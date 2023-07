Vuelvo a esa urbanización de las afueras de Molina para encontrarme con Carmen Baena Palenzuela, una de las artistas más interesantes del ámbito europeo actual. Nació en Benalúa de Guadix y vivió en Belerda hasta que, en aquellos años en que emigraban los murcianos y andaluces, su familia se trasladó a Ribarroja del Turia. «Creo que soy de las pocas personas que sabía lo que quería estudiar, incluso antes de hacer el bachiller. No tengo antecedentes, en mi familia de trabajadores, de nadie que hubiese ido a la universidad antes que yo. Desde niña no paraba de dibujar y de bailar, iba para artista, sin duda, entonces me enteré que podía estudiar Bellas Artes en Valencia».

En la facultad conoció a Pepe Yagües y con él se vino a Molina de Segura, donde comparte una hermosa casa que parece un museo, con obras de los dos artistas tanto dentro como en los jardines, y con un taller independiente para cada uno de ellos. Carmen es una especialista en escultura, pintura y fotografía, con una larga trayectoria expositiva en multitud de técnicas. El taller, ordenado y funcional, tiene un rincón expositivo, una zona con sus trabajos en mármol blanco (aunque talla en el patio, bajo un porche) y una máquina de coser Alfa, con la que está cosiendo las obras de su última época. Su trayectoria expositiva demuestra una sensibilidad y creatividad desbordantes, pero he de reconocer que me alucinan esos paisajes semiabstractos que cose sobre papel y ahora sobre lienzos pintados, consiguiendo unos amarillos dorados o unos verdes en los que te pierdes sin fin, como quien queda atrapado por la belleza subyugadora de unos jardines o unos campos interminables, que varían, casi con un efecto tridimensional, según cambias el ángulo de tu visión.

Me cuenta: «Como siempre, todo viene de las raíces. Ahora me doy cuenta de que estoy sacando partido a todo aquello que de niña me enseñó mi madre, cuando me enseñó a coser y bordar. Con 14 años ya me cosí el ajuar, a la vez que tejía y hacía ganchillo junto a aquellas vecinas que siempre llevaban su pañuelo negro a la cabeza. Lo dejé durante años, pero al final he vuelto desde otra óptica. Era un oficio de mujeres y ahora lo veo con un lenguaje en el que me puedo expresar y contar cosas de otra forma». Y seguimos hablando de su trayectoria vital y de sus traslados por distintos territorios: «Yo me siento de todos sitios: andaluza, murciana y valenciana. El paisaje me ha marcado y en mi obra se nota, cuando dibujo, cuando esculpo el mármol o cuando coso sobre lienzos pintados. He ido cambiando, he pasado de la pureza del blanco sobre blanco, al blanco y negro y ahora a los colores vibrantes. Me estoy volviendo tan colorista que he pintado de blanco las paredes de mi estudio para que las obras resalten más».

Me sigue contando de aquellos paisajes de Belerda de Guadix, de su afición, de niña, a jugar con los charcos, con la tierra y subiéndose a los árboles, de las paredes de estratos de tierras y rocas, de los cambios estacionales de la llanura, con colores interminables que varían del verde al amarillo, pasando por la variedad de mil flores en primavera: «Aún recuerdo aquella infancia como en un paraíso perdido. Con 8 años trepaba como una cabra y andaba muy lejos, como una exploradora, en contacto siempre con la naturaleza, sintiendo el viento, disfrutando el silencio, oyendo el movimiento del trigo, bañándome en las acequias y arroyos, viendo la luz y la sombra jugueteando bajo los álamos, maravillándome del bailar de sus hojas, por un lado verdes y por el otro plateadas… Creo que todo eso me sale a reventar en mi obra, en mis dibujos, en mis pinturas, en mis piezas de mármol y en mis cosidos y bordados».

Le gusta trabajar la memoria y de memoria: «He usado la fotografía para algunas series, como la de Témpanos de tiempo, realizando todo el proceso manualmente, buscando los modelos entre amigos y familia y realizando en revelado en mi propio laboratorio. Me gusta mucho la fotografía, pero no la uso para tomar notas o bocetos para otras obras. En el taller trabajo de memoria, con el recuerdo de aquellos paisajes vividos. Incluso he hecho obras que, con los años, he descubierto que eran paisajes que yo había visto antes», y me enseña unas magníficas esculturas verticales en mármol en las que unos árboles crecen hacia un cielo poblado de montañas y una casa perdida en una especie de eternidad. La conversación se llena de su relato, de tanta belleza que atesora la mirada de sus grandes ojos mediterráneos, de todas las cosas hermosas que ha visto y que no quiere que se pierdan en el olvido: «¿Te has detenido en los troncos de los álamos? ¿Y en esos días de niebla que desdibujan todo y ya nada es tan evidente?».

A cada momento me va llevando por todos los rincones de su estudio. Tiene, incluso, algunos trabajos de la facultad, modelados y tallas, porque ella hizo la especialidad de escultura. Me interesa, especialmente, una zona donde tiene obras realizadas a partir de objetos encontrados y reutilizados, mezclando hierro, madera, mármol, resina… Me confiesa que, pese a la dificultad del cosido con la máquina, está inmersa en unas piezas de gran formato, y me enseña los lienzos y los bastidores que ya tiene preparados, aunque «defensora de que el tamaño no importa»: «A mí me gustan mucho las obras de Paul Klee y son pequeñas». Me habla de otros de sus referentes que le resultan inspiradores: Alberto Giacometti y Jaume Plensa. «Yo no sé si lo consigo, pero conecto mucho con la espiritualidad que transmiten las obras de estos maestros. Me interesa mucho el arte que transmiten y la espiritualidad en él».

Terminamos hablando de la preocupación por la actualidad, del desdén, censura o utilización de la cultura y de la falta de coleccionistas de arte en nuestro entorno: «Se echa en falta aquí que ni las grandes empresas invierten en arte, ni siquiera para desgravar, promocionarse u obsequiar a clientes importantes o extranjeros. Esto no pasa en otros países». Y terminamos hablando de su magnífica última exposición, Entrelíneas, que quiere llevar a Alemania y alguna buena sala española. Es tan espectacular que sería un lujo poderla ver en nuestra Región. Tomen nota, programadores.