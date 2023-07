¿Saben esa íntima sensación de ver una persona que conoces que se la va a pegar con todo el equipo? A mí me está pasando eso con Tamara Falcó. Sí, yo ya sé que es muy conservadora, muy pija, un poquito homófoba y bastante clasista, pero me conquistó con su capacidad de reírse de su propio personaje en la promoción de El Cid de Amazon Prime. Que lo más relevante fue la promoción, porque vaya tostón de serie.

Supongo que es la fascinación por alguien por quien no dabas un duro, siendo su principal mérito en la vida haber estrellado un Smart mientras su tío era presidente del RACE, cuando se presentó a MasterChef. A partir del programa de cocina su estrella fue ascendente y el cénit lo alcanzó con lo del nanosegundo en el metaverso, la forma elaborada de decir que «o sea, pero para nada» iba a seguir la relación en el drama con su prometido Íñigo Onieva, pillado in fraganti dándose el lote con una brasileña en una fiesta alternativa convertida en pijerío cool, el Burning Man. Hombre ardiente, ardiendo como una falla mediática, fue en lo que se convirtió el tal Onieva mientras Tamara paseaba su determinación por los platós.

Aquello duró un aplauso y medio, porque cuando Tamara decidió que había un universo en el metaverso en el que podía seguir con Íñigo y ese universo era este, nos quedamos todos los que nos enganchamos al culebrón más hieráticos y plastificados que Isabel Preysler en una portada del ¡Hola!, que queremos creer que también ella se quedó un poquito a cuadros después de haberse esforzado lo indecible en filtrar el video de marras de Onieva haciendo el Burning y, aunque de eso no tenemos pruebas, tampoco tenemos dudas.

La propia Tamara, ya no sé si antes o después de perdonar a Onieva, dijo que notaba que la Virgen la decía algo. Hasta donde sabemos Tamara no se ha convertido en una mística como Pitita, quizás porque le faltan los efluvios de la laca Nelly que seguramente usaba la Ridruejo, porque una permanente así no se mantiene sola. Eso sí que sería un milagro y no lo de Lourdes, pero miren, hago recuento: aparte de lo del hombre flambé besándose con otra en el Burning Man, tenemos el abandono de los modistos y ha tenido que buscar otro, lo del robo de las joyas, otro supuesto lío del Onieva ardiente, yo incluso incluiría el susto de Vargas Llosa, seguro que ‘vargaslosa’ en casa Preysler, por lo pesadito que se puso, pero todo un Nobel ex de mamá a punto de irse a pique. No sé, por lo que sea, la Virgen no le ha dicho directamente que no se, case pero pistas seguro que le ha dado. El sábado saldremos de dudas y quizás el domingo, cuando lean esta columna, Tamara ha dado el campanazo.

O como los caminos del Señor son inescrutables, todo esto es una parábola para señalar al galán favorito en las encuestas y nos muestra sus líos cuando multiplica, poniendo Mérida en Andalucía, prometiendo cosas que ya están en la ley, pactando para negar la violencia de género, censurando peliculas de Disney. Y la Virgen nos lo está diciendo antes de que nosotros, tamarísimos perdidos, votemos a Onieva.