"No tengo ningún problema con Hacienda. No debo nada a Hacienda", reivindica el actor y cineasta español Santiago Segura a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. Segura se ha mostrado así de contundente durante la presentación de su última película "Vacaciones de verano", en los Cines Lys de València y que podrá verse a partir del próximo 6 de julio. Según adelantaba El Periódico de España, también del grupo Prensa Ibérica, Segura y su grupo empresarial llevaron a cabo una serie de operaciones, en las que supuestamente habría pretendido sortear el pago a Hacienda. Así se desprende de una investigación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes recogida en una sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso EPE y en la que se detalla cómo, a través de una compleja serie de movimientos contables de su productora Amiguetes dentro de su grupo empresarial, AE William Holding, SL, el productor intentó beneficiarse de un “doble aprovechamiento fiscal de una misma pérdida”.

La Agencia Tributaria, sin embargo, siguió todos sus movimientos y dictó una liquidación en 2016 que ha llegado recientemente hasta la Audiencia Nacional, donde se ha desestimado la reclamación de anular una deuda de 827.183 euros, que el grupo de empresas de Santiago Segura mantiene con Hacienda. El motivo de esa deuda, explican los magistrados, es la compensación irregular de las bases imponibles negativas de Amiguetes en la declaración del impuesto de sociedades para el periodo 2010-2011.

Segura se ha mostrado tajante con la información publicada en los medios de comunicación. "Esto no es noticia, pasa diariamente. Nadie lo lee, sólo lee el titular", lamenta. Segura explica que en el 2016 Hacienda le comunicó que "aplicó una norma que no debería haberse aplicado". "Les pregunté qué tenía que hacer. Me dijeron que pagara tal cantidad y firmara el acuerdo de conformidad", ha explicado a este medio.

Señala que este suceso le ha ocurrido a más gente. "La gente, cuando está en desacuerdo con Hacienda, reclama. Un porcentaje muy alto lo gana el contribuyente y otro, Hacienda. Pero no es tan fácil", explica. Reivindica que "ese dinero no está en mi bolsillo. Está ahí. Si en algún momento los tribunales me dieran la razón, volvería ser mío. Pero no debo nada a Hacienda. Se ha tergiversado todo", denuncia.

"Click bait"

"¿Cómo es España que saca humo por el 'click bait'? Es muy jugoso poner que Santiago Segura tiene problemas con Hacienda, cuando no los tiene. Cuando lo lees en profundidad, la gente no lo entiende", indica. Segura añade que no ha recibido ninguna multa porque, en sus palabras, "el Tribunal Económico dijo que no había ni intención de fraude. Hay un desacuerdo en la aplicación de una norma. Imagina el mal rollo que me ha creado esto. Pero yo lo explico", concluye.