El edificio neomudéjar del Museo Barón de Benifayó, en el corazón de la localidad de San Pedro del Pinatar, alojará hasta el próximo 21 de julio las obras de más de veinte artistas.

La exposición Mart Menor, a cargo del colectivo cultural Artishow en colaboración con la Casa regional de Murcia en Suecia, entrelaza las obras de artistas murcianos y suecos, que conviven en esta muestra que se inauguró a principios de mes.

En el día de su apertura, hasta el Museo se desplazaron Carmen María López (concejala de Cultura), Claudia Isaza (CEO de ArtiShow) y María Cruz Sanchez (presidenta de la Casa de la Region de Murcia en Suecia), acompañadas de Isabel Franco (vicepresidenta y consejera en funciones de Transparencia, Participación y Cooperación del Gobierno de la Región).

Durante el evento, Isabel Franco felicitó al colectivo «por la organización de esta fantástica exposición» y destacó también la importante función de esta exhibición «por la labor de promoción de los artistas de la Región de Murcia fuera de nuestras fronteras», concretamente hasta tierras escandinavas, ya que el colectivo trabaja asiduamente con la Casa de la Región en Suecia para dar lugar a eventos como este.

Ejemplo de ello es, además de Mart Menor, la exposición colectiva Show must go on, que llevó las creaciones de otro nutrido grupo de artistas murcianos hasta la galería Riddaren, en el centro de Estocolmo, en diciembre del año pasado.

Para la ocasión, en cuanto a representación local, Artishow ha querido poner el foco en artistas como Alvaro Peña, Fernando Sáenz de Elorrieta, Gaby Guillén, Pedro Pérez Casanova, Javier Lorente, Antonio Soler, los componentes de Trazo 6, o muchos otros más que forman parte de esta gran familia de artistas que tiene como objetivo expandir sus creaciones en diferentes ámbitos, salas, galerías y países.

Mart Menor puede visitarse de forma gratuita en el Museo Palacio Barón de Benifayó hasta el 21 de julio, en horario de mañana de martes a sábado de diez a dos, o por la tarde de cinco a siete los martes y jueves.