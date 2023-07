Propuesta 6:

Los mochileros de hoy serán los turistas del mañana en los destinos turísticos. Ser joven suele ser sinónimo de bajo presupuesto, de viajar con ganas de encontrar a otros con tus inquietudes y de sumergirte al máximo en la cultura local. No todo es alto standing ni todo incluido, existe turismo de estudiantes, familias y personas con espíritu aventurero con preferencia por estos alojamientos y también suman.

Hostelling International (HI) se organizó formalmente en 1932 pero comienza en 1909 cuando el maestro Richard Schirrmann y el conservacionista Wilhelm Münker buscaban opciones de alojamientos para grupos escolares en la naturaleza. Hoy tiene más de 3.000 albergues juveniles distribuidos en cincuenta países.

Aunque, en primera instancia, la prioridad de un empresario turístico no sea abrir un albergue juvenil lo cierto es que es una propuesta acertada para introducir un destino internacionalmente con la red de HiHostels (HI). En la Costa Cálida, Águilas, Cartagena, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Calnegre, Cabo de Palos y Murcia tienen albergues HI. Un acierto que podemos potenciar mejor con nuevas propuestas como habitaciones para familias (prestación muy frecuente en Europa), actividades de concienciación sobre el Mar Menor (voluntariado, reforestación, campos de trabajo, avistamiento de aves y cetáceos) y desestacionalización de La Manga para ocio, gastronomía y deportes náuticos, ¡Vámonos de albergues!

Acuarela de Juan Pedro Esteban con versos de Antonio Oliver sobre el Molino del Campo de Cartagena. L.O.