El nuevo teatro de invierno de San Javier fue el espacio escogido para presentar la 25 edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier que se celebra del 30 de junio al 23 de julio, con un total de 22 conciertos en 15 noches, tres de ellas en espacios abiertos en San Javier, La Manga del Mar Menor y Santiago de la Ribera.

El Festival, que mira atrás en su primer cuarto de siglo de vida, entregará el Premio de esta edición a Ximo Tebar, que estuvo en la primera noche del Festival hace 25 años, y recuerda a tres grandes músicos que también pasaron por el escenario del auditorio del Parque Almansa, Joey DeFrancesco, el pianista Ramsey Lewis y el saxofonista Wayne Shorter.

El cartel, obra de Casaú Estudio, adelanta el guiño de esta edición a los instrumentos de viento en el jazz, con la presencia destacada del saxofonista Scott Hamilton, el trombonista Steve Turre y el trompetista Paolo Fresu.

La 25 edición del Festival, en la que destacan nombres como Dianne Reeves, Djavan, Niels Lan Doky, The Waterboys o el estreno en España de “la mejor banda de soul del mundo”, The Anthony Paule Soul Orchestra, realiza una amplia mirada al jazz vocal femenino con presencias tan relevantes como la propia Dianne Reeves, Samara Joy, Michele Hendricks, Natacha Atlas, Pepa Niebla, Petra Magoni (de grupo Musica Nuda), Anna Colom, Roxane Arnal, Gisele Jackson y Terrie Odabi.

El director del Festival David Martínez tuvo palabras de reconocimiento al que fue su creador y director, Alberto Nieto, presente en el acto, al que agradeció que siga colaborando con el Festival. Martínez, que presentó a todos los artistas que pasarán por el Festival, anunció que el teatro de invierno se estrena este año como sede alternativa del Festival acogiendo el concierto de Scott Hamilton Quartet.

Programa Parque Almansa

Los conciertos programados en el Parque Almansa comenzarán el 30 de junio con Djavan, uno de los músicos brasileños más admirados dentro y fuera de su país. Djavan abrirá Jazz San Javier donde llega con su último disco “D”, el número 25 de una carrera brillante que inició en 1976, con éxitos como “Flor de Lys”.

La siguiente cita llegará el 1 de julio con una noche de concierto doble que empezará con el pianista y vocalista cubano, Alfredo Rodríguez, junto al batería Michael Olivera y el bajista Yarel Hernández, con los que conforma su célebre trío, admirado en todo el mundo. El segundo concierto de la noche lo protagonizará el grupo británico Mamas Gun, con el genial cantante Andy Platts, que el pasado año pasó por Jazz San Javier con su otro grupo Young Gun Silver Fox.

El nuevo auditorio de invierno, que se ha construido a pocos metros del auditorio de verano, se estrena como escenario de Jazz San Javier con el concierto del 5 de julio protagonizado por el saxofonista Scott Hamilton, maestro del saxo tenor con más de 40 discos grabados con el prestigioso sello Concord Records. .

El 7 de julio volverá la sesión doble con un programa que empezará con Musica Nuda + Chano Domínguez, un original proyecto que supone el estreno en Jazz San Javier de uno de los grupos más prestigiosos de jazz en Italia, Musica Nuda, formado por la vocalista Petra Magoni y el contrabajista Ferruccio Spinetti. La noche acabará con el mejor blues, un género muy cuidado por Jazz San Javier, donde regresa después de ocho años, el genial Joe Louis Walker. El guitarrista y vocalista estará acompañado por tres excelentes músicos, al órgano Hammond, bajo y batería, con los que repasará parte de una carrera con hitos musicales.

La gran dama del jazz Dianne Reeves actuará el 8 de julio, en una noche que abrirá el armonicista Antonio Serrano.

El 12 de julio, Jazz San Javier acoge a toda una leyenda del jazz europeo, el italiano Paolo Fresu, virtuoso de la trompeta y el fliscorno.

Matthieu Saglio Quartet & Guests supondrá el regreso a Jazz San Javier, el 14 de julio, del violonchelista francés afincado en Valencia, Matthieu Saglio.

El 15 de julio visita Jazz San Javier uno de los músicos más innovadores del jazz, la leyenda viva del trombón, Steve Turre.

The New Champs “In memoriam Joey DeFrancesco”, es un homenaje al excepcional organista, y también trompetista y saxofonista, de la mano del grupo “The New Champs”, impulsado por el músico español Ximo Tebar que formó parte del grupo original “The Champs”, junto al propio Joey DeFrancesco e Idris Muhammad. The New Champs, se completa con dos grandes maestros, el baterista Byron Landham y el organista Pat Bianchi.

El 21 de julio llega a Jazz San Javier la joven cantante norteamericana de 23 años Samara Joy, multipremiada y admirada por la crítica a pesar de su joven carrera,.

El 22 de julio llega un concierto original y fresco de mano de la cantante, guitarrista y actriz francesa Roxane Arnal y Baptiste Bailly, pianista de jazz, que ofrecerán su blues folk con un toque de jazz. La noche terminará con el regreso de The Waterboys, un grupo mítico, referente mundial del folk y el rock.

La clausura del Festival llegará el 23 de julio con una de las mejores bandas de Soul Blues del mundo. The Anthony Paule Soul Orchestra Featuring: Terrie Odabi & Theo Huff, que ofrecerá en San Javier su primer concierto en España.

Conciertos gratuitos

Como es habitual, Jazz San Javier llevará tres conciertos gratuitos a espacios abiertos en San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

En los primeros días del Festival, el 2 de julio, la plaza de España de San Javier acogerá el concierto de uno de los mejores grupos de swing de España, la banda murciana Zoot Suiters que llenará de ritmo la plaza con grandes clásicos del swing y sus versiones del pop adaptadas a este género.

El 16 de julio, el puerto Tomás Maestre, de La Manga será el escenario perfecto para disfrutar del concierto de Gisele Jackson.

El 20 de julio, Jazz San Javier se va junto al Mar Menor en la explanada Barnuevo, de la Ribera, con un gran concierto de jazz vocal, que reúne a Michele Hendricks junto al trompetista y cantante Ronald Baker.