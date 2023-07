El pasado viernes se presentaba en la iglesia de San José, en Caravaca, la publicación del Premio Internacional de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’, dentro del certamen Albacara, cuya ganadora fue Sofía Urrutigoity con la obra Matrioshka. Urrutigoity es argentina de nacimiento, aunque actualmente reside en París, donde prepara su trabajo de doctorado. Es profesora de Lengua y Literatura, especialista en corrección de textos y creación de poesía española contemporánea y escritura poética. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación y ha trabajado como profesora de escritura creativa en español. Sobre su recorrido literario, Sofía fue finalista, con mención honorífica, en el Premio Internacional de Poesía Juana Georgen en el año 2022, y premio Enmarcada en el Festival de Poesía de Abril de la ciudad de Chicago. Tiene publicado un poemario titulado Un cielo de papel bajo la cama.

¿Qué nos vamos a encontrar en Matrioshka?

Es difícil comenzar a hablar sobre un libro que para mí es tan entrañable. Ha sido escrito en el primer año de casada, viviendo en Chicago, bajo una temperatura de -26 grados, durante ocho meses al año. Fue una experiencia muy vital y entrañable, por eso Matrioshka propone a los lectores un espejo para hacerles revivir toda la realidad que circunda esa ciudad, a partir de un nivel concreto. La idea es que, a través de ese repertorio, esa costelación o sintaxis simbólica, el lector encuentre una guarida contra tanta nieve e intemperie, así como un filtro para poder conocerse y entenderse a uno mismo ante tanto frío, teniendo el hogar como refugio.

Actualmente, está afincada en París realizando estudios de doctorado. ¿Cómo descubre el premio de poesía mística, el certamen Albacara?

Realizando mis estudios de doctorado en Poesía Española Contemporánea me encontré con que uno de los poetas que estaba investigando había obtenido ese premio. Inmediatamente comencé a buscar sobre el certamen y di con la convocatoria. En ese mismo momento me animé a mandar el trabajo y tuve la grata sorpresa de conseguir el premio.

Un premio que, por cierto, incluye la edición del trabajo ganador por parte de la editorial caravaqueña Gollarín, que hace una importante apuesta por publicar trabajos de poesía.

Hoy por hoy, Caravaca de la Cruz es un escenario magnífico para seguir apostando por la poesía, por sus raíces y por todo lo que implica Caravaca dentro del campo de la poesía mística.

Para quien no esté familiarizado, ¿cómo definiría la poesía mística?

Es una pregunta que puede ser respondida de tantas maneras como autores de poesía uno encuentre. Toda poesía tiene un halo de misterio, y la experiencia tanto de su escritura como de su lectura es una apertura hacia lo intangible. En ese borde de lo intangible es donde uno de topa (como decimos en Mendoza), con el mundo de lo inmaterial. La forma que encontramos los poetas de escuchar ese sonido, ritmo, las palabras y lo inmaterial, es lo que denominamos ‘sagrado’ en el sentido más amplio, sin entrar en concesionales, sino como experiencia de lo sagrado. Creo que la poesía mística es la encargada de tratar ese gran campo de lo sagrado como acontecimiento que irrumpe en la cotidianidad, que irrumpe en la casa, en el sentido de Matrioshka. Uno no tiene más que celebrarlo y también manifestar esa herida y esa felicidad que deja la poesía mística en cuanto a esa unión de la experiencia de forma transcendente.

Esta publicación viene acompañada de varias ilustraciones suyas. ¿Qué ha querido complementar al dar un grafismo a sus versos?

Son pequeños esbozos que forman la parte constitucional de Matrioshka, porque hablan del proceso de escritura de este libro. A medida que iba escribiendo los poemas, para fomentar ese proceso creativo, se me ocurrió fotografiar casas del nuevo barrio de Chicago, ya que esas casas, de alguna manera consciente o inconsciente, me susurraban algo, algún halo de misterio, como comentaba antes. Después sí me puse a jugar y experimentar de alguna forma muy lúdica con estos dibujos, porque en ese trazo iba tratando los diferentes poemas o símbolos que cada texto me iba inspirando. De hecho, llegué a colgarlos en el cuarto. No se explican los poemas sin los dibujos.

¿Qué poetas de nuestros días considera imprescindibles?

España es un territorio muy fértil en la poesía. Soy una apasionada de las grandes voces poéticas de hoy por hoy en suelo español. Viene a mi memoria la poeta Ada Salas, soy una lectora que devora sus libros. También pienso en la poeta salmantina Asunción Escribano, a la cual admiro un montón, además de otros nombres como Olvido García Valdés o José Luis Puerto, que nos ofrecen grandes propuestas dentro del campo de la poesía moderna actual. Estoy enamorada de esa poesía.

Además de seguir con sus estudios de doctorado, ¿algún proyecto en mente para seguir escribiendo?

Uno nunca puede frenar y parar de escribir cuando se tiene tanto amor a este arte. Tengo varias cosas que aún están muy en pañales, pero se están gestando.