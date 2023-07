Si no lo han hecho ya, los aficionados de la Región deberían familiarizarse con las siglas MWOBHM, abreviatura común de la New Wave of British Heavy Metal; es decir, de la ‘Nueva Ola del Heavy Metal Británico’, un movimiento que surgió a mediados de los setenta y que, lejos de aglutinar la realidad musical de un puñado de bandas inglesas, pasó del underground a marcar tendencia entre hordas de jóvenes melenudos a nivel global. Para que se hagan una idea: se pasó de los ritmos machacones de las formaciones clásicas del género –con Black Sabbath como punta de lanza– a la velocidad (inmediatez, agresividad) que, entonces, el punk y el pub rock habían convertido en característica diferencial entre los grupos de guitarras de nuevo cuño.

Y, ahora, la respuesta a la gran pregunta: ¿Por qué hemos de saber todo esto? Bueno, pues porque en apenas unos días llega a Murcia la formación que capitaneó este nuevo sonido, Iron Maiden, y porque el año que viene pisará las tablas del Rock Imperium de Cartagena otra banda capital del movimiento, quizá, junto con la ‘Dama de Hierro’ y Def Leppard, la que marcó la pauta a seguir durante aquellos años: Saxon, con Paul Quinn a la guitarra y el inconfundible Peter ‘Biff’ Byford como vocalista. Ellos son los que, durante casi cincuenta años, han mantenido bien candente la llama de los ‘sajones’, que no han dejado de facturar discos desde aquel debut homónimo de 1979 hasta su más reciente Carpe diem, de 2022, el vigésimo cuarto de estudio del quinteto (que hoy completa Doug Scarratt a la guitarra, Nibbs Carter al bajo y Nigel Glockler a la batería).

Sin embargo, Saxon no aterrizará sobre el escenario principal del Parque de El Batel –en algún momento, todavía por definir, del fin de semana del 20 al 22 de junio de 2024– con la intención de presentar ante el público cartagenero sus nuevos temas. Los de Barnsley llegarán a la ciudad portuaria con un show particularmente atractivo para aquellos que siguieran sus pasos durante aquellos agitados primeros años (o para los de «me gustaban más en sus primeros discos»): Castles & Eagles, un espectáculo con el que Byford y compañía están celebrando el cuarenta aniversario de uno de sus discos más emblemáticos, el icónico The eagle has landed, un disco en directo grabado en diferentes ciudades de Europa durante su gira 81-82 y que incluye temas del citado Saxon, de Wheels of steel (1980), de Strong arm of the law (1980) y del Denim and leather (1981).

Aquel redondo es ampliamente considerado por los estudiosos del género como uno de los mejores álbumes en vivo de la década de los ochenta; por tanto, un CD que seguro que tuvieron muy presente en su momento otra de las bandas confirmadas para el tercer asalto del Rock Imperium: Accept. Los alemanes, otra banda capital para entender ese ‘nuevo’ heavy metal que, en aquellos años, comenzaba a expandirse por Europa. Como Saxon, la banda de Wolf Hoffman –lider indiscutible del sexteto germano desde la salida definitiva de su fundador, el vocalista de U.D.O., Udo Dirkschneider, en 2005– debutó en 1979 con un disco homónimo al que seguirían quince álbumes de estudio más; el último, Too mean to die, de 2021, que en Alemania llegó al segundo puesto de las listas de ventas.

Y es que lo últimos trabajos de Accept –desde 2009 con el estadounidense Mark Tornillo a la voz– han demostrado que, pese a que los años pesan, la banda está más viva que nunca, tanto compositivamente hablando –la crítica ha elogiado los discos que han publicado en la última década– como en lo referente a sus actuaciones en vivo. La organización del Rock Imperium –que, por cierto, vendió 8.000 abonos antes de anunciar un solo nombre– ha catalogado el de los alemanes como «uno de los mejores directos del planeta», y si a eso le sumamos que se prevé un repaso de sus greatest hits, apunta, como no podía ser de otra manera, a una de las grandes citas de la próxima edición del festival.

Más madera

Pero Saxon y Accept tan solo son las dos bandas que lideran la primera ronda de confirmaciones de la promotora Madness Live! Pero los alicientes para dejarse seducir por la segunda oferta de la campaña de venta de entradas –que se está llevando a cabo en la web www.rockimperiumfestival.es y que, a día de hoy, presenta los abonos a 170 euros más gastos– no se limitan a dos (grandes) nombres. A los citados les acompañan en el cartel tres grupos que los fans españoles solo podrán ver durante el próximo año en Cartagena: se trata de los noruegos Emperor y TNT y de los fineses Beast in Black, que ya saben lo que es actuar en la Región (en enero pasaron por la sala Garaje Beat, en Murcia).

Estos últimos son, quizá, los que mejor encajan con la propuesta de Saxon y Accept (con quien comparten discográfica). Mucho más jóvenes que los headliners de esta tercera edición –su primer álbum, Berserker, es de 2017–, ofrecerán en Cartagena una versión renovada de aquel heavy metal; en este caso, más tendente al power melódico. Su última referencia, Dark Connection, es de 2021, así que no es descartable que al Rock Imperium lleguen con algo nuevo bajo el brazo. En cualquier caso, cuentan con un vocalista –el griego Yannis Papadopoulos– que es un prodigio y con dos guitarristas de alto nivel –Anton Kabanen, ex de Battle Beast, y Kasperi Heikkinen, quien curiosamente formó parte de U.D.O.–, por lo que el espectáculo está asegurado.

En cuanto a Emperor y TNT, demuestran que, un año más, la propuesta de Madness Live! acogerá todo tipo de géneros y subgéneros dentro del rock y el metal. Los primeros son considerados banda de culto por los amantes del black sinfónico; algo a lo que ayuda la turbulenta historia de algunos de sus miembros o exmiembros. Actualmente, la banda está liderado por el vocalista Vegard Sverre ‘Ihsahn’ Tveitan y por el guitarrista Tomas Haugen, ‘Samoth’, que fue condenado a dos años de carcel a principios de los noventa por la quema de iglesias en Noruega. En cuanto a lo estrictamente musical, se trata de una banda clave para entender el avanece del movimiento –junto a Mayhem, Burzum y Darkthrone– al crear un estilo propio «cuya sombra llega hasta nuestros días». Su último álbum de estudio es Prometheus: The discipline of fire & demise, de 2001.

Por último, TNT son puro hard rock (nada de revivals). Llevan en pie desde 1982, con lo que acaban de celebrar cuarenta años sobre los escenarios, y acaban de reincorporar como vocalista a su frontman más destacado, Tony Harnell, con varias idas y venidas desde 1984 hasta 2017. Ahora, el de San Diego ha regresado para capitanear una nueva era que arrancará en breve con el lanzamiento del próximo disco del grupo, que será el que presenten en Cartagena.