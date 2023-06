En agosto de 2005 una conocida casa de subastas vendía una antigua fotografía realizada sobre 1880 por la ridícula cantidad de 177 euros. Parece impensable que alguien pueda comprar cualquier tipo de objeto de esa época por un importe tan pequeño pero en realidad es más que frecuente encontrar piezas de este tipo, sobre todo si el lote en cuestión es una fotografía, no es nada difícil. Esta suerte puede convertir a cualquier mortal en un ávido coleccionista de imágenes.

La primera vez que vi esta obra me apasionó, tiene ese gancho invisible que enseguida te atrapa, y es que esa atmósfera tan característica del siglo XIX es casi mágica. Si preguntáramos a cualquier fotógrafo, todos estarían de acuerdo en afirmar que, para un artista de la imagen, la atmósfera lo es todo. En el camino de la evolución fotográfica, se ha ido perdiendo poco a poco. Lo digital tiene ventajas evidentes, pero siempre he pensado que lo analógico es el medio que mejor capta la esencia artística de su creador.

La imagen en cuestión recrea una escena costumbrista que representa muy bien el discurrir de la vida de una gran parte de la población escocesa de finales de siglo, cuya economía se centraba en el campo y la pesca como principal recurso. Era habitual que las mujeres de los pescadores vendieran de manera ambulante la pesca del día. Cargadas con pesados cestos de mimbre, iban por ventas, tabernas y casas tratando de dar salida a tan suculento manjar, ingrediente principal de la tradicional sopa de pescado escocesa conocida como Cullen skink. Junto a ella, un niño de aspecto harapiento provoca una cierta inquietud que invita a adivinar el por qué de su presencia.

La sencillez de la obra esconde la complejidad real a la que el fotógrafo tuvo que hacer frente, en este caso Adam Diston, no solo por usar la técnica de la albúmina para su fijación, sino por el desarrollo previo hasta llegar a la imagen final: primero fotografía el entorno donde se desarrolla la escena y seguidamente cada personaje se toma de manera independiente sobre un fondo negro para luego transferirlos a la placa final utilizando diferentes medios químicos. El último paso era fijar la imagen en un papel preparado con clara de huevo y otras sustancias químicas que, tras estar en contacto con el negativo, su posterior exposición a la luz hacía aparecer la imagen final.

Este procedimiento era el más usado por la mayoría de fotógrafos. Las calidades que se podían conseguir, con un llamativo aspecto satinando de tonos púrpuras, marrones o rojizos, el gran contraste y el detalle que ofrecía proporcionaban unos resultados vistosos y de calidad. El problema era su fragilidad. Debido a que el papel usado era demasiado fino, tendía a enrollarse, de ahí la necesidad de pegarlas sobre cartones para una mayor consistencia.

No se sabe mucho sobre este fotógrafo, algo normal, puesto que en ese momento la fotografía era otro oficio más, no considerada un arte, así que poco se escribía sobre la vida de aquellos. Nació en Edimburgo sobre 1827 y dedicó toda su vida a la fotografía, obteniendo un gran reconocimiento no solo con su participación en infinidad de exposiciones internacionales sino también porque ganó muchas medallas por su trabajo. En su estudio de Fife, al norte de Edimburgo, realizaba las famosas cartas de visita que tanto gustaban a la burguesía, formato que hoy conocemos como retratos de estudio, seguramente los trabajos que le daban de comer.

Como todo artista, su obra más interesante era la que hacía con fines más artísticos que comerciales. En este apartado dejó algunas realmente novedosas, pues no se limitó a plasmar una representación, sino que dotó a sus imágenes de la misma narración que tenía la pintura. Mensajes moralizantes o historias a medio contar esperando a ser reveladas por el espectador. Adam Diston se mostró como un verdadero maestro de lo inesperado a través de secuencias donde también reflejó la sociedad de su tiempo: un zapatero parece tomar la medida del pie de un niño en medio de un caótico taller mientras su mujer permanece ajena a todo; dos contrabandistas fabrican whisky a escondidas, temen ser descubiertos, y no quitan la mirada de la puerta ante el mínimo ruido; o el desertor que se esconde en casa de su madre, está asustado y nervioso, no quiere ser descubierto, el miedo siempre le perseguirá y la anciana a su lado lo sabe.

De todas esas modernas narraciones hay una que seguramente muchos habréis visto antes sin saber quién era su autor. Tras más de ciento treinta años de su creación, Cortando un rayo de sol sigue siendo hoy igual de fascinante que antes. Con unas connotaciones de cierto simbolismo, ese toque entre divertido e inesperado, una niña trata de cortar el haz de luz que entra por la ventana con un cuchillo mientras que al fondo un grupo de niños juegan disfrazados, forman una improvisada banda de música o cumplen el castigo de su profesor… a saber; la interpretación es libre y el significado de lo que ocurre también. Como en uno de esos cuadros de Vermeer,-es inevitable no recordar La lechera o La tasadora de perlas-, el fotógrafo juega con el efecto de la luz, dotando de intimidad a la niña a pesar de ese desorden que siempre forma parte de sus composiciones. Lo realmente maravilloso de Adam Diston es la ventana que abre a la libre interpretación del que mira.

Debido a esa fragilidad del soporte, estas fotografías tienen que seguir unas estrictas medidas de conservación no solo con un control exhaustivo de su temperatura y humedad ambiental, también deben ser envueltas con papel de Ph neutro, pues pasados más de cien años sus colores se vuelven amarillos y la imagen termina desvaneciéndose, por eso en raras ocasiones son expuestas. La luz es uno de sus grandes enemigos, pero gracias a los procesos digitales podemos disfrutar de estas imágenes sin que terminen desapareciendo.

Aquella imagen de la subasta que citaba al principio pertenece hoy a la colección de la National Gallery de Australia, aunque no se puede decir con certeza que fuera la misma obra que se vendió u otra, ya que como el propio Adam Diston escribía detrás de sus fotografías, «siempre se pueden obtener copias».

Arriba a la izquierda, la conocida imagen de la niña tratando de cortar el haz de luz que se cuela por una ventana. A la derecha, una anciana espera en una barra. Abajo, un zapatero que toma la medida del pie a un niño con su mujer al fondo, en su desordenado taller.