Lidó Rico es de esos artistas que están en constante expansión. Hace un par de meses presentaba su obra plástica Amotinados en la Cárcel Vieja de Murcia, en donde el maestro de la escultura y la creatividad mostraba una faceta de él más intimista y personal, dando a conocer su mundo interno, así como su forma de ver el mundo: «Somos prisioneros de nosotros mismos. Nos encerramos en nuestras propias celdas». Ahora, el yeclano vuelve al panorama artístico, pero a través de las letras, presentando su primera novela El sueño de un Remo (La Fea Burguesía, 2023), una remembranza autobiográfica que se desarrolla en nueve capítulos –o nueve «sueños», como él dice– con los que viaja al pasado, presente y futuro, recordando así lo que ha vivido de pequeño. «Yo tengo la mala costumbre de tener una memoria enfermiza. El 95% de lo que cuento es real».

El sueño de un Remo nace durante una época difícil tanto para el escultor como para el mundo entero: la pandemia de 2020, algo casi onírico de recordar ahora. La novela surge a raíz de un juego con su chica –ella estaba en Murcia y él en Yecla– en el que le contaba cosas que había hecho de pequeño. «Todo comenzó como un juego que terminó por convertirse en un manual de supervivencia», confiesa mientras da una primera calada profunda a su cigarro. Para él, su obra en prosa le ha «salvado la vida», ya que en su cabeza arde un demonio que tiene por sangre, creatividad; y no hay mejor forma de alimentar a ese demonio que creando hasta la saciedad.

Nunca antes se había movido en la materia de las letras. Admite que ha sido un trabajo mucho más duro que hacer una escultura. Escribir es desnudarse: «Aquí estoy, tendiendo mi alma al sol de cualquier lector», comparte a la vez que deja caer un par de cenizas en el cenicero. No cabe duda de que su obra es todo un viaje retrospectivo casi insano hacia su ‘yo’ más visceral, en el que el público podrá reconocer característicos paralelismos de la antología plástica del autor, en control, con su serie Amotinados o los cuadros de huella bañada en acuarela sobre lienzo expuestos en Arquitectura de Barrio.

Existen infinitas formas de titular una obra, pero el yeclano ha apostado por tomar influencia del famoso mito romano de Rómulo y Remo, y hacer una simbiosis en el que se bautiza a sí mismo como Remo, y a su hermano mayor, Manolo, como Rómulo. Huelga decir que Lidó Rico tiende a tratar en la mayoría de sus creaciones el tema de la infancia, la memoria y, sobre todo, la huella que dejamos en el mundo. «El pasado es fundamental en cada persona. Estamos construidos del pasado», a lo que añade mientras apaga su primer cigarro y busca el siguiente en la cajetilla: «Todas nuestras fortalezas o debilidades surgen en torno al momento en que salimos del vientre de nuestra madre». De ahí que tiende a poner en duda el concepto de ‘madurez’, puesto que su visión sobre tal término se apoya sobre la idea de que para «hablar de madurez, hay que saber hablar de la muerte».

Otra cuestión que plantea el artista en la obra narrativa es la realidad del hombre y de cómo este se está deteriorando a causa de la tecnología. Para él, es esencial tener presente al espectador –en este caso al lector– pues como bien afirma él: «Un artista debe hacer cosas con sentimiento para las personas».

La novela está protagonizada por Remo (Lidó Rico), y en torno a él y sus sueños van entrando en escena diversos personajes próximos a su círculo, entre los que cabe destacar su abuelo, a quien ha dividido en dos y bautizado como Rafael y Ramón. «El primer sueño es con mi abuelo. Me coge de la mano, estamos en una playa y me habla sobre mi color, el negro, y la moraleja es que aunque no sea un color que la gente desee, al final es el color más importante de todos, porque es el que da contraste a la vida. Todos los colores juntos formulan el negro», confiesa mientras mira con nostalgia el cigarro consumiéndose. La prosa poética que se extiende sobre las páginas de esos sueños ansía que el lector arañe su pasado, su ‘yo’ más visceral y se identifique con lo que lee; que pueda ver a sus abuelos, que reconozca los espacios, que haga una retrospección a su infancia de tal manera que pueda llegar a aprender a vivir consigo mismo y sepa ver el ‘milagro’ que habita en su interior.

Con más de 35 años en el mundo del arte, alrededor de 5.000 dibujos inéditos, incontables e inolvidables exposiciones, Lidó Rico se reinventa una vez más, apostando por la literatura, una nueva plataforma en la que extender su arte. Sin duda, podría decirse que es todo un virtuoso, una mente que nunca se apaga, un alma opulenta de creatividad y dispuesta a hacer lo que le apasiona, puesto que su único miedo es pensar en una vida sin el arte, sin los libros, la pintura, la escultura, la música, la fotografía. «Cuando yo estudiaba, hubo diversas cosas que me cambiaron la vida», y una de ellas fue darse cuenta de que se debe huir del artificio y ser capaz de desnudarse y con la nada conseguir un todo. Por eso, en su primera publicación literaria, apuesta por no solo una escritura atractiva, ecléctica, poética y onírica, sino que además, sabe cómo acariciar las palabras y utilizar la materia de esta para construir collages con los que dibujar esa infancia y esos recuerdos en tan solo nueve días. Muchos se preguntarán por qué son nueve días y no más. La respuesta, como bien confiesa Lidó Rico, se encuentra en que la novena cifra es el sema de la cifra mágica. «Ese número es el principio y el fin de las cosas. Es el que no llega. Está ahí esperando a que venga el diez pero que no aparece».

En cuanto a planes de futuro se refiere, el escultor se encuentra trabajando en diferentes proyectos, entre los que cabe destacar Orados en la Sierra Minera, así como otros que ponen la vista en Madrid y en México. No descarta en absoluto la idea de trabajar con las nuevas generaciones. Acaba de abrir su nuevo estudio, situado en el Polígono Industrial de San Ginés, y tiene claro que dentro de él se van a crear cosas realmente asombrosas que llamarán la atención de todas las ramas del arte: la pintura, la moda, la música, la escultura y el cine, entre otras muchas más.

Lidó apaga su cigarro y se frota las manos como quien acaba de degustar el mejor plato de su vida o como si hubiera contado algo que llevaba tiempo queriendo compartir. Agradecido con todo lo que está viviendo ahora, confiesa que su primera novela no hubiera salido a la luz de no haberse cruzado por obra del destino con el editor de La Fea Burguesía.

Cabe decir que no es un libro de fácil lectura. «Hay pellizcos que te hacen reír, otros que te hacen llorar». Si se tuviera que describir El sueño de un Remo podría decirse que es como caminar por una ciudad almohade bañada en incienso y cubierta por un mar de nubes mientras suena un puñado de canicas chocando unas con otras en el bolsillo de un niño que mastica regaliz y que no tiene otra prisa que vivir y soñar despierto.

Su nuevo laboratorio de ideas

Todo artista necesita un lugar adecuado en el que poder crear sus obras y el escultor yeclano Lidó Rico no va a ser menos. «Ha sido un paso muy importante en mi vida el hecho de cambiar de estudio. Para mí, que soy una persona sensible, bastante sensible, el hecho de cambiar siempre es difícil, es complicado, pero al final he podido dar con un espacio que era acorde a todo lo que necesitaba», señala.

Su nuevo estudio, o como él prefiere llamarlo, «laboratorio de ideas» está situado en la calle Artes y Oficios del Polígono Industrial de San Ginés. Su diseño interior es totalmente ecléctico. Al entrar, un hall donde el color blanco se expande en todas sus dimensiones, una mesa color plata que preside el espacio y unos retratos del artista con un cerebro entre sus manos. Alguien podría interpretar que se trata de un psicólogo o una clínica en donde hacen lobotomías, pero en cuanto analizas un poco el habitáculo, te das cuenta de que estás entrando en el mundo interior de Lidó Rico. Dos puertas: a la derecha, un despacho que aún está por terminar, con una mesa alargada rodeada de estantes repletos de libros y con paredes adornadas con algún que otro cuadro del artista. A la izquierda, una sala contigua, un espacio único en su especie, un lugar que proyecta hacia el futuro: la ‘Sala Pink’.

«Mi idea era tener un espacio que fuera un poco alternativo, como es la Pink –cuenta–, un espacio de 120 metros cuadrados que se ha convertido en una de las galerías más grandes de Murcia. Pero no pretende ser una galería sin más, sino un laboratorio de ideas». No será un espacio de uso único para presentaciones; en ella tendrán cabida exposiciones y mesas redondas, entre otras actividades. «Aquí no se pretende hacer negocios, sino todo lo contrario. Aquí vamos a trabajar con ideas y vamos a intentar poner a Murcia en el mapa creativo».

Según Lidó Rico y su equipo, se estima que la inauguración oficial de la sala rosa será a finales de septiembre de este año. Además, también se dará a conocer la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura ‘Lidó Rico’ (DAC), una entidad nacional «que reinventará lo que hoy día conocemos por arte».