Astrono-tuya, empresa dedicada a mostrar las maravillas del cielo nocturno, organiza este verano actividades dirigidas a quienes sientan curiosidad por las estrellas y los planetas. El escenario elegido para esta experiencia es el Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, un paraíso natural con 17 kilómetros de costa, salvaje y protegida, alejada de los focos de contaminación lumínica.

Oyendo el rumor de las olas del Mediterráneo, confortablemente tumbados para dirigir nuestros ojos al cenit, su astrónomo amigo, Paco, les dibujará las constelaciones sobre el lienzo negro de la noche, aderezándolas con sus datos científicos y sus contenidos mitológicos ( Mito de Andrómeda, Mito de Orión, Sendero de los animales, Saga de Hércules, Senda del agua, Triángulo de Verano, Triángulo de Invierno, Vía Láctea, etc.).

Además, durante la actividad se instala un telescopio astronómico con sistema de búsqueda Go To para observar tanto la luna y los planetas visibles como los principales objetos de cielo profundo. También se proponen las fechas idóneas para disfrutar de las principales lluvias de estrellas de cada estación ( Perseidas, Líridas, Leónidas, Gemínidas...) un espectáculo natural que no se olvida.

Decía Platón que la astronomía incita al alma a mirar hacia las alturas y nos conduce desde este mundo a otros, y ese, precisamente, es el objetivo de esta experiencia reservada a aquellas personas de espíritu inquieto que se hacen preguntas sobre el universo y la inmensidad de una noche plagada de millones de titilantes luminarias.