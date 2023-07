Hablar de Djavan son palabras mayores. Con una carrera discográfica que comenzó en 1976 y sigue en pleno apogeo (lanzó su último álbum, D, a finales de 2022), Djavan se distingue por un increíble sentido poético e inteligente, y es una fuerza creativa sin igual que ha sabido fusionar como nadie la música popular brasileira (samba, bossa nova) con el pop, el rock y el jazz, entre otros géneros.

Djavan Caetano Viana aún exhibe una contagiosa jovialidad a sus setenta y pico años, la misma desde que debutó hará ya cosa de 50 años. Desde entonces se ha adueñado de un estilo y una sonoridad inconfundibles, a caballo entre su magnifica capacidad de fusionar géneros con poso brasileño y su voz como vehículo adictivo. Él es en sí mismo un género musical, un mago de las armonías, un clásico. Se entiende por qué en Brasil existe el verbo ‘djavanear’. Canciones como Flor de Lis (que han interpretado la estadounidense Carmen McRae, o nuestros Ketama), Samurai (en la que Stevie Wonder tocó la armónica) o Sina (que Manhattan Transfer tomaron prestada para su disco brasileño), ayudaron en gran medida a internacionalizar su carrera.

El ambiente era festivo, con numerosa presencia de público brasileño; hacía años que Djavan no actuaba por aquí, y fue complaciente: ofreció clásicos de su larga carrera y alguna canción del ultimo disco. Su cita con el Festival de Jazz de San Javier fue «memorable y deliciosa», con un público al que no precisamente había que rogarle que cantara: Eu te devoro, por ejemplo, fue secundada de principio a fin. No había duda de que el evento de esa noche sería un éxito rotundo. Y lo fue.

El show arrancó con Curumin, donde exploró la exótica sonoridad de la música indígena; los ritmos africanos siguieron en Boa noite. Sevilhando, basada rítmicamente en el funk, tiene armonía y arreglos de jazz, y melodía española. Djavan mostró un hábil planteamiento del reparto de canciones; así, unió Océano a Un amor puro, derritiendo corazones.

Transcurrido el melancólico primer tercio de la actuación, aparecieron las canciones más conocidas, como Flor de lis -de A voz, o violão, a música de Djavan (1976), su debut discográfico- o Samurai, y llegó a los bises con su célebre Sina.

Djavan tuvo una presencia inicial un poco excéntrica: bailecillo patoso y una especie de hábito de monje posmoderno, capucha incluida, que escondía una sonrisa sensual y rasgos llamativos. El concierto fue entrando en calor conforme se iba desprendiendo de sus sofisticados ropajes. Cayeron Num mundo de paz, Meu bem querer (él solo con su guitarra en el escenario, la dedicó a todas las minorías, mostrando su agradecimiento a la Liga de los Pueblos Indígenas) e Iluminado ( de su último disco , en cuya presentación contó que estamos viviendo tiempos oscuros, y que la compuso pensando en la esperanza de recuperar la normalidad en Brasil). De ahí a la agitación de Tanta saudade, una canción mezcla de salsa y samba coescrita junto a Chico Buarque, con la gente arrojándose a bailar al foso.

Durante Se…, Djavan se puso unas gafas oscuras, cantando, bailando y desplazándose de lateral a lateral del escenario para estrechar con paciencia infinita las manos de sus fans. Luego en Samurai, tras recordarnos que el amor es ese samurai imposible de vencer, presentó a la banda al ritmo de la música, y llegó el final apoteósico: Sina (otro gran éxito de su prolífica carrera, una especie de himno a la MPB y homenaje tácito a Caetano Veloso) y Lilás, invitando al bailoteo como forma última de avalar el reencuentro.

Djavan es un baladista pop multiusos, respaldado por una banda de mano dura, pero luego comienza a tocar la guitarra y cambia de lo obvio a lo impresionante, con canciones influidas por el jazz, recordatorios del funk al estilo Stevie Wonder, o baladas exitosas como Flor de Lis, que la multitud adoradora le cantaba. Rara vez la comunión entre artistas y público llega a la intensidad que Djavan y su grupo ofrecen. «Adoro cantar com vocês», reconoció ante su público. Y luego subió al escenario a un niño que se sabía la canción; con su agudo timbre acompañó al artista. Milagro para estos días banales.

La voz de Djavan no se mostró tan fuerte como se esperaba, a pesar de que puede lanzar un falsete fácil o una explosión impresionante de canto sin acompañamiento. Ofrece pura variedad y un recordatorio de por qué sus fuertes y melódicas canciones han sido interpretadas por muchos artistas, desde Al Jarreau hasta Caetano Veloso. Le acompañó aquí un sólido y potente grupo (Paulo Calasan al piano, Renato Fonseca a los teclados, Luiz Felipe Alves a la batería, Marcelo Mariano al bajo, Jessé Sadoc a la trompeta, Marcelo Martins al saxo y Joao Castilho apoyándole a las seis cuerdas), pero el momento más intenso fue cuando el cantante se quedó a solas con su guitarra.

Djavan es uno de esos privilegiados que han logrado asimilar las influencias más heterogéneas, sintetizándolas en un estilo propio que combina la polirritmia africana y el sentido melódico europeo. Una forma de componer y cantar que Caetano Veloso sintetizó en una palabra: ‘djavanear’.

Hay músicos y canciones que marcan momentos clave en nuestra existencia, y que nunca nos dejan ni pasan de moda; ocurre con Djavan, sofisticado, único. Su música es de alcance tan popular como de élite. Uno de los grandes.