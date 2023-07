La Mar de Músicas, además de música, es arte, cine y literatura, y sus actividades paralelas ya se están desarrollando en la ciudad trimilenaria. En La Mar de Cine, el festival cartagenero está proyectando Beans, Y llovieron pájaros, C.R.A.Z.Y., Falcon lake, Riceboy Sleeps, Something you said last night y I like movies. Se han seleccionado estas obras de nuevos realizadores canadienses, que tienen inquietudes y unos guiones diferentes.

La sección La Mar de Letras, por su parte, estará protagonizada por Nancy Huston, Rima Elkouri y Leonard Cohen. También se atenderá la sección ya habitual ‘Cursivas y corcheas’, dónde se presentará el último libro de la escritora y periodista Laura Piñero sobre la discográfica Dro. En La Mar de Arte se dará visibilidad a diferentes creadores locales, como el artista visual y sonoro Fito Conesa o la ceramista Catalina García. A ellos se unen en La Mar de Arte el reconocido fotógrafo catalán Joan Fontcuberta, la artista queer Coco Guzmán y la canadiense Sylvie Bussières, entre otros. Y para acercar la cultura a todos los públicos, el festival vuelve a la carga con La Mar Chica, una programación infantil repleta de actividades y talleres dirigidos a los más pequeños. Dibujo, canciones, cuentos y versos Canadá, es en esta ocasión el país invitado, será el punto de partida para aprender de sus costumbres mientras disfrutamos dibujando. Una alegre zambullida por sus juegos, cuentos, su poesía e incluso su música. Una recreación por la tradición oral y escrita de Canadá, desde el dibujo y la ilustración iremos al juego, a la narración y la poesía al tiempo que prestamos oído a las canciones y a la música, a lo popular y lo contemporáneo. Percusión El taller de música de percusión estará conducido por el profesor Juan Manuel Hermosilla. Se trabajarán diferentes canciones populares, de tradición nativa o del folklore de Canadá, todo ello con un toque de innovación, pero sin perder la tradición y las raíces. Sabores de Canadá Canadá es un país muy extenso, el segundo más grande del mundo, con abundantes cosechas y recursos naturales. Su gastronomía varía entre las diferentes provincias y territorios, con tradiciones culinarias de raíces británicas, francesas e indígenas por lo que es diversa y sabrosa. En este taller aprenderemos, de la mano de Isabel Ruiz, sencillas elaboraciones típicas y exquisitos postres del país invitado como los Muffins de arándanos, una baya roja cultivada ampliamente en Quebec o los Bagels de Montreal entre otros. Descubriendo el arte inuit En este taller crearemos con Olga Garre pequeñas obras de arte llenas de vida y color mientras descubrimos y aprendemos de Canadá. Durante miles de años, Canadá fue habitado solamente por pueblos aborígenes de una gran variedad de culturas diferentes. Conoceremos los tótems, grandes esculturas creadas a partir de un poste de cedro rojo, uno de los símbolos más reconocibles de estas culturas, y realizaremos nuestra propia interpretación hasta formar estructuras de varios metros de altura que podremos colocar formando un bosque de animales fantásticos. A través de la figura de Kenojuak Ashevak, una de las máximas representantes del arte inuit, conoceremos este tipo de arte arte figurativo con representaciones de animales, personas, plantas, pájaros, flores y aprenderemos a realizar sellos para elaborar nuestras propias láminas. Imprime música en 3D Los participantes utilizarán la imaginación, la creatividad y las nuevas tecnologías para diseñar y modelar figuras y elementos musicales tridimensionales que podrán materializar haciendo uso de las impresoras 3D, empleando además diferentes materiales que sin duda les sorprenderán.