El retrato de... Andrés Santos Cutillas

No sé si lo que voy a decir se trata solamente de una impresión personal o les sucede también a otros, pero lo cierto es que, en ocasiones, me encuentro con determinadas personas que realizan una actividad totalmente acorde, no solo con su propia imagen –algo que podría tener un origen de impostura–, sino también con su forma de ser más profunda; como si aquello que hacen necesitara de un origen mucho más natural, o de destino, que la simple voluntad. Es el caso del músico Andrés Santos, director y componente del grupo Andrés Santos Station Band, un grupo musical formado íntegramente por profesores y músicos murcianos pertenecientes a asociaciones, colectivos y círculos jazzísticos de la región. Este grupo es conocido, sobre todo, por haberle puesto una banda sonora en directo a algunas películas del cine mudo. La última vez que los pudimos oír fue con motivo del XIX aniversario de la Filmoteca de la Región de Murcia. Ese día la banda sonorizó dos películas: One Week, dirigida por Buster Keaton en 1920, y Never Weaken, por Harold Lloyd en 1921.

Cuando, en la actualidad, uno asiste a un espectáculo de esta naturaleza, inevitablemente se conmueve. Al principio cuesta; quiero decir, es todo tan novedoso, que la mirada no para de interrogarse. Pero, inmediatamente, cuando sin darte mucha cuenta comienzas a vivir lo que estás viendo –y sintiendo–, comprendes que todo aquello que tienes delante es mucho más que cine y, claro, mucho más que cine mudo. De entrada, esa especie de sobreactuación gestual –casi mímica– por parte de los personajes al no poder valerse de sonido alguno, más que representar una merma, lo que uno percibe es que se convierte en un soporte neutro para que aquella música que se oye en vivo termine haciendo que el espectador ‘participe’ de una forma más activa en el espectáculo que está presenciando. En el cine actual el espectador está fuera, mientras que, en el cine mudo amenizado con una música en directo, el espectador forma parte directa del tema, tanta, que cuando termina la sesión y toda la banda se levanta para saludar al público, son ellos los que nos aparecen como los verdaderos protagonistas.