar a un Loco cargado de poesía pero que realmente no procedía. El inesperado cambio de tercio me dejó patidifusa... Salvó el desplante el sonido de un teclado golpeado por otro que no era él, sino Germán Wiedemer (a Dios gracias). No era su noche para las teclas.

Cómo un lobo herido, se apartó de la banda casi pidiendo perdón, como otras ‘tantas veces’ que un concierto suyo no ha salido a gusto del consumidor. Aquí hasta el más bragado sabe que para escribir es indispensable sufrir, hasta que te acostumbras. A continuación, se hizo un Silencio sepulcral para admirar al Niño Josele acariciando una guitarra paraguaya, y por más que pese a los críticos a los que el lunes se les cayó un mito, esos momentos vividos durante tres canciones como Estadio Azteca, Los aviones y Para no olvidar fueron magia pura. Estoy convencida de que por allí pasó la esencia de Paco Martín convirtiendo en brisa la abrumadora humedad. Me quedo con eso para defender que lo invertido por los asistentes tuvo retorno.

Esto es el rock de Calamaro, hermanas, lo tomas o lo dejas. No sirven lamentos si un músico se queja amargamente de lo que le puede llegar a incomodar un móvil y nadie tiene la decencia de apagarlo. La embarazosa tensión mantenida por las luces de esos teléfonos no permitió que repartiese amor con la predisposición que le supuse al comienzo del show, y luego todo fueron prisas. Ni siquiera se permitió unas palabras para despedir El salmón y comenzar su himno a Maradona.

Después de este concierto tengo claro que afinará sus cláusulas en los que están por venir. Jamás vi un bolo en el que no le dedicara un poema al astro del fútbol... ¿Qué más necesitamos para darnos por aludidos y guardar el maldito móvil? Sea como sea, por momentos quise pensar que el concierto en sí era una completa apología a Bob Dylan como forma de justificar sus inesperados cambios de tono, letra y humor.

Pero aún nos quedaba la mitad de Flaca y una resultona Paloma que surgió efecto por la tregua que el público dio al bohemio. Todos sabemos que se hubieran vendido las mismas entradas por esa canción, y ya van dos motivos de peso por los que me niego a tachar de «ridículo» y «nefasto» -como algunos comentan- este concierto.

Pero lo cierto es que, aunque los bises fueron del público -puedo asegurar que resultó más divertido mirar el auditorio que al escenario-, en Cartagena quedó una noche con cierto sabor amargo..., la botella volvió a caer por el lado de la soledad. Convencida estoy de que un simple gesto de despedida hubiera calmado a todos, pero no ocurrió. Y de nuevo, al más puro estilo de su icono, se marchó por dónde vino en una noche con más pena que gloria para un primer espada.