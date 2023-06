Por fin ya es viernes. Ha llegado el día. La segunda edición del Rock Imperium ya es una realidad. Se palpa en las calles, se percibe en el ambiente. En muy poco tiempo el festival ha experimentado un considerable arraigo en la ciudad. Este año comienza con la jornada más metalera de los tres días. El público se dirige a la cuesta del Batel, pronto la marea negra lo invadirá todo.

En la rampa de salida, los cartageneros Ángel Negro son los primeros en abrir fuego. Lo hacen en el tercer escenario. Las camisetas negras con el logotipo de la banda aparecen por todas partes en señal de cierta popularidad. La gente los quiere y ellos les responden con su metal novel de buenas intenciones y mensajes comprometidos. Pocos minutos después, los hard rockers valencianos Jolly Joker, sobre el escenario Estrella de Levante, sacaban a relucir empaque de grupo acostumbrado a tocar en todas partes. Son quince años de patearse escenarios y se nota. Descarados y resultones en temas como "I Don't Care" y "Fuck It All", en la mejor tradición de sleazy angelino. Las bandas locales seguían a lo suyo con Alae Noctis. "¡Guitarras sintetizadas al poder!" gritaba su guitarrista y cantante mientras presentaba uno de sus temas de pegadizo estribillo. Tras sus problemas en las cuerdas vocales, Leo Jiménez demostró en Cartagena su espíritu de superación. El voceras madrileño no se guardó ni un ápice de aliento para interpretar temas como "Con Razón O Sin Razón" y "Cielo E Infierno" a base de metal clásico con arranques de contundencia moderna.

Ya apretaba el sol en la cuesta del Batel. Quizás no fuera el ambiente ideal para que los vampiros de Gotemburgo salieran a pasear, pero aún así, Evergrey lo intentaron. El suyo fue un show incómodo para ellos. Tuvieron que tocar con instrumentos prestados, ya que los propios habían sido extraviados durante su viaje en avión. Echaron de menos la oscuridad para que canciones como "Call Out The Dark" lucieran con mayor esplendor. Los staccatos característicos se sucedían, y la voz de Tom Englund buscaba la emoción. Evergrey es un grupo de fans, quizás de culto, el hecho es que mientras parte del público vive su concierto intensamente otros los observan con poco más que curiosidad. "A Touch Of Blessing" trajo casi en la despedida la magia negra en forma de guitarras dobladas. A pocos metros de allí los murcianos Headon ofrecían un concierto correcto, sostenido por una notable sección de ritmo.

Este año en el Rock Imperium también hay lugar para la nota friki. Quzás no tan "raritos" pero sí exóticos son los japonenses jovencísimos Melt4. Cantan en su lengua natal, brincan y se mueven como si en ello les fuera la vida y, mientras tanto, no paran de sonreír. Su cantante y guitarrista luce una camiseta de los Misfits, y eso no es por casualidad. La actitud es pseudo-punk y su música casi que también, pero cruzada con atisbos de thrash. Aunque para frikis los finlandeses Steve'n'Seagulls. Se hicieron famosos gracias a la versión en formato country del "Thunderstruck" de AC-DC. Su osadía les granjeó la simpatía del personal y les abrió las puertas de festivales de toda Europa. Son una anécdota, está claro, pero pusieron el punto de diversión y desengrase a la jornada. Les funcionaron mejor números más cercanos como las versiones de "Carry On My Wayward Son" de Kansas o el "Over The Hills And Far Away" de Gary Moore, pero el personal disfrutó de lo lindo con el célebre "Thunderstruck" o "Gimmie All Your Loving" de ZZ-Top. Los dedos de Herman recorrían el banjo a velocidad sorprendente, y entre risas y bromas su concierto tocó a su fin.

Dos caras del mismo festival en diferentes decorados. Sobre las tablas del exclusivo tercer escenario, los noruegos Fixation nos introducían en su mundo de vanguardia, y nos descubrían sonidos antes no escuchados en el festival. Rostros afeitados, cortes de pelo de peluquería chic... limpios y pulcros como su sonido, como su propuesta. La otra cara de la moneda la representaban Saratoga con su heavy metal de toda la vida, poco sorprendentes, pero del todo cumplidores, echando mano de actualidad, y mirando atrás también para interpretar temas antiguos como "Mi Ciudad" o "Perro Traidor". Otros madrileños como Ciclón se disponían a desembarcar en el escenario Festivales Región De Murcia. Ellos son básicos y los saben, y no solo eso, sino que hacen gala de ello. Riffs machacones y temas como "Ese Es El Juego", adelanto de su próximo disco. Ciclón cedieron paso a los italianos Secret Sphere que se marcaron un concierto bien construido tocando temas del ayer, más power metaleros y del presente, más melódicos.

La tensión iba creciendo. La hora de los cabezas del festival llegaba con Blind Guardian. Hansi Kursch y los miembros de su hermandad abrieron de par en par los libros de relatos de las tierras medias. Los embajadores de Tolkien en el mundo del heavy metal contaron sus historias a golpe de doble bombo, relatados por la agreste voz de Kursch. Él no es un gran showman. Quizás pasó demasiado tiempo escondido tras la seguridad de su bajo, pero cierto es que posee un halo entrañable de contador de historias. Prepararon un repertorio festivalero. Le dieron a su público lo que querían oír: "Lord Of The Rings", "Travelers In Time" y a toda máquina en "Ashes To Ashes", para terminar pasando solo de puntillas por su reciente último disco, del que nos mostraron "Violent Shadows".

Los compatriotas de Blind Guardian, Helloween eran los cabezas de cartel de esta primera jornada del festival y, desde luego, actuaron como tales. “Hola, buenas noches, somos Helloween” y pusieron tierra de por medio con respecto a lo sucedido hasta entonces. La nueva encarnación de la banda con dos cantantes (que a veces son tres), tres guitarristas, un bajo y una batería podría estar abocada al empacho escénico, pero no. Resulta que estos teutones se las han arreglado para que todo quepa en plena armonía en ese universo que es Helloween. Su nueva fisonomía les permite acometer canciones de absolutamente todas su épocas, con lo que cada concierto del grupo se torna como un recorrido a lo largo de la extensa carrera de la banda. "Skyfall" es de las últimas en llegar pero es la apertura y marca el devenir del resto del show, rebosante de vitalidad. En poco tiempo la clásica "Future World" hace acto de presencia coreada por el público a todo fervor. Se abre paréntesis en forma de medley para que Kai Hansen se haga cargo de la voz y nos haga recordar ese primer disco de Helloween casi perdido en la memoria. Es la fiesta del power metal ofrecida por sus mejores embajadores. Un despliegue de guitarras dobladas y voces agudas que nos llevan irremediablemente hasta la infaltable "I Want Out". El ataque de las calabazas concluye con la sensación de que esta formación con fisonomía de septeto pudo haberse gestado de manera oportunista y con visos más bien comerciales, pero funciona. Vaya que si funciona.

El escenario pequeño, mientras tanto, albergaba la actuación de las chicas de Venus-5. Poco que decir. Seis cantantes femeninas de voz bien entrenada y estupenda imagen presentando su disco de debut recientemente editado. Una especie de "girls band" en su versión de hard rock melodioso de dudoso alcance. Después de ellas tomaron el escenario una banda histórica como Tygers Of Pantang. Había curiosidad por saber qué podría ofrecer la banda británica de la que sólo el guitarrista Robb Weir sobrevive desde los años setenta. Sorpresa, Tygers Of Pantang están vivos, coleando y rockeando como muy pocos. El tercer escenario del Rock Imperium fue tomado al asalto por ellos con unas dosis de vitalidad y buen hacer encomiables. Están orgullosos de su reciente último disco, por eso pasean con plena confianza "Edge Of The World" y "Fire On The Horizon", y no me extraña, porque temas como este último suenan a cañón. Jacopo Meille está sobrado en su tesitura vocal a lo Robert Plant y el guitarrista Francesco Marras se tornó como uno de los descubrimientos de la noche. Luego vinieron clásicas como "Hellbound" o la vacilona "Love Potion Nº9". Fuimos felizmente devorados en las aguas pantanosas de Tygers Of Pantang. Cuando el tigre se fue, Rotting Christ y su black metal heleno cambiaron las atmósferas con la maestría de unos pioneros como ellos.

En el escenario Cartagena, Stratovarius ya estaban tomando posiciones. Ellos eran los encargados de cerrar el telón, y a fe que lo hicieron por todo lo alto. Los finlandeses hace ya mucho tiempo que son comandados por el cantante Timo Kotipelto. Desde que su fundador Timo Tolkki dejara el grupo se mitigaron las esencias power metal de la banda y todo se hizo más melódico y espacioso. Ese contraste se hace palpable en la confrontación de ambas épocas a través del repertorio de directo. No sé si es sacrilegio, pero los Stratovarius de esta última etapa parecen mejor aclimatados a los nuevos tiempos. La remodelación de la formación también lo ha sido de la línea de estilo y cuando todo confluye en uno de sus conciertos aparece una rica variedad. Su último disco, editado el pasado septiembre, recibió buenas críticas y ellos creen en él. En canciones como la efectiva "Survive" y en temas de pausa y grandilocuencia bien entendida como "Frozen In Time". Por supuesto que no faltan los recuerdos a la velocidad de la luz con "Father Time", pero se trata de equilibrio, y Stratovarius lo consiguieron con su impecable concierto. Cuando ellos terminaron, se apagaron las luces, se inicia el camino a casa. Mañana seguirá el show.