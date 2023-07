Una no termina de saber cuántos libros hay en casa hasta que llega una mudanza. Es entonces cuando lo sabes de verdad, porque has de meterlos todos en cajas, has de precintarlas, has de etiquetar la caja con la palabra ‘Libros’. Luego meterás todas esas cajas en una furgoneta y las llevarás hasta tu nueva dirección, allí las descargarás y subirás a tu nueva casa. Desprencintarás todas las cajas y, si tienes ya las estanterías, los volverás a colocar buscando, con toda seguridad, un nuevo orden.

Eso es lo que me ha tocado hacer hace unos días y descubrí que es la mejor manera de saber cuántos libros tienes en casa. Lo de contarlos es otro cantar, lo de contarlos está sobrevalorado, lo de contarlos es mental. Es tu espalda, después de una mudanza, la que mejor conoce tus libros. Así existen dos tipos de personas: las que se mudan con libros y las que se mudan sin libros, o sin apenas libros, ustedes ya me entienden. Esta es mi mudanza número 11.

Un amigo, bromeando, me dijo que había oído decir que con la 12 te dan un piso diseñado por Antoni Gaudí, no sé, ya les comentaré si llega el caso. Yo siempre me he mudado con libros, aunque muchas veces solo con los esenciales, porque la distancia o el espacio así lo exigían. Pero en esta mudanza no he eliminado ni uno. No tengo edad para andar quitando libros, pensé. Aunque bien pudiera ser justo al revés, ya tengo edad para quitar unos cuantos libros. Los argumentos son la cosa más maleable que existe. No se fíen de alguien que argumenta mucho.

Pensé, en medio del traslado, en Walter Benjamin arrastrando su amada biblioteca por toda Europa. Tal fue el trajín de arrastrar libros que Benjamin escribió un delicioso ensayito, Desembalo mi biblioteca, al sacar de las cajas sus libros en Berlín en 1931, la biblioteca llevaba embalada desde 1929. No lo tenía especialmente fácil y aun así protegió siempre sus libros. Su biblioteca era una necesidad emocional.

Por Benjamin me entero de que Anatole France tenía un respuesta preparada para cuando algún individuo corto de miras le preguntara si había leído todos los ejemplares de su biblioteca. Su respuesta ufana era: «No, ni la décima parte. ¿Os es que tal vez usted cenaría todos lo dís con su vajilla Sèvres?».

Sí, yo también he tenido que buscar cómo son las vajillas Sèvres. Aunque no creo que me atreva a dar esa respuesta la próxima vez que alguien, sea cual sea la longitud de sus miras, me haga la obvia pregunta. Pienso que responderé con más seguridad que la finalidad de una biblioteca no es solo ser leída, aunque también. Las bibliotecas abrigan y refrescan la vida.

«Este apartamento lleno de libros podría partirse en dos ante las gruesas mandíbulas, los ojos saltones de los monstruos, con facilidad: una vez abiertos los libros, tienes que afrontar la cara oculta de todo lo que has amado». Encontré por casualidad o causalidad estos versos de Adrienne Rich, que apareció para decirme que los que nos mudamos con libros, exactamente 25 cajas de libros, no tenemos otra opción que hacerlo con los libros que amamos, que ya nunca podremos cerrar.

Decía Ricardo Piglia, en su tesis sobre el cuento, que un cuento siempre cuenta dos historias. Y tal vez podríamos decir que toda mudanza también. La historia de la casa que dejas y la historia de la casa a la que vas. Los primeros días en una casa pareces otra persona. Te extrañas de ti misma, creas nuevos hábitos, los espacios ayudan o dificultan las cosas.

Esos primeros días, mientras desembalaba mis libros, hice una breve encuesta de cómo solucionaron estas cuestiones amigos, mi preferida por la épica y la metáfora fue la de una biblioteca viajando en barco, Suiza, Argentina, mientras su dueño lo hacía en avión. Los libros llegaron seis meses después, porque, obvio, tienen otro ritmo.