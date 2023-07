Alejandro Sanz actuará esta noche en la Plaza de Toros de Murcia. Esto ya es, de por sí, noticia. Por varios motivos: para empezar, porque el madrileño no es de los que ‘regala’ conciertos -pese a que su última visita a la capital del Segura sea del pasado verano-, y, para continuar, porque hablamos de uno de los artistas españoles más exitosos de las últimas décadas. Pero es que, además, el cantante no atraviesa su mejor momento (en lo personal), y eso ha hecho que en los últimos meses se haya temido con frecuencia una posible cancelación del tour. La prensa rosa ha hablado de una ruptura, de problemas financieros..., pero sobre todo fue él quien dio la voz de alarma en mayo con un tuit en el que hablaba sin tapujos de su estado anímico y mental: «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer, pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual».

Por supuesto, el perfil del artista en la red social del pajarito se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y agradecimiento, pero también de fans preocupados por la posible cancelación de la gira; algo a lo que Sanz respondió apenas unos días después: «Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y, aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho», compartió el cantante en Twitter, que aseguró también que «encerrarse» no era una buena idea y que no tenía pensado suspender la gira porque «con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo» iba a poder sacarlo adelante. No es de extrañar, por tanto, que desde el cantante abriera en Pamplona el 1 de junio la segunda parte del tour, cada uno de sus conciertos –ha pasado por Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana y Roquetas de Mar– se c haya convertido en toda una celebración del amor que mutuamente se profesan Sanz y su público. Y lo de esta noche en la Plaza de Toros, dentro del festival Murcia On, no será una excepción. Sanz, que el año pasado llenó dos noches consecutivas el coso de La Condomina, ofrecerá a sus seguidores un show de más de dos horas en el que, además de repasar sus grandes éxitos –como Corazón partío, Amiga mía o Mi persona favorita–, interpretará algunos de los temas incluidos en su último trabajo de estudio, SANZ, el disco físico más vendido en 2021 en nuestro país y por el que fue nominado en los Latin Grammy 2022 a Álbum del Año. Así, se trata a todas luces de un concierto especial para el que, al cierre de esta edición, todavía quedaban entradas: a entre 65 y 95 euros en gradas y ante 75 y 120 euros en pista (más gastos). Los tickets se pueden adquirir en la web www.iboleleproducciones.com.