Delicioso y emocionante concierto -única fecha en España-, ofrecido en Jazz SanJavier por Paolo Fresu, trompetista de fraseo exquisito, sonoridad refinada y gustos diversos. ¿Cómo han dejado pasar tanto tiempo sin traerlo? Se trata de jazz contemporáneo europeo; sereno, quizás algo severo, pero espléndidamente concebido y ejecutado. Puede que no atrape inmediatamente, y posiblemente requiera cierta predisposición, pero esta música tiene un poder delicadamente seductor.

Con influencias de Chet Baker y Miles Davis, el trompetista sardo ha perfeccionado un sonido particularmente suave y aterciopelado que es absolutamente cautivador. Incluso cuando aborda tempos más toscos, atrapa a sus oyentes con su enfoque original, alternando entre trompeta y fliscorno. Hay mucha variedad tonal, y cuando utiliza la sordina, recuerda al Miles Davis más seductor. En ocasiones emplea efectos electrónicos para obtener resultados que de otro modo no podría alcanzar solo con la respiración.

Paolo Fresu consigue asimilar el romanticismo de Miles Davis sin imitarlo. Lejos de ser abstracto o difuso, es directo, lírico, y su swing suele ser bastante abrupto. Además de una técnica maravillosamente perfeccionada y un sonio cálido, Fresu, como Davis, tiene una astucia rítmica es asombrosa. Su forma de tocar es fluida, pensativa, íntima, enérgica a veces, pero también puede ser suave. Es difícil permanecer impasible; su tono sensual también recuerda a Chet Baker y cala muy hondo; hasta el silencio tiene sonido Su aliento y sensibilidad abren un torbellino de imágenes y texturas y evocan una gama de emociones.

Ahora Fresu ha vuelto con su quinteto habitual, uno de los más longevos: con él lleva actuando en público y grabando magníficos discos de forma estable desde 1984. En la sección rítmica están Attilio Zanchi, contrabajista versátil de sonido grueso y percusivo, y Ettore Fioravanti, batería que maneja bien las escobillas y elude la bulla cuando coge las baquetas. Roberto Cipelli, pianista refinado que completa la sonoridad de su piano con la electricidad del Fender Rhodes, lo sacrifica todo en favor de constituir un pilar armónico constante. La otra voz principal la pone Tino Tracanna, saxofonista tenor y soprano de fraseo imprevisible, con una tesitura próxima a la de Joe Lovano; un solista elocuente y elegante con el que cruzar sustanciosos y bien hilvanados diálogos. Con Fresu, descalzo como si quisiera establecer conexión con la tierra, formaban una unidad compenetrada, donde el intercambio de ideas resultó muy fluido.

El concierto transcurrió casi sin interrupciones, partiendo del bop para abrirse a otros lenguajes y encadenar espléndidas improvisaciones. Sonaron piezas de todos los perídodos de Fresu, alternando composiciones propias (“Fellini”, emocionante balada con ritmo de tango, que interpretó con fliscornio), otras –por ejemplo “On second line”- de su contrabajista, que tiene un peso específico importante tanto por su envolvente sonoridad como por su constante inventiva, y clásicos bien seleccionados, como “Que reste-t-il de nos amours?” de Charles Trenet, con la que arrancaron, que tuvo un final coltraniano. Puro terciopelo, interpretado con sordina, que Fresu remató con una nota sostenida, superando el record mundial de inmersión en apnea, para seguir en un duelo con su saxofonista, tan elocuente como elegante, siguiendo la filosofía del quinteto de Miles Davis con Wayne Shorter. Ya en la recta final desempolvaron "Touch Her Soft Lips and Part" de la suite “Henry V” de William Walton, de la película de Laurence Olivier, con la necesidad de profundizar en la melodía. Para el bis recurrió, casi por sorpresa, a “Sono andate”, de “La Boheme” (Puccini), un canto al verano que lo mismo se lo sugirió el calor reinante.

El sonido estuvo perfecto, transparente, algo absolutamente imprescindible para apreciar tan sofisticada música y disfrutarla plenamente, porque, a pesar de su complejidad intelectual, también busca la apreciación sensual, que desde su delicada sutileza llama a la alegría de vivir. Una noche de música con mayúsculas, consecuencia de un concierto mágico. ¿O fue el deseado sueño de una noche de verano?