El ganador de Eurovisión 2017 Salvador Sobral llega por primera vez a Canarias dentro de la programación de la nueva edición del Festival Internacional Canarias Jazz&Más. El cantautor actuará el míercoles 12 de julio en el Teatro Leal de La Laguna y un día más tarde en el Pérez Galdós de LasPalmas de Gran Canaria, ambos a las 20:30 horas. Se trata una de las últimas oportunidades de escuchar bpm antes de que lance su nuevo trabajo discográfico, Timbre, el próximo mes de septiembre.

Estas son sus primeras actuaciones en Canarias. ¿Conoce los ritmos musicales del Archipiélago? ¿Cree que podrían llegar a inspirarlo para componer nueva música?

Todo en este mundo me inspira para crear nueva música. Recientemente, un amigo me pasó la música del timplista Hirahi Afonso, ¡y me ha encantado!

¿Qué propuesta tiene preparada para su participación en el Festival Jazz&Más?

Estamos haciendo los últimos conciertos del disco bpm, que salió en 2021, así que tenemos el repertorio bien rodado. Vamos a traer a Canarias mucha improvisación, comunicación e interacción entre los miembros de la banda, y con el público, por supuesto. Buscamos ser lo más libres posible en el escenario.

¿Qué opinión le merece este festival, lo conocía?

El Festival Jazz&Más es uno de los festivales de referencia en España. Si a eso le sumas un paisaje tan bonito y tropical como el que tienen las Islas, me parece un viaje simplemente perfecto.

¿Conoce el cartel de esta nueva edición? ¿Le gustaría poder subir al escenario con alguno de los invitados?

Me encanta Alfredo Rodríguez y ya hemos coincidido en un par de festivales por Europa. Sus conciertos son una gozada siempre. También admiro muchísimo a Carmen Souza. Y Manu Katché, por supuesto, ya es una institución de la percusión mundial. La verdad es que me encantaría poder compartir escenario con él algún día, aunque no creo que eso ocurra [risas].

Tras tantos años de carrera, ¿continúa subiéndose al escenario para divertirse sin ninguna otra pretensión?

Ahora más que nunca. Estar con mi hija o sobre el escenario son los dos únicos lugares donde me siento pleno. No hay preocupaciones, presiones de la industria, problemas de salud, nada. Estamos presentes al 100%.

Ha tenido la oportunidad de tocar a lo largo de todo el planeta. ¿Se recibe su música por igual allá donde va?

No, cada país tiene su forma de entender mi música. Por ejemplo, el público holandés tiene mucho humor, lo cual influye en la música. O el público de Brasil, que es el más intenso que he tenido en mi vida, están allí como si estuviesen escuchando las últimas notas de su vida. Eso me encanta y también me contagia cuando toco para ellos.

Aún así ha cantado en más de 30 idiomas. ¿Hay alguna lengua en la que sienta que su música suena de una manera especial?

Creo que cantar en portugués siempre tendrá un significado especial para mí porque es como estar en casa. Cuando canto en portugués traigo todo lo que he vivido, las memorias, los amores y las angustias.

Compone algunas de sus canciones y canta otras que componen para usted. ¿Se siente más cómodo en alguna de esas dos facetas?

No, la verdad es que me encanta cantar. Da igual si la escribo yo o Elton John. Me di cuenta de eso cuando compuse el último disco. Pensé que me sentiría más especial cantando lo que había escrito pero al final es el arte de cantar lo que me fascina.

Ya ha mostrado algunos avances de su próximo trabajo, Timbre. ¿Cómo definiría este nuevo disco?

Es un disco luminoso. Siento ganas de traer claridad. Tiene más ritmos folclóricos y menos jazzísticos, tal vez. En suma, será un disco tropical.

Se hizo mundialmente conocido después de ganar Eurovisión. Tras su victoria, ¿sigue el programa? ¿Qué le pareció la ganadora de este año, Loreen?

La verdad es que no lo he seguido en los últimos años. No he visto la ganadora de este año.

¿Cómo invitaría al público canario a acudir a los conciertos que tiene preparados?

Les invito a todos los canarios a venir a disfrutar del concierto. Les prometo bailarinas de cabaret y payasos tristes adictos a la coca.