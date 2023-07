Lo de Antonio Serrano y su armónica es algo prodigioso. Si los maestros clásicos hubieran podido escuchar cómo la sopla, habrían escrito partituras para ese pequeño instrumento que cabe en un bolsillo. Su nuevo proyecto se llama "Clazzical", y está fundamentado, como explicó, en las grandes melodías de la música clásica. Su enorme versatilidad queda fielmente reflejada en su amplio historial de colaboraciones. Nada parece quedar fuera de su Hohner cromática.

El concierto, además de un homenaje a Bach, por supuesto -lo abrió con su Preludio-, fue una reivindicación de la armónica como instrumento solista, y una constatación de que Serrano es uno de los intérpretes españoles más geniales, a la altura de: Toots Thielemans, Larry Adler, Sonny Terry o Sonny Boy Williamson. Una vez más, dio muestras de un virtuosismo extraordinario y de una impecable musicalidad en transcripciones de notable exactitud. Los motivos de la "Rhapsody in Blue" de Gershwin se convertían en un boogaloo la célebre "Serenata" de Schubert transporta al onírico mundo de Stan Getz y João Gilberto; el "Himno a la Alegría" de Beethoven se llenó de swing; el "Bolero" de Ravel lo entrecuzó con “Perfidia” (como él mismo dijo, ¡por fin sonó a bolero!). El Cascanueces de Chaikovski, los Estudios de Chopin, y Bach, siempre Bach (el más flamenco según Serrano, que rspondía así a una petición de “algo flamenco”), completaron un magnífico repertorio bien resuelto por el cuarteto dirigido por el pianista Albert Sanz -cuyo notable trabajo de orquestación daba a entender su gran formación musical, más allá del jazz, con una amplia introducción de tintes impresionistas, -. Decisiva fue la aportación de la sección rítmica (Toño Miguel al contrabajo y Esteve Pi a la batería), que posee la magia del swing, y una auténtica maquina de ritmo, muy atentos a los desarrollos del pianista, con aportaciones concisas y correctas.

Lo asombroso de Antonio Serrano no es ya solo que sea capaz de tocar perfectamente afinadas todas las notas confiadas originalmente a otros instrumentos, lo cual ya es, en sí mismo, un prodigio. Lo que deja boquiabiertos es cómo las toca: imprimiéndoles articulación, fraseo, dinámica, dirección, sentido. El concierto fue divertido, entretenido, tuvo momentos muy emotivos, y, sobre todo, de una complicidad total entre los músicos.

Una de las grandes

La norteamericana Dianne Reeves, heredera junto a Nancy Wilson del espíritu de las grandes divas del jazz, completó el programa de esta excelente velada de muchos quilates. La sola presencia de la multipremiada cantante de Detroit impone como lo que es: una de las grandes.

Con un swing poderoso y un registro impresionante que le permite dominar como pocas todos los meandros de su voz, Reeves nos recordó que las grandes voces del jazz combinan la excelencia con las emociones de una manera única, ofreciendo un concierto cada vez más sorprendente que abrieron los músicos de su cuarteto, compuesto por el prestigioso guitarrista Romero Lubambo (guitarra), el elegante y económico John Bensley (piano), Reuben Rogers (contrabajo) y Terreon Gully (batería).

El repertorio demostró tanto el amplio rango estilístico en el que se mueve Reeves como la falta de prejuicios a la hora de abordar sus interpretaciones. Comenzó por ‘Dreams’ de Stevie Nicks, que canto relajada, una muestra de cómo apropiarse de una composición ajena.

Sonrisa enorme, voz inmensa y expresión de serena felicidad, Reeves canta lo que le apetece: improvisaciones scat con ingredientes afrocubanos, aires brasileños, baladas susurrantes con un dominio vocal acentuado por su increíble variedad de registros y su sorprendente nivel de control. Incluso cuando no hay una letra que cantar, Reeves brilla como el mejor solista. Se despidió con una balada del pianista McCoy Tyner, “You taught my heart how to sing”, hiperbólica declaración de amor que dedicó al público porque, dice, así es cómo la hace sentir. Tras revelar que esa noche del sábado arrancaba su gira, cantó una pieza del musical de "The Yearling": el vals jazzístico “I'm All Smiles” (así es ella la mayor parte del tiempo). También hubo canciones nuevas, como "Peace" de Horace Silver, e invitó a una cantante surcoreana, Song Yi Jeon, a la que ha apadrinado, para cantar con ella “Minuano” de Pat Metheny, de aires brasileiros; incluso la dejó sola para que se luciese con otra pieza acampañada solo por el guitarrista haciendo alarde de escalas.

Reeves posee una poderosa voz contralto; su poderío vocal le permite separarse del micro, y es dueña de un swing devastador. Además derrocha saber estar escénico, amabilidad y simpatía, logrando una gran conexión con el público. Llamaba la atención su serenidad, descalza sobre la alfomrbra o sentada en un taburete durante gran parte del concierto y acompañada de Lubambo. Todo sonó delicioso, más vibrante que las versiones de estudio. Simplemente hace magia cuando el ritmo la impulsa.