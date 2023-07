Doy cuenta aquí del gozo de recibir toda una clase magistral en torno a las criaturas de un gran artista de nuestra tierra: Luis Izquierdo García, mientras me muestra, página a página, un centenar de sus libros de arte. Todo un Maestro que, para mal de sus alumnos, se acaba de jubilar como profesor de la Escuela de Arte de Murcia.

Ya conocía su casa, en una urbanización de Churra, en la que tiene un taller donde le hago la foto, junto a su tórculo y, arriba, un estudio-biblioteca donde hablamos mientras me va enseñando, una a una, sus creaciones. Luis nació en Madrid, y pese a los años que lleva en estas tierras, no ha cogido demasiado acento murciano. Me cuenta su trayectoria vital y artística, que sus padres eran de un pequeño pueblo de Ávila, Medinilla, con el que sigue teniendo vinculación. Me enseña un libro de artista, con formato de acordeón, en el que ha dibujado con pluma de caña y nogalina la silueta del pueblo y de la sierra. Me parece extraordinario y que no estaría mal que el ayuntamiento del lugar hiciese una edición limitada. No para de hablar y me va describiendo el pueblo, su patrimonio natural, su historia, los restos cercanos de la época ibérica… Me doy cuenta que me canta a sus raíces, y la verdad es que nuestra conversación se va sucediendo así, va sacando libros, hilando temas, hablándome de arte, de ciencia, de historia, de naturaleza, de poesía, de lenguaje y hasta de entropía. Es evidente que estoy ante un hombre del Renacimiento, que no ha desperdiciado muchas horas viendo televisión, al que no hay disciplina que no le interese: un apasionado del saber y la cultura, de los que ya quedan pocos.

Luis estudió en Madrid, primero Artes y Oficios y después Bellas Artes, en la especialidad de escultura: «A mí me gustaba mucho dibujar, desde niño, me apasionaba. Mi padre quería que estudiase algo con más salidas, ‘que para pasar hambre no hay que ser artista’, o que les ayudase en el negocio familiar (una tintorería) pero yo me decidí por el arte, aunque durante un tiempo ayudé en la empresa. Quería haberme especializado en pintura, pero siempre nos influye el profesorado y me decanté por la escultura. Durante años trabajé con la piedra, la madera y, sobre todo, el hierro. Me hice un taller en las instalaciones de mi padre. Tras la carrera encontré trabajo como profesor de plástica en la enseñanza privada, en aquella época había escasez de especialistas. Tuve que volver a estudiar a fondo para impartir dibujo técnico. Posteriormente me presenté a las oposiciones y gané la plaza en la Escuela de Artes y Oficios, hice mis prácticas en Burgos, una ciudad preciosa pero con unos inviernos tan fríos que enseguida pedí un traslado al Sur. Un sobrino de Juan Martínez Lax me habló de Murcia y nos vinimos para acá en el 92, el año de la Expo». Me cuenta que su pareja, la escultora y ceramista Concha Martínez Montalvo, también ganó otra plaza en la misma Escuela de Arte en la que han compartido más de treinta años como colegas en el profesorado.

«En los años 80 hice muchas exposiciones de pintura y escultura, pero la enseñanza, poco a poco, me fue absorbiendo», y mientras me va contando, me hace un recorrido por la casa. Tiene esculturas por doquier, incluso en el jardín, así como dibujos y pinturas que dialogan con las obras de su mujer, aun siendo muy distintas.

Me sorprende el orden que impera en su taller y en su estudio-biblioteca y tomo nota de un panel de madera que se ha fabricado para colgar toda clase de útiles, herramientas, reglas, espátulas y demás… Un orden exquisito como el que observo en su biblioteca, por materias y autores, y en los armarios donde guarda los libros de artista, maravillosamente encuadernados y metido cada uno de ellos en unas coquetas cajas de madera, cuero o cartón que, como todo, él mismo fabrica y decora.

«He de reconocer que me gusta mucho más hacer libros que exponer, aunque en los últimos años los he llevado al Museo de Bellas Artes, a la Casa Modernista de Novelda, a la Casa Pintada de Mula, a la Muralla Bizantina de Cartagena o, recientemente, a la Capilla de la UMU. Lo que sí es cierto, es que me he volcado totalmente en esta disciplina. Viajo para ver ferias o exposiciones internacionales, estudio a los mejores artistas que se dedican a ello, como ves, me he hecho de numerosos libros especializados y he de reconocer que me permiten conjugar muchas disciplinas».

En las estanterías veo algunas obras magníficas de origami, no me extraña su destreza pues se demuestra en sus libros, todo un compendio de infinitas formas de doblar y recortar un papel que luego va interveniendo, pintando, escribiendo, grabando… Siempre haciéndonos pensar, sorprendiéndonos, jugando con las palabras, las letras, las ideas, los mensajes, la historia, la mitología o la ciencia…

A medida que me va sacando sus obras (libros) y me habla de cada ejemplar mientras paso sus páginas como quien va descubriendo tesoros, me doy más cuenta de que el arte está en las manos y en la cabeza y de que aquí está el resultado de muchas horas de investigación de un ávido lector, un prodigioso creador y un trabajador incansable de curiosidad insaciable: «He ido aprendiendo muchas técnicas y también leo mucha historia, cosas de ciencia, mitología, filosofía y ensayos, incluso aprendo de los descubrimientos científicos de mi hijo Adrián sobre la vida de las bacterias en los hospitales». La conversación nos lleva de sus explicaciones sobre los tipos de papeles que usa, que busca en todos los rincones del mundo, hasta comentar algunas de sus lecturas, según veo en su amplia biblioteca: Qué es un libro de artista de Jose Mª Lafuente, Sapiens. De animales a dioses de Yuval Noah Harari o El infinito en un junco, sobre el origen del libro en la antigüedad, de Irene Vallejo.

Nos despedimos hasta una próxima que ansío, no sin antes darme a leer uno de sus libros que tiene una letra en cada página, que si las vas juntando dice así: «El contenido de este libro es la relación entre la forma, la secuencia, la palabra, el espacio, el tiempo, la memoria y la paciencia». Se me ha ido el libro al cielo.