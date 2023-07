Enrique Navarro: el cuadro interminable

En Cartagena, una de las propuestas más interesantes del Festival Mucho Más Mayo de este año ha sido la obra de Enrique Vicente Navarro Carretero en la sala municipal de exposiciones Dora Catarineu. Se trata de un cuadro de gran formato (195 x 175 cm), realizado durante la pasada pandemia, al que acompaña toda una serie de dibujos, acuarelas y bocetos, además de una serie de fotografías del proceso creativo que el autor iba enviando por WhatsApp a su amigo el galerista Ramón García. Nunca pensé que un solo cuadro iba a llenar de tal manera una sala de exposiciones y, además, he de reconocer que la obra, que es todo un compendio de maestría en varias técnicas mixtas, realmente impresiona por su potencia, composición y referencia a la crisis medioambiental del Mar Menor. Si aún no os habéis acercado a verla, aprovechad esta mañana del primer domingo de julio, última oportunidad para disfrutar de la obra del maestro.

"Desde mis seis años yo iba al estudio y a los trece ya pintaba las estatuas del taller"

Enrique Navarro es cartagenero desde hace cinco generaciones, y lo mismo se podría decir de él como artista. Ha cogido el testigo de su padre, el pintor Enrique Gabriel Navarro que, junto a Ramón Alonso Luzzy, fueron sus primeros profesores en el famoso estudio que enseñó a pintar a tantas generaciones de cartageneros, como el que anteriormente había regentado su maestro Vicente Ros, discípulo de otro grande, Ussel de Guimbarda: «Yo creo que se lo debo todo a esta serie de grandes artistas, de los que he heredado la mirada, el amor a la pintura y hasta la paleta de colores. Yo sigo aprendiendo de ellos, Cartagena, sin lugar a dudas, siempre ha tenido un puesto especial en el arte pictórico», me cuenta Enrique mientras nos tomamos un café tras la foto de rigor en la exposición.

Disfruto la conversación como cada vez que me encuentro a un gran artista que admiro, pero especialmente porque yo también fui alumno de su padre, tanto en el Instituto Isaac Peral, como en el estudio hasta su temprana muerte. Hablamos de muchas anécdotas de aquellos tiempos en que su progenitor no solamente era un gran artista, un gran maestro y un prolífico muralista junto a su compañero Luzzy, sino un miembro distinguido de la cultura cartagenera, punto de encuentro y promotor de numerosas iniciativas sociales, artísticas y de reflexión cultural. Enrique me dice: «Yo siempre veía a mi padre pintando sin parar, incluso en casa, a la vez que cenaba. Desde mis seis años yo iba al estudio y a los trece ya pintaba las estatuas del taller. Recuerdo que tanto mi padre como Ramón competían a ver cuál de ellos era más duro y exigente conmigo. Aquello no me amedrentó, al contrario, pronto aprendí a aprovechar lo mejor de cada uno de ellos. Recuerdo que me ponían a pintar del natural en Cabo de Palos y mientras uno me decía que diese más verdosos a una ola cercana, el otro me animaba a que rebajase los verdes y sustituyese por grises… No sé cómo me las apañaba, pero al final satisfacía a ambos a la vez».

Hablamos de su época de estudiante de Bellas Artes en Valencia y de cuando, tras la muerte de su padre, tuvo que acudir a ayudar en el estudio con las clases de los niños y los más jóvenes. Navarro Carretero ha impartido clases, además, en Maristas, en Magisterio y en Carmelitas, donde lleva unos veinte años como profesor: «Siempre me ha gustado la enseñanza, me da vida y ahora me mantiene joven. Me gusta ver el cambio de cada nueva generación. Un maestro tiene que estar actualizado y los alumnos te ayudan a mantenerte activo y que no te oxides. Los jóvenes de hoy son totalmente distintos de los de hace 25 años porque la sociedad ha cambiado. Internet ha revolucionado el mundo y el resultado no es ni mejor ni peor, sino distinto. No se puede volver atrás en nada, tampoco en el arte o la educación». Y me cuenta que los alumnos del taller son otra cosa: «Se nota cuando vienen a clase por elección y vocación o para prepararse el ingreso a Bellas Artes o a Arquitectura, se crea un ambiente muy bonito, casi mágico, de convivencia entre varias generaciones: niños, jóvenes, adultos… La verdad es que es un privilegio haber tomado el testigo del estudio y, si miro atrás, me doy cuenta que ya llevo más tiempo que mis maestros: ellos estuvieron 20 años maravillosos y yo ya llevo 40 que no han sido peores. Por aquí han pasado muchas generaciones, unos se han convertido en buenos artistas y otros en grandes amantes del arte, que eso es tan importante o más».

"Lo pinté de mil formas, con mil texturas y ángulos, incluso rincones de su interior, desde las escaleras hasta la propia linterna"

De su trayectoria: «Al principio hacía unas obras muy conceptuales y abstractas, muy matéricas, con mucha textura. Después me volqué en plasmar paisajes y ciudades sutiles, intimistas y abstractas. Más recientemente he trabajado cosas como las lunas o el mar...». Le recuerdo aquella soberbia exposición que hizo conjuntamente con el fotógrafo José Carlos Ñíguez en el Museo de Bellas Artes de Murcia: «Funcionó muy bien aquella exposición conceptual y abstracta, convivían líneas, texturas, ritmo, movimiento, luz y color». Y como la trayectoria de Enrique es larga y fructífera, hablamos de otras muestras suyas en salas de Madrid y otras ciudades, así como de su afición de pintar del natural, con series como la que hizo en las minas de La Unión o una del faro de Cabo de Palos: «Lo pinté de mil formas, con mil texturas y ángulos, incluso rincones de su interior, desde las escaleras hasta la propia linterna… pero nunca pude hacer una exposición porque lo iba vendiendo todo según pintaba».

Me habla de que un cuadro nunca se termina, que siempre está abierto a seguir con él, que continúa vivo mientras no lo vendes y ya se estanca en una época. Me confiesa que nunca ha tapado un cuadro, que nunca ha denostado una obra suya anterior: «Al fin y al cabo, lo que hicimos es fruto de una época, de un tiempo determinado, de una fase de nosotros mismos». Me habla de que mantiene la posición de los colores en la paleta, tal como le enseñaron, que ayuda a pintar casi sin mirarla, que no hay nada como el óleo… Y se lamenta de que los artistas no estamos unidos, que no deberíamos haber consentido perder la sala de exposiciones del Palacio de Molina… Quedamos para seguir hablando otro día.