Un ‘txikito’ es, en Bilbao, un chato de vino peleón, de los que te lijan el paladar antes de noquearte la cabeza. Consuelo Ordoñez se ha estado peleando con el PP para que dejen de usar ese eslogan, tan populachero como un txikito, que es «que te vote Txapote». Imagínense el nombre del asesino de un hermano suyo repetido en camisetas, vallas y furgonetas. En el PP no lo ven grave y, aunque por menos han metido a titiriteros alka-ETA en prisión provisional, parece que las víctimas del terrorismo son de Schröndinger e importan según como el PP las mire o no las mire.

Esta campaña ha abierto el barril de vino peleón que en realidad nunca se ha cerrado desde Zapatero, así que otro txikito de raspalenguas, venga. Feijóo y Gamarra han puesto en duda el sistema electoral español por el voto por correo. Esto ya pasó en las elecciones anteriores y todo se quedó en nada porque los resultados le dieron la victoria al PP. Entonces, ¿en qué quedamos? Correos funciona bien mientras gane el PP y que gobierne el más votado mientras este sea el PP. El único fallo grave de Correos en todos estos años ha sido no poder entregar la citación judicial a M. Rajoy, pero la culpa no es del todo del cartero, que la Justicia, por lo que sea, no ha sabido determinar quién está detrás de esas siglas.

Todavía queda jarra para muchos más txikitos, como el de un líder presuntamente moderado y constitucionalista que, además de poner en duda el funcionamiento del sistema electoral español, miente al galope en un debate que debería ser de medidas y futuro en un país que está mejor que durante el último gobierno del PP y en el que ETA no asesina desde hace más de doce años, así que, ¿otro txikito más? Aznar, el expresidente cartujo que vive monacalmente entre Pozuelo y Sotogrande, dice que tenemos, nosotros, no él, que volver a la austeridad. ¿Otro más? Rajoy dice que las personas trans no importan. En el mitin han visto a un cartero despistado intentando encontrar a un tal ‘emepunto’ para darle una carta de Bárcenas desde la cárcel que seguramente responde al SMS de cariño y apoyo. Seamos fuertes, como Luis, porque al fondo de la jarra de vino quedan los pactos con Vox.

«Que te vote Txapote». Txapote, ahora mismo en una prisión de Euskadi, votará si la sentencia no le quitó el derecho de sufragio activo. Tampoco sé si votará Iñaki Bilbao, también en la cárcel por el asesinato de Juan Piedre. Iñaki Bilbao sí que podría votar al PP, siquiera por agradecimiento, porque, miren, el mote de Iñaki Bilbao, Txikito, tiene difícil rima y, poniéndome en plan trumpista como Feijoó, es una pena. Aznar redimió a Txikito parte de su condena y lo excarceló, provocando así que Txikito asesinara a Priede, pero Priede importa poco, porque no es hermano de Mari Mar Blanco.

¿Ven qué fácil es ser ruin, antisistema, que arrambla con todo con tal de conseguir el poder? Pues venga, otro txikito de txapote para esta campaña de chapapote.