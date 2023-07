Corría el año 1992 y en el colegio dedicamos la mayor parte del curso a celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América. Durante aquellos meses vestimos las paredes con murales kilométricos, participamos en representaciones teatrales y concursos literarios y, por supuesto, asistimos a numerosas disertaciones de nuestro profesor de historia. Recuerdo verlo al borde de la tarima, de puntillas, relatando los episodios que habían dado lugar al extraño acontecimiento como si nos hablase desde una de aquellas naves que formaron parte de la expedición. Yo me sentía en mitad de un naufragio escuchando todas esas leyendas precolombinas de monstruos en los confines del océano, y se instaló en mi interior un temor al mar que aún no he conseguido quitarme de encima.

Para desdicha de los cinéfilos, no existen grandes referencias para seguir disfrutando de aquellos sobresaltos escolares. La industria española, siempre a la deriva, se permite el lujo de cerrarle las puertas a este capítulo tan esencial de nuestro patrimonio cultural. Por su parte, el capital extranjero, de la mano de Ridley Scott, lo intentó con 1492: La conquista del paraíso sin demasiado éxito. Esta aventura cinematográfica, con un metraje excesivo y sin ese espíritu épico que se le supone a semejante hazaña, pasó bastante desapercibida. Tiene, eso sí, una música de leyenda compuesta por Vangelis que acompaña el baile de las tres carabelas en alta mar y que es un momento imborrable de esta noble disciplina artística. A falta de una dilatada filmografía, uno puede montarse su propia película. Yo siempre me he imaginado los días previos de la partida como el primer tercio de Moby Dick. Ismael, aquel marinero que llega a un pueblo de Nueva Inglaterra con la obsesión de embarcarse en un ballenero, bien podría haber sido un tripulante de la expedición de Colón. Hay en los compases iniciales de la obra de John Huston una bruma que ahoga a sus personajes. La vida en la taberna, el sermón de Orson Welles y hasta esa mañana gris acero que se impone antes de zarpar generan una extraña premonición, como si todos, espectadores incluidos, nos dirigiésemos hacia una muerte segura. Asumidos los malos augurios del comienzo, el mar y un misterioso capitán Dick acaparan la pantalla. La búsqueda del monstruo se convierte entonces en un delirio que se va apoderando de cada plano hasta el aletazo definitivo. Pero a la hora de la verdad, cuando el hombre se enfrenta a la bestia marina, los caminos elegidos por Tiburón son insuperables. Steven Spielberg sembró en las pacíficas aguas del Atlántico un terror hasta entonces insólito. Desde su estreno en 1975, los bañistas de medio planeta sentimos el aliento de esa criatura del demonio cada vez que se nos viene el verano encima. De vuelta a nuestros héroes del principio, y una vez superadas las oscuras leyendas del océano, se abre el Nuevo Mundo. Aquí se hace obligatorio detenerse en Apocalypto, una rara avis en este género tan denostado. Mel Gibson levantó una especie de Odisea alrededor del imperio Maya. No hay descanso en esta historia de supervivencia y está filmada con ese realismo apabullante que ha traído el cine moderno. También tiene uno de los mejores finales de lo que llevamos de siglo. Después de una carrera maratoniana bajo la tormenta, los protagonistas se quedan clavados en una pequeña playa. En la orilla, unos barcos han atracado y unos hombres se dirigen a tierra. La escena no dura más de unos segundos, pero la sugerencia, el brutal impacto entre las dos civilizaciones, es tan violento que uno se queda mudo para el resto de la noche. Llegados a este punto, las posibilidades cinematográficas del ya descubierto continente americano son inabarcables. Imaginen los millones de subtramas que debieron sucederse por aquel extenso territorio. No cuesta trabajo pensar en una historia con el Technicolor de La reina de África por uno de esos ríos que moldean el mapa de aquellos países tropicales. Tampoco resulta descabellado situar la barcaza de Apocalipsis Now remontando las aguas del Orinoco o del Amazonas con idénticos tintes tenebrosos. Los ríos, esos hermanos pequeños de los mares, han inundado el cine de aventuras apasionantes y son un diamante en bruto. Mejor suerte corrieron las películas de piratas. A Hollywood siempre le han fascinado los personajes que han vivido al margen de la ley y el océano ha sido el hogar de un gran puñado de sabandijas, desde el acrobático Burt Lancaster hasta el sinuoso Jonny Depp se abre toda una gama de tiburones con florete y sombrero. De todos ellos, yo tengo predilección por Errol Flynn, un actor descomunal con una extraña habilidad para arrancarme una sonrisa incluso en los momentos de mayor peligro. Su Captain Blood es un acercamiento inmejorable al cine de aventuras. Pero el mar, quién lo diría con estos antecedentes, también puede mostrar la mejor cara del ser humano. En Viento en las velas, unos piratas se hacen con la Clorinda, un velero que navega rumbo a Inglaterra y en el que viajan unos niños en busca de un futuro más estable lejos de las tormentas jamaicanas. En mitad de las hostilidades tan habituales, entre tan distinguidos contrabandistas, tiene lugar un milagro. El personaje de Anthony Quinn, el capitán de aquella escuadra de maleantes, comienza a conmoverse con una de las niñas hasta convertirse en su gran defensor. Es extraño y hermoso asistir a la transformación del gigante Quinn, sus dudas dibujan un mapa de emociones que nos hacen ver la película como algo personal. En esta filmografía forzada del descubrimiento de América, también tienen cabida aquellos tipos con claros y oscuros. En realidad, tiene cabida cualquier historia: estamos ante un territorio casi tan inexplorado como lo era el nuevo continente en 1492.