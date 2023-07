Efectivamente, las redes sociales –Facebook en especial– son como un patio de vecinos, uno de esos lugares en donde suele predominar el cotilleo, cierta vulgaridad, como un olor a comida proveniente del interior, la permanente e impúdica exhibición de los éxitos –a veces también de los fracasos, aunque bastante mitigados por el yoísmo del doliente–, la genialidad de los familiares cercanos –cuando no la propia–… Pero, junto a esa incómoda caterva de lugares comunes que, en cierta manera, todos practicamos con mayor o menor intensidad, las redes también se han convertido en la gran plataforma de la comunicación. Por ejemplo, cómo iba a saber uno de la existencia de la escritora Vega Cerezo si no es a través de estas plataformas, máxime cuando tampoco eres un gran lector, no acudes habitualmente a actos culturales de tu propia ciudad, ni tampoco visitas regularmente Caravaca.

Pues eso, que un buen día el algoritmo me comienza a poner sus entradas en un lugar preeminente cuando abro la aplicación. Por allí, y siempre presidida por la imagen desenfadada de una chica que mira a la cámara desde arriba con cierta sorna y mucha seguridad, aparecen sus publicaciones sobre talleres literarios y entrevistas en medios de comunicación; también se suele hacer eco de noticias culturales, de recitales poéticos, de fútbol femenino –Vega Cerezo es presidenta del Caravaca CF Femenino–; sube unas preciosas fotos con sus hijos realizadas por el fotógrafo Frederic Volkringer… ¡Caray!, pues todo un mundo personal relacionado con el arte y con la vida. Inmediatamente quiere uno conocerla y, claro, retratarla, a lo que accedió muy amablemente. Pasado el tiempo, de aquel encuentro recuerdo perfectamente dos cosas: que a lo largo de nuestra charla me pareció que coincidíamos en algunas cuestiones sensibles del mundillo literario murciano y, que, al irse, me prometió llamarme cuando volviera por Murcia para tomar un café y regalarme alguno de sus libros. Pues como no he vuelto a saber de ella desde entonces, creo que no le debieron de gustar los retratos. Habrá que repetirlos cuanto antes.