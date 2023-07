Una agradable noche de verano. La brisa fresca que garantiza la cercanía del mar y un auditorio mágico cuyo único ‘techo’ es un manto de estrellas. Y sobre el escenario, un hombre que no susurra, pero como si lo hiciera; una voz tan delicada, tan acogedora, que resulta hipnótica. Bueno, claro, y el embriagador perfume brasilero que destilan tanto él como su banda, una formación compuesta por siete músicos excelentes que redundaban en lo confortable de una velada fresca, pero cálida; acogedora, en definitiva.

Así fue, anoche, la apertura de la vigésimo quinta edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier; así fue el debut de Djavan sobre las tablas del Auditorio Parque Almansa de la localidad ribereña. No fue sencillo incluirle en el programa –a sus 74 años, lleva medio siglo de carrera musical–, pero la ‘espera’ mereció la pena. Y el autor de Flor de lis lo tuvo en cuenta: no se limitó a presentar las canciones de su último trabajo discográfico, D (2022) –lo que, no obstante, no hubiera sido motivo de queja, pues se trata de un trabajo de muchísimos quilates–, sino que quiso incluir también algunos de sus clásicos y otros temas de su extenso cancionero que no acostumbra a interpretar en directo. El público –le conociera más o menos– solo pudo salir contento con el set list.

Además, es que Djavan es un músico desprejuiciado. Lo ha sido siempre, desde que actuaba en baretos de Río de Janeiro siendo un chaval en plena década de los setenta, pero ahora más, si cabe. La influencia de la música tradicional de su país es indiscutible e inevitable, pero su gusto por otros sonidos de corte afrolatino, por el jazz (por supuesto) e, incluso, por el flamenco –y por el pop y el rock, obviamente– hacen de sus actuaciones toda una fiesta de la diversidad, y así es muy difícil que haya alguien entre el público que no se sienta apelado. Por supuesto, los aficionados de San Javier, siempre generosos con quienes visitan su festival, se lo reconocieron debidamente durante varios momentos del concierto.

Fue, por tanto, una inauguración idónea para las quince noches de conciertos programados por el Ayuntamiento hasta el 23 de julio: tanto por asistencia, con una gran entrada, como por el protagonista, una leyenda viva de la música de Brasil y una novedad histórica