El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) colabora con La Mar de Músicas por tercer año consecutivo al programar el ciclo La Mar de Cine, que se celebra al aire libre en el Patio Antiguo del CIM de la UPCT desde este jueves día 6 al 12 de julio.

Todas las películas son del país invitado en esta 28 edición, Canadá. Las proyecciones son a las 22.00 horas y la entrada es gratuita. Todas son en versión original subtitulada al castellano, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se proyectarán las películas 'Beans', 'Y llovieron pájaros', 'C.R.A.Z.Y.', 'Falcon lake', 'Riceboy Sleeps', 'Something you said last night' y 'I like movies'. El presidente del FICC, Nacho Ros, explica que "desde La Mar de Músicas se han seleccionado estas obras de nuevos realizadores canadienses, que tienen inquietudes y unos guiones diferentes; que estamos seguros que a todo el mundo les van a gustar mucho".

"Hablamos de siete películas con una temática diferente. Desde 'Beans, la pequeña guerrera', que habla de los conflictos que hubo en Quebec entre los indios Mohawk con las autoridades canadienses por un territorio que ellos consideraban sagrado pero se quería construir un campo de golf. A otras películas que hablan del amor al cine, como 'I like movies', a los conflictos entre generaciones millenial y mayores, como ocurre en el largometraje 'Something you said last night'", ha comentado Ros.

En resumen, para el equipo del FICC, "la selección para La Mar de Cine son películas realmente hechas de un punto de vista cada uno de forma muy particular. Apostamos por un cine nuevo canadiense. No son películas que se puedan ver de una forma fácil en plataformas o cine. Son obras de cine independiente".

"Canadá ha sido un país que ha tenido muchos directores y una serie de películas muy interesantes. En los últimos años, nombres como Denis Villeneuve, David Cronenberg o Xavier Dolan están ahí. Existe una nueva corriente en Canadá tanto de guionistas como realizadoras, con unas historias completamente diferentes a las que se pueden encontrar en Estados Unidos. Obviamente hay influencias entre ambos países, pero el cine canadiense se acerca más al cine europeo que al americano", concluye Ros.